- 2012年01月09日全国包括省会城市、计划单列市、个别较大地级市在内的40个城市已经启动了个人住房信息系统建设试点。甘肃省将加快全省个人住房信息系统建设，确保2012年年底前实现全省联网。
- 2012年01月09日作为市场情绪晴雨表的意大利和西班牙国债拍卖将在1月12－13日面临今年首次考验；其次，欧洲银行的融资情况倍受关注，有关银行须在1月20日前提交充实资本金的方案
- 2012年01月09日截止收盘，沪指报2225.89点，涨62.49点，涨幅2.89%，成交621.3亿元；深成指报8946.08点，涨311.66点，涨幅3.61%，成交534.3亿元。
- 2012年01月09日美国对伊朗发出的战争威胁遭到了部分拉美国家的谴责。查韦斯指责美国在霍尔木兹海峡制造紧张局势，试图挑起战争。艾哈迈迪-内贾德在这个时候来到被美国视为“后院”的拉美地区寻求支持，向美国叫板的意味十分浓厚
- 2012年01月09日过去马英九曾多次虚心要向蔡英文请教，都被对方拒绝，如今又说要筹组“大联合政府”，就是因为“立委”选举恐怕不如预期，所以才会抛出这个议题。
- 2012年01月09日叙利亚在过去9个多月中，暴力冲突持续不断，动荡局势扑朔迷离，让人觉得好似雾里看花。外界迫切需要了解叙利亚局势真相。在这种背景下，阿盟向叙利亚派遣观察团，不失为解决叙利亚危机的务实选择和途径
- 2012年01月09日从年内成立新基金数量观察则发现，63家基金公司去年成立的214只新基金实际募集总额2813.2亿元，平均每只基金募集额仅为13.15亿元，成立数量创三年来的最高峰，环比增加44.6%
- 2012年01月09日地方政府融资平台总体来讲仍处于可控状态。银行体系经过这些年的改革开放，在这方面的风险管控能力也有较大提升。我们有能力控制和消化地方财政的债务问题。
- 2012年01月09日警方说，被克莱顿带回家的女子一开始要求克莱顿把枪放在一边，而克莱顿执意向对方炫耀，拿起一支9毫米口径手枪，对准自己头部，扣动扳机。警方推断，克莱顿原以为手枪里没有子弹。海军正调查这一事件
- 2012年01月09日保监会主席项俊波在全国保险监管工作会议上表示，2011年保险投资年化收益率为3.6%
- 2012年01月09日上海市金融服务办公室主任方星海周一表示，中国证券监管部门已批准花旗集团与总部位于上海的东方证券组建合资证券公司
- 2012年01月09日花旗去年6月份时与东方证券达成协议，计划组建一家合资公司。花旗据此将获得其寻求已久的在中国国内资本市场中的立足点。
- 2012年01月09日日前闭幕的第四次全国金融工作会议指出，要坚持金融服务实体经济的本质要求，确保资金投向实体经济。这一明确提法，无论是对做好当前金融工作，还是对把握经济发展全局，都具有十分重要的指导意义。
- 2012年01月09日今年南京八大区域板块共将迎来818万平方米的商品房上市，比2011年的665万平方米上升23%，其中江宁、江北和河西将成为商品房供应的主要区域。
- 2012年01月09日对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。蔬菜是指可作副食的草本、木本植物，包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。
- 2012年01月09日没有功劳尚有苦劳的两大原始股东，却在连续经营4年而不求回报的“高风亮节”之下急速抽身，不由令人生疑。
- 2012年01月09日全国高速公路清理整改工作将于2012年5月底前完成，届时针对高速公路板块延续多月的政策风险将基本得到释放
- 2012年01月09日沪指报2194.57，涨31.17点，涨幅1.44%，成交330亿元，深成指报8771点，涨136.58点，涨幅1.58%，成交277.9亿元。
- 2012年01月09日米施指出，为应对债务危机，今年欧洲各国银行将不得不提高资本充足率，这将导致银行减少对私营部门的贷款，进而导致投资下降和个人消费热情降低，从而拖累经济增长。在此背景下，欧元区出现整体衰退的可能性更大
- 2012年01月09日从车票预售情况看，19日前，上海、广州去往成都、重庆方向能力较为紧张；上海去往合肥、阜阳、南昌方向，以及哈尔滨去往北京方向余票较多。同时，武广高铁广州至武汉方向、京沪高铁北京至蚌埠方向，近几日内均有余票
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