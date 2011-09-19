- 2011年09月19日从长期角度来看，10-20年里，在和平民主的发展中，安全体系和政治体系是确保我们解决问题的关键，任一体系的缺失都会导致独裁主义甚至战争的可能性增加。
- 2011年09月19日不过他认为，目前的“事态还没有到山穷水尽的地步”，在此问题上，欧盟等仍应有所作为
- 2011年09月19日尽管电力短缺未有明显缓解，但考虑到通胀压力以及冬季用电高峰即将来临，今年无望调整电力价格。明年则更有可能启动煤电联动
- 2011年09月19日19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3848元。比上一交易日小幅回落。
- 2011年09月19日奥巴马拟定于19日向国会负责削减财政赤字的“超级委员会”提出这一建议。有消息说，奥巴马打算把这一条建议称作“巴菲特规则”。因为美国“股神”沃伦·巴菲特此前多次抱怨美国国会“溺爱”超级富豪，要求政府向包括自己在内的富人增
- 2011年09月19日他认为，欧洲统一货币的先天不足就是没有实行统一的财政政策。统一的对外政策和财政政策是统一的货币政策的基础，尽管实现统一的财政政策需要数年时间
- 2011年09月19日纳比乌林娜指出，目前俄入世谈判的主要障碍包括俄汽车工业组装标准、肉类进口、农业补贴等问题。她说，俄罗斯正就以上问题与相关谈判方进行密切磋商，要想结束入世谈判就必须就这些问题提出一揽子解决方案
- 2011年09月19日考虑到印度国内持续高通胀的形势和印度央行不惜牺牲经济增长控制通胀的决心，印度央行很有可能在六周后的货币政策会议上继续上调利率25个基点
- 2011年09月19日明年中国经济增速放缓是大概率事件。中国未来的通货膨胀处于从适度通货膨胀到恶性通货膨胀的边缘之间，因此货币政策不宜放松，否则就会引发恶性通货膨胀。
- 2011年09月19日券商集合理财产品遭遇清盘，并不是今年头一遭，至少有七八只产品已被清了盘
- 2011年09月19日《未来10年股指将重回6000点 B股时代终结》等12则
- 2011年09月19日准基金第三方销售机构急盼报材料指导文件，而这一“范本”或将近期公布，而最快下月将开启首轮现场检查
- 2011年09月19日2011年中东北非局势动荡、日本大地震等突发事件、欧债危机、美国经济减速等增加了中国经济外部发展环境的不稳定性，同时，中国央行高频操作，经济放缓会逐步显现，市场对经济可能减速担忧加大
- 2011年09月19日从单纯指标讲，五大国有银行入选试点名单的可能性较大。但从银行的代表性和试点可能带来的市场冲击来看，应该考虑把试点范围扩大，对不同类别银行可差别化对待
- 2011年09月19日在美联储等五大央行联手救市提振欧美股市连续走强背景下，A股却令人失望的继续探底走势，而年内最大IPO中国水电本周即将路演的利空，更犹如一颗重磅炸弹，打得A股喘不过气来
- 2011年09月19日一是增强大局意识；二是增强诚信意识；三是增强创新意识；四是增强风险意识。
- 2011年09月19日中国经济形势作为“药补副作用”，虽局面复杂，存在风险和不确定性，但因政府主动调控，不会出现二次经济探底的可能
- 2011年09月19日中国南方中小企业正在遭遇的“资金荒”、“原料荒”、“招工荒”已开始向北方蔓延。这些区域不少企业处于濒临破产、倒闭边缘。
- 2011年09月19日A股市场在美国经济、欧债危机和国内政策等问题的纠结中低位震荡，相对于大幅折价的杠杆债基，近期连创溢价新高的杠杆股基却让投资者看到了A股行情“胎动”的迹象
- 2011年09月19日吴晓灵说，今年第四季度和明年中国经济将面临更大的挑战，2012年中国经济增速放缓将成为大概率事件，应通过优化货币政策和金融政策着力点，促进经济发展平稳转型。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富