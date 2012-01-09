- 2012年01月09日在主权债务危机和银行业危机的交互作用下，欧元区多数国家经济增长明显放缓，2012年发展前景难言乐观。分析人士认为，今年欧债危机蕴含四大风险，即经济二次探底、主权信用评级下调、欧元区“缩编”或解体，以及银行业深陷危局
- 2012年01月09日股市新年开局依然“翻绿”，哀鸿遍野之下，投资者强烈希望新股发行降速甚至叫停。而与此相反，新股审核却骤然加速，证监会信息显示，本周至少有16家公司上会。
- 2012年01月09日俗话说“十年磨一剑”，欧元的使用为欧元区经济增长作出了巨大贡献。但在欧元区主权债务危机的沉重打击下，有关欧元区解体、欧元“寿终正寝”的言论不绝于耳，欧元将在今年面临生死考验
- 2012年01月09日欧债危机经过两年多来持续发酵，逐步由欧元区边缘国家向核心国家扩散。债务缠身的希腊、爱尔兰和葡萄牙先后向欧盟和国际货币基金组织提出援助贷款申请，其后欧元区大国意大利、西班牙也是狼烟四起
- 2012年01月09日安信证券认为，尽管2012年铁路基建投资下降近15%，预计2012年新车采购仍将有所上升
- 2012年01月09日整顿黄金交易市场的消息就像一颗炸弹瞬间在炒金者群体中爆炸，这意味着，数千个黄金交易场所将轰然倒塌
- 2012年01月09日D&G被迫关上广东道的大门，下午暂停营业。邻近店铺生意亦受影响，有店铺一度落闸。卓悦化妆品分店经理易小姐说，聚集的市民阻塞道路，令该店8日午人流比平日减半
- 2012年01月09日世界银行首席经济学家兼高级副行长林毅夫6日在芝加哥表示，中国有潜力在未来20年保持8％的年增长率。
- 2012年01月09日2012年小盘股投资机会将较2011年乐观，关注跨周期成长、逆周期扩张以及资产重组三大主题投资机会。
- 2012年01月09日瑞士国家银行（央行）行长菲利普·希尔德布兰德日前被指涉嫌利用内幕消息进行外汇交易，遭遇信任危机，但他得到瑞士联邦政府支持，有望继续留任
- 2012年01月09日2012年国内经济增长实现“软着陆”，全年我国gdp实际增速将保持在8．5％左右，四个季度经济增速分别为8％、8．3％、8．7％、9％，经济增长将呈现前低后高的走势。
- 2012年01月09日针对7日有媒体报道称北京市将松绑楼市限购令、非京籍购房者“连续5年纳税证明”将改为“连续3年”的说法，北京市住房和城乡建设委员会通过其官方微博表示并未发布这一消息，北京将继续深入做好房地产调控，促进房价合理回归。
- 2012年01月09日煤炭行业投资思路已从基本面转向政策博弈，投资逻辑在于先享受政策红利，然后等待基本面的好转。
- 2012年01月09日受宏观政策影响，南昌楼市2011年整体低迷，全年新建住宅成交量同比2010年下跌超三成，目前新建商品房库存量创历史新高。
- 2012年01月09日龙头企业有望在行业增速放缓时，大幅提升市占率，扩张版图，奠定长期成长基础。
- 2012年01月09日品牌服饰板块2012年运营压力要略高于2011年，投资首选业绩预期最为确定的男装组合。
- 2012年01月09日中国人民银行8日于此间表示，2012年央行将继续实施好稳健的货币政策，对货币政策适时适度进行预调微调。
- 2012年01月09日在截至1月4日的过去一周里，新兴市场股票型基金取得约5亿美元的资金净流入，结束此前连续7周累计规模达113亿美元的资金“失血”态势
- 2012年01月09日消费升级和成本回落是2012年食品饮料的两条投资主线。
- 2012年01月09日从2011年10月1日起，重庆将全市住房公积金缴存比例由7％统一调整到12％。
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