丹麦银行认为欧债危机将影响瑞典今年经济增长 2012年01月09日 瑞典2012年国内生产总值将下降1．4％。虽然瑞典并未加入欧元区，但瑞典的主要出口市场——欧盟在2012年都无法彻底摆脱欧债危机的影响。因此，在投资吸纳及货品需求大幅减少的情况下，瑞典经济的发展也将受到严重波及

艾德维克投资未来两年对中国投资额将增至35亿元 2012年01月09日 瑞士艾德维克投资管理公司目前正在募集第三只亚洲专项基金，规模达3亿美元，其中50%以上将投资于中国。