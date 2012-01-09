冷空气明起影响中东部 南方仍多阴雨雪 2012年01月09日 北方大部分地区降雪天气则较少。预计未来一周，甘肃东部、陕西南部、内蒙古东北部、黑龙江、吉林等地有降雪，气温基本与常年同期持平

广州白云区发生枪击事件 据称系两伙人打架 2012年01月09日 一名自称知情人称，“不是普通打架，估计是恐吓，以达到某种目的。小轿车上是河南人，在附近做生意。伏击人乘坐是一辆小面包车，车牌也被布蒙住了。当目标车辆出现后，他们就冲了上去。”