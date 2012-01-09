- 2012年01月09日安徽工商局发布的公告信息显示，被检出有问题的为江苏益海(泰州)粮油有限公司生产的5升装金龙鱼玉米油，生产批次为2011年3月1日，不合格项目为色泽和烟点。
- 2012年01月09日当前，小麦产略大于需，但优质小麦供给不足；稻谷产需基本平衡，但籼稻有余，粳稻不足；玉米消费需求增长较快，产需偏紧；大豆和植物油产需缺口持续扩大，对外依存度高的局面将长期存在。
- 2012年01月09日鲁政委预计，未来的政策导向会是努力减弱股市和楼市的投机氛围。自然，如果衍生品有利于市场和实体经济发展，也在支持范围内
- 2012年01月09日在“涉矿”概念的炒作下，凡是与矿沾边的股票其股价皆呈上涨之势，但是，金飞达（002239.SZ）的股价却在1月5日公布买矿信息之后一连两日皆为一字跌停。有市场人士认为这都是拜公司同一时间还公布了包括控股股东在内的两位股东的减持
- 2012年01月09日大成基金因重庆啤酒“喝酒中毒”后，又在海正药业上“吃药过敏”，旗下大成财富管理2020生命周期重仓的海正药业，日前因环境违法被环保部挂牌督办，海正药业因此4日被临时停牌，5日、6日连续大跌，两个交易日累计跌13.13%
- 2012年01月09日去年以来，涉及中国出口产品的贸易摩擦加剧，不仅劳动密集型产业如轻工、纺织、钢铁等商品受到冲击，新兴产业如通讯、光伏太阳能等商品也受到冲击
- 2012年01月09日法官穆赫德·扎比丁·穆赫德·迪亚宣读的判决书说，控方所提供的证据无法百分之百得到核实，安瓦尔的DNA样本也存在疑问，因此法庭作出无罪判决
- 2012年01月09日纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲时表示，美国需要采取货币政策及配合其他行动，去稳定房地产市场
- 2012年01月09日中国的战略意图是明确的、公开的、透明的。中国坚定不移走和平发展道路，奉行独立自主的和平外交政策和防御性的国防政策。中国的国防现代化建设服务于国家安全和发展的客观需要，是维护地区和平稳定的积极因素，不对任何国家构成威胁
- 2012年01月09日刚开始，工人们都能按月拿到工资。但到了2011年9月该发工资的时候，宗金合却没有出现。到了10月，工资问题依然没有说法。这时，工人们再找宗金合时，发现他已经“人间蒸发”。此时，他拖欠工人的工资达到了30余万元
- 2012年01月09日岛内金控公司市值去年呈普降之势，其中7家民营金控(新光、台新、中信、开发、国泰、富邦、元大)总市值合计“蒸发”高达4132.7亿元新台币
- 2012年01月09日未来一段时间，在推进多层次资本市场建设、拓展融资渠道、发展中小银行、以及引入风险偏好程度较高的多元化投资主体等方面，预计会有具体的落实政策出台。
- 2012年01月09日坚持正确用人导向，贯彻民主集中制，加强对干部选拔任用全过程的监督，提高选人用人公信度，匡正选人用人风气
- 2012年01月09日，临近上市公司年报披露时间期，对政策的揣摩与对上市公司业绩增长的甄别将成为后期市场投资主要关注因素。数据统计显示，截至1月8日两市共884只个股公布了年度业绩预告，其中共656只个股年度业绩预喜
- 2012年01月09日中国政府为了实现抑制并稳定房价的目标，在2012年不可能取消现有住房限购令。此外，银行业整体向房地产商放贷仍将受到严格控制。
- 2012年01月09日“12·06”特大伪造金融票证案涉及厅级干部9人、处级干部6人、企业管理人员5人。严肃查处了省商务厅原副厅长郭伟时，淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮，新汶矿业集团原董事长、党委书记郎庆田等大案要案
- 2012年01月09日20名党政机关领导干部和国有企业负责人涉案，其中，山东省商务厅原副厅长郭伟时，淄博矿业集团原董事长、党委书记马厚亮，新汶矿业集团原董事长、党委书记郎庆田等涉案人员已被严肃查处。
- 2012年01月09日上周17家银行共发行了139款理财产品，较此前一周减少147款
- 2012年01月09日人民日报今日发文指出，刚刚过去的2011年，对于股市投资者而言，无疑是心痛的一年。10年“零涨幅”，有国内国际经济因素的影响，更是中国股市制度性缺陷使然。中小投资者因股市非理性下跌饱尝苦果，难抑怨愤也在情理之中
- 2012年01月09日ChinaVenture认为，券商直投公司必将寻求转型，探索更为专业化及市场化的发展路线，其团队规模、管理风格等都将有较大调整。而投资收益方面，在现有投资项目逐渐得以退出后，在新的投资模式下，其整体投资周期将会有所延长
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