欧债危机2012年四大风险 2012年01月09日 在主权债务危机和银行业危机的交互作用下，欧元区多数国家经济增长明显放缓，2012年发展前景难言乐观。分析人士认为，今年欧债危机蕴含四大风险，即经济二次探底、主权信用评级下调、欧元区“缩编”或解体，以及银行业深陷危局

流通十周年成欧元生死劫 2012年01月09日 俗话说“十年磨一剑”，欧元的使用为欧元区经济增长作出了巨大贡献。但在欧元区主权债务危机的沉重打击下，有关欧元区解体、欧元“寿终正寝”的言论不绝于耳，欧元将在今年面临生死考验

北京市住建委表示限购令不会松绑 5年纲税证明时间不会缩短 2012年01月09日 针对7日有媒体报道称北京市将松绑楼市限购令、非京籍购房者“连续5年纳税证明”将改为“连续3年”的说法，北京市住房和城乡建设委员会通过其官方微博表示并未发布这一消息，北京将继续深入做好房地产调控，促进房价合理回归。

南昌2011年楼市成交量同比下跌超三成 2012年01月09日 受宏观政策影响，南昌楼市2011年整体低迷，全年新建住宅成交量同比2010年下跌超三成，目前新建商品房库存量创历史新高。

央行表示今年将继续实施好稳健的货币政策 2012年01月09日 中国人民银行8日于此间表示，2012年央行将继续实施好稳健的货币政策，对货币政策适时适度进行预调微调。