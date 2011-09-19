奥地利外长称不排除希腊破产 2011年09月19日 不过他认为，目前的“事态还没有到山穷水尽的地步”，在此问题上，欧盟等仍应有所作为

奥巴马拟对富人加税 2011年09月19日 奥巴马拟定于19日向国会负责削减财政赤字的“超级委员会”提出这一建议。有消息说，奥巴马打算把这一条建议称作“巴菲特规则”。因为美国“股神”沃伦·巴菲特此前多次抱怨美国国会“溺爱”超级富豪，要求政府向包括自己在内的富人增

俄经济发展部长说俄年底入世的希望渺茫 2011年09月19日 纳比乌林娜指出，目前俄入世谈判的主要障碍包括俄汽车工业组装标准、肉类进口、农业补贴等问题。她说，俄罗斯正就以上问题与相关谈判方进行密切磋商，要想结束入世谈判就必须就这些问题提出一揽子解决方案