- 2012年01月09日去年何家发生分产事件，赌王今年因此跌出富豪榜，取而代之，是二房长女何超琼。
- 2012年01月09日未来要着力提高风险防范的针对性。高度重视潜在的信用风险和流动性风险，着力加强风险防范的前瞻性
- 2012年01月09日徐乐江指出，尽管2010年中国已经成为全球第5大对外投资国，但累计对外投资仍仅位列全球第17位，中国企业的国际化水平处于较低的水平
- 2012年01月09日1美元对人民币6.3236元，较前一交易日的6.3166下跌70个基点。
- 2012年01月09日王烨的父亲是山西省忻州市静乐县现任县委书记杨存虎，在王烨入读大学并入职陕西省疾控中心时，杨存虎时任忻州代县县长。杨存虎老家的邻居告诉记者，王烨还有一个哥哥，任职于山西省人事厅
- 2012年01月09日曾任建银国际(中国)董事长的张传斌因涉嫌“老鼠仓”被公安部门带走。疑为“江南”“陈浩”精确入股埋伏老鼠仓
- 2012年01月09日从投资时钟看，2012年多数时间经济徘徊在“衰退”、“谷底”阶段：地产继续去杠杆，上半年经济有破8%风险，“托底”最终还是靠投资。
- 2012年01月09日1月5日11时许，读于东京台东区一所日语学校的台湾女留学生22岁的林芷滢和24岁的朱立婕被发现在学校附近公寓遇害案。两名女学生的颈部及背部遭人用利刃数刀伤害，因流血过多致死
- 2012年01月09日安信证券称，无风险利率水平的变化必然对资产价格产生正面影响，在整个利率重置过程中，对于股票市场的估值中枢由悲观转向中性偏乐观。
- 2012年01月09日1月8日下午，长沙市第十三届人民代表大会第五次会议举行第三次全体会议，会议补选了长沙市第十三届人民代表大会常务委员会副主任、长沙市人民政府副市长、长沙市第十三届人民代表大会常务委员会委员
- 2012年01月09日预判2011年四季度到2012年二季度政策及基本面仍为矛盾关系，之后将建立平衡、重归一致，从而创造超配机会。
- 2012年01月09日估值水分颇多的中小盘股在2012年伊始，再度遭遇"滑铁卢"。市场加速"赶底"之际，众多中小盘股集体暴跌，其杀伤力远比指数的下跌来得猛烈。
- 2012年01月09日增长回落，但总体风险不大；通胀回落，但不至于会出现通货紧缩。
- 2012年01月09日广州目前共有9所机关幼儿园，从近几年的部门预算看，除市公安机关幼儿园涉及部门预算保密无法查询外，其余8所机关幼儿园得到的财政补贴每年都有所增加，其中2009年为4802.02万元，2010年为5115.97万元，2011年为5754.44万元
- 2012年01月09日宇通客车技术人员介绍，这四项新国标对校车车身结构、外观标识、性能等均作出明确规定，并参照美国校车标准，让校车新增停车信号臂、停车引导臂、前后加强保险杠、助力转向装置等多项设施
- 2012年01月09日2012年GDP增速为8%，环比增速的底部在一季度，同比增速在二季度见底回稳。经济减速成为最大风险，货币政策转向已成必然，服务业的增长将支撑中国经济的未来。
- 2012年01月09日我觉得房地产市场(价格)不会下降30%，不会下降这么大的幅度，我们一直履行着一个原则，就是鸡蛋不要放在一个篮子里面，现在看我们房地产贷款的风险可控，不会有什么问题。
- 2012年01月09日美的电器表示，印度作为拥有世界上第二人口数量的国家，及全球经济增长最快的经济体与新兴市场之一，家用电器市场容量及增长潜力巨大
- 2012年01月09日刘若晴称，发布答案的人QQ网名为“王者归来”，之前曾多次在群里兜售英语答案，要价100元/份
- 2012年01月09日截止1月7日，2011年开始限购的全国46个大中城市，在2012年第一周仍然维持着之前的政策力度。虽然未有继续加强力度的城市，但是也没有一个城市放宽政策。
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