- 2012年01月09日来自津巴布韦、乌干达、赞比亚等40多个国家的现任或前任领导人，以及约6000名各国嘉宾受邀出席庆祝活动。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长李源潮率中共代表团出席
- 2012年01月09日也门北部多个省份的数千名示威者8日游行至首都萨那进行抗议示威，要求审判总统萨利赫。这次长途游行示威是北部胡塞武装组织发起，示威者步行约250公里抵达萨那，并在副总统哈迪的住所附近进行抗议示威
- 2012年01月09日卡梅伦在接受英国广播公司（ＢＢＣ）的采访时说，有些上市公司虽然业绩不好，但高管薪酬却不断增长，这严重侵犯了股东利益。英国将力争在今年解决这个问题，上市公司高管的奖金一定要同公司业绩联系在一起
- 2012年01月09日丹麦海军说，“阿布萨隆”号丹麦军舰7日早间在印度洋索马里海域发现一艘疑似海盗母船的渔船，在追击三个小时后，船上的25名海盗缴械投降，14名被劫持的伊朗和巴基斯坦人质获救
- 2012年01月09日卡梅伦在接受英国广播公司（ＢＢＣ）的采访时说，如果法国想在自己国家率先征收金融交易税，那它就干好了。他说，法国完全有这个“自由”。他还强调，除非世界其它国家都同意实行此项税，否则他将阻止金融交易税在英国实施
- 2012年01月09日分析人士认为，叙利亚反政府抗议活动已持续近10个月，近期安全局势再次恶化。这些恐怖袭击事件可能预示未来叙局势将以恐怖袭击和暗杀为主要特点
- 2012年01月09日不少基金经理都认为A股市场正越来越有投资价值，而且未来的投资方向就是依循产业资本的增持方向
- 2012年01月09日2011年全国期货市场累计成交额137.51万亿元，同比下降11.03%。上市仅一年有余的股指期货去年却逆势增长，累计成交额达到43.77万亿元，同比增长6.56%
- 2012年01月09日为了保证经济平稳运行，近来管理层对有意货币政策进行微调，未来M1、M2 仍有可能小幅改善。
- 2012年01月09日俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国启动统一经济空间，意味着三国经济体一体化进程从关税同盟过渡到更高阶段
- 2012年01月09日12月食品价格反弹，非食品价格下降以及翘尾因素减弱，使12月CPI降幅收窄。
- 2012年01月09日中国人民银行提出，加强系统性风险监测、评估和处置，全力维护金融稳定。银监会提出，紧紧抓住坚守风险底线这个根本。保监会提出，建立健全保险市场准入和退出机制。外汇局提出，坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的体制机制
- 2012年01月09日目前网络售票、电话订票运行正常。8日进入售票最高峰，发售19日车票，因此，网络售票、电话订票的访问量比较大，高峰时段访问缓慢
- 2012年01月09日遭受西方国家经济制裁的伊朗，高调发出封锁霍尔木兹海峡的威胁，并在霍尔木兹海峡至亚丁湾这一敏感海域举行了一场持续10天的大规模军演，却在客观上为西方国家强势介入海湾局势提供了一个理想借口
- 2012年01月09日英国首相卡梅伦说，英国绝不开征金融交易税。法国此前已表示，如果欧盟不能达成一致，法国将率先开征
- 2012年01月09日面临苹果和三星的强大攻势，HTC的Desire、Sensation和Wildfire等主要产品已经无法保持往日的增长势头
- 2012年01月09日美军参谋长联席会议主席马丁·邓普西说，伊朗在能短时间封锁霍尔木兹海峡的能力上做了投资，但美方拥有打破这种封锁的能力
- 2012年01月09日新年第一个周末，由资深女戏骨梅丽尔·斯特里普主演的传记影片《铁娘子》在英国正式上映。这部描写英国历史上第一位女首相玛格丽特·撒切尔夫人的影片受到众多观众追捧，因为人们发现目前英国的情况和30年前有很大的可比性
- 2012年01月09日国际经济一周大事预报
- 2012年01月09日奥林巴斯被揭发出10年前隐瞒、转移巨额亏空，引发投资者对奥林巴斯是否会被取消上市资格的担忧
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