叙利亚首都大马士革发生恐怖爆炸致25人死亡 2012年01月06日 这是叙利亚自去年3月爆发大规模游行抗议活动以来大马士革发生的第二次爆炸事件。去年12月23日，大马士革发生针对叙安全机构的爆炸事件，造成至少44人死亡，166人受伤

武汉铁路局将加开150多对临客应对春运客流 2012年01月06日 武汉铁路局预计，春运期间，该局将发送旅客1450万人次，同比增加115万人次，增长8.6%。节前、节后高峰时段分别为1月9日-13日、1月27日-31日，高峰日全局旅客发送量将达到55万人