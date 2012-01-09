- 2012年01月09日在欧债危机等问题的持续困扰之下，今年全球IPO活动持续萎缩，但大中华发行商却一枝独秀，今年融资总额达697亿美元，占全球IPO融资总额的40%
- 2012年01月09日2011年中国股市已正式收官。这一年成为A股四年来的第二个熊市年；这一年，1.25亿股民的财富平均每天蒸发286亿元左右，全年市值缩水7万亿元，超14省市GDP总量；也是这一年，A股包括IPO、增发、发债在内的融资规模接近2万亿元
- 2012年01月09日瑞典2012年国内生产总值将下降1．4％。虽然瑞典并未加入欧元区，但瑞典的主要出口市场——欧盟在2012年都无法彻底摆脱欧债危机的影响。因此，在投资吸纳及货品需求大幅减少的情况下，瑞典经济的发展也将受到严重波及
- 2012年01月09日国家广电总局电影局局长童刚近日表示，广电总局将计划出台一个建议性指导票价和最高限价，而且今年要争取出台措施，探索增加半价票的场次和时段
- 2012年01月09日在严峻的市场环境下，2011年房地产企业发展速度普遍放缓，然而专注于快周转的碧桂园全年销售额依然保持了31%的高速同比增长，并完成了430亿元的销售目标。
- 2012年01月09日美国国防部日前发表报告称，中国崛起可能影响美国经济和安全，并称中国、伊朗等国“继续寻求旨在制衡美国军事投送能力的非对称手段”，要求中国澄清战略意图，并强调美军将加大在亚太地区的投入。
- 2012年01月09日新任证监会主席郭树清在“全国证券期货监管工作会议”上指出，鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市
- 2012年01月09日推动基金公司向现代资产管理机构转型。鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市。适当加快引进合格境外机构投资者（QFII）的步伐，增加其投资额
- 2012年01月09日重庆啤酒 （600132）1月9日披露 “治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗”研究进度，公司股票将于1月10日复牌
- 2012年01月09日中国证券监督管理委员会1月9日公告称，主板发行审核委员会定于2012年1月13日召开2012年第13次发行审核委员会工作会议，审核人民网股份有限公司的首发申请
- 2012年01月09日全年来看，中国GDP增长为8.3%，低于2011年的9.1%的估计数。而通货膨胀方面，预计今年全年的CPI同比增长为2.8%，明显低于去年
- 2012年01月09日欧洲债务危机继2011年9月由主权债务危机发展到银行业危机，2012年2、3月可能出现银行业国有化(例如意大利联合信贷银行)，然后过渡到第三阶段的实体经济危机，导致欧盟出现衰退
- 2012年01月09日瑞士艾德维克投资管理公司目前正在募集第三只亚洲专项基金，规模达3亿美元，其中50%以上将投资于中国。
- 2012年01月09日预计银行业整体向房地产商放贷仍将受到严格控制。此外，中国政府为了实现抑制并稳定房价的目标，在2012 年不可能取消现有住房限购令
- 2012年01月09日小贩说，有的去新发地批发市场进货，改卖时令菜了；有的改卖大饼了。
- 2012年01月09日1月9日，中航工业集团总经理林左鸣宣布，未来集团加快资产重组需要等待政策破冰。研究院类的资产，将成为集团下一步的重组重点，金融板块将成为航空主业的重要依托
- 2012年01月09日银河证券近日发布的研报测算，以2010年煤层气产量对比《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》（下称《规划》）中的2015年产量，“十二五”期间煤层气年复合增速近30%
- 2012年01月09日中金公司认为A股市场很可能出现“跌不深、弹不起、慢慢跌、轮着跌”的局面
- 2012年01月09日参与调查的企业家们对于政府存有诸多期望。24%的企业家盼望政府降低企业税；合计21%的企业家希望更方便地获取信贷和进行股权融资
- 2012年01月09日1月8日晚间，文化中国传播集团有限公司（01060.HK）发布公告称，公司董事会接受崔斌的“自愿辞任”，该决定今日生效。文化中国传播董事会主席董平，将代理行政总裁一职。上述公告还特别提到，崔斌所涉事项并不属于职务行为
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