南非非国大隆重庆祝建党百年 2012年01月09日 来自津巴布韦、乌干达、赞比亚等40多个国家的现任或前任领导人，以及约6000名各国嘉宾受邀出席庆祝活动。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长李源潮率中共代表团出席

国际新闻早报 2012年01月09日 也门北部多个省份的数千名示威者8日游行至首都萨那进行抗议示威，要求审判总统萨利赫。这次长途游行示威是北部胡塞武装组织发起，示威者步行约250公里抵达萨那，并在副总统哈迪的住所附近进行抗议示威

英国首相卡梅伦称支持限制上市公司高管收入 2012年01月09日 卡梅伦在接受英国广播公司（ＢＢＣ）的采访时说，有些上市公司虽然业绩不好，但高管薪酬却不断增长，这严重侵犯了股东利益。英国将力争在今年解决这个问题，上市公司高管的奖金一定要同公司业绩联系在一起

丹麦海军解救出14名被索马里海盗劫持的人质 2012年01月09日 丹麦海军说，“阿布萨隆”号丹麦军舰7日早间在印度洋索马里海域发现一艘疑似海盗母船的渔船，在追击三个小时后，船上的25名海盗缴械投降，14名被劫持的伊朗和巴基斯坦人质获救

卡梅伦表示将阻止金融交易税在英国执行 2012年01月09日 卡梅伦在接受英国广播公司（ＢＢＣ）的采访时说，如果法国想在自己国家率先征收金融交易税，那它就干好了。他说，法国完全有这个“自由”。他还强调，除非世界其它国家都同意实行此项税，否则他将阻止金融交易税在英国实施

叙利亚静待阿盟行动报告 国内安全形势日渐恶化 2012年01月09日 分析人士认为，叙利亚反政府抗议活动已持续近10个月，近期安全局势再次恶化。这些恐怖袭击事件可能预示未来叙局势将以恐怖袭击和暗杀为主要特点

国际财经早报 2012年01月09日 英国首相卡梅伦说，英国绝不开征金融交易税。法国此前已表示，如果欧盟不能达成一致，法国将率先开征

国际经济一周大事预报（1月9日-15日） 2012年01月09日 国际经济一周大事预报