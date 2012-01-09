马来西亚法院裁定前副总理安瓦尔无罪 2012年01月09日 法官穆赫德·扎比丁·穆赫德·迪亚宣读的判决书说，控方所提供的证据无法百分之百得到核实，安瓦尔的DNA样本也存在疑问，因此法庭作出无罪判决

辽宁首例拒不支付劳动报酬案嫌疑人被批捕 2012年01月09日 刚开始，工人们都能按月拿到工资。但到了2011年9月该发工资的时候，宗金合却没有出现。到了10月，工资问题依然没有说法。这时，工人们再找宗金合时，发现他已经“人间蒸发”。此时，他拖欠工人的工资达到了30余万元