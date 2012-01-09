- 2012年01月09日“去年，政府工作报告决定的63大项、102小项工作任务，完成92小项，完成率90.2%，办成了一大批实事好事。因各种原因，开工建设茂南、茂港污水处理厂等10小项未能如期全面完成。对此，我谨代表市政府，向各位代表表示深深的歉意。”
- 2012年01月09日针对未来5年资本市场工作，温总理提出，“证券业要完善市场制度，强化行为监管，保护投资者合法权益”；“促进股票期货市场稳定健康发展，坚决清理整顿各类交易场所，建设规范统一的债券市场，积极培育保险市场”。
- 2012年01月09日据外交部发言人洪磊介绍，李明博总统访华期间，胡锦涛主席将与其举行会谈，吴邦国委员长、温家宝总理将分别会见李明博总统。双方将就中韩关系及共同关心的国际和地区问题交换意见
- 2012年01月09日美联社8日报道称，中国舰船“很明显”是从附近中国实际占领的美济礁过去的。文章引述菲当地指挥官萨布班的话称，当时菲方“派出一艘海军巡逻船和一架空军飞机从一定距离紧密监视中国舰船”
- 2012年01月09日中国人民银行行长周小川表示,存款保险制度此前的准备工作是有效的，需要寻找合适的时机，择机出台
- 2012年01月09日北方大部分地区降雪天气则较少。预计未来一周，甘肃东部、陕西南部、内蒙古东北部、黑龙江、吉林等地有降雪，气温基本与常年同期持平
- 2012年01月09日根据公安部的统计数据显示，截至2011年10月23日，全国共发生一次死亡3人以上道路交通事故971起，发生一次死亡5人以上事故234起，发生一次死亡10人以上特大交通事故19起
- 2012年01月09日杨柳笑着说，对于PM2.5值，“大家不能太当一回事也不能不当一回事”。如果按照征询意见稿的新标准，广州去年全年PM2.5值超标的天数是22天，仅占6.1%
- 2012年01月09日2012年要加强土地调控保障科学发展用地，从严从紧投放年度建设用地计划指标，落实计划差别化保重点。
- 2012年01月09日从目前的宏观经济状况看，未来几年政策取向都应实行“紧货币、宽财政”。
- 2012年01月09日根据要求，这次调剂在公共科目考试内容相同的职位之间进行；已进入首批面试名单的报考人员不得参加调剂；参加调剂的报考人员只能申请一个调剂职位
- 2012年01月09日在1月8日的广州市人大审议《关于广州市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告》分组讨论上，光亮工程2012年维护费7270万元和电费6046万元，合共1.3亿多元的开销，引起了部分代表的关注
- 2012年01月09日经过南京警方工作，最终获取了持枪劫匪作案后逃离现场的视频资料。同时，南京玄武警方也追加了5万元的悬赏，使得各地公安机关的悬赏总金额达245万
- 2012年01月09日对于商品住房价格较高、建设用地紧缺的直辖市和少数省会城市，由省级人民政府审核同意并报国土部批准后，可以开展集体建设用地建设租赁住房试点。
- 2012年01月09日一名自称知情人称，“不是普通打架，估计是恐吓，以达到某种目的。小轿车上是河南人，在附近做生意。伏击人乘坐是一辆小面包车，车牌也被布蒙住了。当目标车辆出现后，他们就冲了上去。”
- 2012年01月09日公司存在通过压低钢材原材料成本结转价格的方式虚增资产、虚增利润的财务操纵现象
- 2012年01月09日国务院批准用地城市必须在2月底前对保障性住房用地单独组卷申报，审查通过的用地由部安排计划指标
- 2012年01月09日15家品牌房地产开发企业去年上半年在一线城市拿地13幅，拿地金额约132亿元，同比下降近30%；在二线城市拿地33幅，拿地金额超过210亿元，同比上升26%；在三线城市拿地32幅，拿地金额约240亿元，同比显著增长
- 2012年01月09日成思危建议，中国股市的监管应做到合法、依法、合理、适度、有效。对于发布虚假信息的上市公司证监会要依法严惩，同时还要合理分析，不管谁出了问题，不管谁来说情，该怎么处理就怎么处理。
- 2012年01月09日从目前国内外环境分析，在内外需整体趋缓的影响下，2011年第四季度我国经济增长将继续放缓，但仍会保持较快水平。初步预测，全年国内生产总值增长略高于9%
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