甘肃建设个人住房信息系统 2012年年底前全省联网 2012年01月09日 全国包括省会城市、计划单列市、个别较大地级市在内的40个城市已经启动了个人住房信息系统建设试点。甘肃省将加快全省个人住房信息系统建设，确保2012年年底前实现全省联网。

伊朗总统内贾德访问拉美招致美国不满 2012年01月09日 美国对伊朗发出的战争威胁遭到了部分拉美国家的谴责。查韦斯指责美国在霍尔木兹海峡制造紧张局势，试图挑起战争。艾哈迈迪-内贾德在这个时候来到被美国视为“后院”的拉美地区寻求支持，向美国叫板的意味十分浓厚

在阿盟框架内化解叙危机的机会依然存在 2012年01月09日 叙利亚在过去9个多月中，暴力冲突持续不断，动荡局势扑朔迷离，让人觉得好似雾里看花。外界迫切需要了解叙利亚局势真相。在这种背景下，阿盟向叙利亚派遣观察团，不失为解决叙利亚危机的务实选择和途径