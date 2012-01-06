- 2012年01月09日朱从玖指出，存在于二级市场和一级市场的新股高定价或“新股热”是不正常现象，损害了市场的健康发展，必须多管齐下，推动解决
- 2012年01月09日今年的审计工作将在全面深化财政、金融、企业、经济责任、资源环境和涉外等各项审计过程中，切实抓住财政资金、权力运行和群众利益三个重点，更好地发挥审计“免疫系统”功能
- 2012年01月09日从1月1日到8日，“12306”网站日均点击次数已经超过了10亿次。每天有200万张票通过网络和电话售出
- 2012年01月09日研究表明，北京PM2.5约60%来源于燃煤、机动车燃油、工业使用燃料等燃烧过程，23%来源于扬尘，17%来源于涂料等溶剂使用及其它
- 2012年01月09日2011年国家电网公司电网投资达到3019亿元，为近年来首次超过3000亿元
- 2012年01月08日狭义货币(M1)余额28.98万亿元,同比增长7.9%，比11月末高0.1个百分点；流通中货币(M0)余额5.07万亿元,同比增长13.8%。全年净投放现金6161亿元，同比少投放214亿元
- 2012年01月07日加强和改进金融监管，切实防范系统性金融风险。银行业要建立全面审慎的风险监管体系。证券业要完善市场制度，强化行为监管，保护投资者合法权益。保险业要加强偿付能力监管，完善分类监管制度
- 2012年01月07日优化信贷结构，加强对国家重点在建续建项目和保障性住房建设，对符合产业政策的企业特别是小型微型企业，对企业技术改造的信贷支持
- 2012年01月07日加强股市监管，促进一级市场和二级市场协调健康发展，提振股市信心
- 2012年01月07日当前我国政府债务总体安全、可控。要综合施策、标本兼治，妥善处理存量债务，规范地方政府举债融资机制，将地方政府债务收支分类纳入预算管理，构建地方政府债务规模控制和风险预警机制
- 2012年01月07日新时期的金融工作，要坚持金融服务实体经济的本质要求，做到五个坚持，进一步明确政府作用的领域和边界，做到该放的坚决放开、该管的切实管好
- 2012年01月07日坚持金融服务实体经济的本质要求，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，确保资金投向实体经济，有效解决实体经济融资难、融资贵问题，坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱，防止虚拟经济过度自我循环和膨胀，防止出现产业空心化
- 2012年01月06日在原有披露内容的基础上，修订版新增了利润分配政策以及最近三年的股利分配、资本公积金转增股本及现金红利分配情况等披露要求，督促公司为股东提供合理的回报。
- 2012年01月06日这是叙利亚自去年3月爆发大规模游行抗议活动以来大马士革发生的第二次爆炸事件。去年12月23日，大马士革发生针对叙安全机构的爆炸事件，造成至少44人死亡，166人受伤
- 2012年01月06日武汉铁路局预计，春运期间，该局将发送旅客1450万人次，同比增加115万人次，增长8.6%。节前、节后高峰时段分别为1月9日-13日、1月27日-31日，高峰日全局旅客发送量将达到55万人
- 2012年01月06日2012年同比CPI在2.7%-3.3%之间，GDP实际增速将保持在8.5%左右
- 2012年01月06日中国北车此次拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，可配股份数量不超过24.9亿股，募资不超过71亿元
- 2012年01月06日西安环球印务股份有限公司首发申请未获通过。
- 2012年01月06日交行发布最近研究报告显示，2012年债券供给将较2011年有所增加，超过4万亿，但与此同时，银行、保险和基金对债券的需求也有所增加，达到4万亿以上
- 2012年01月06日据俄塔社报道，俄航母编队中隶属北方舰队的“恰巴年科海军上将”号大型反潜舰、波罗的海舰队的“智者雅罗斯拉夫”号护卫舰将进入塔尔图斯港，这些舰只将在叙利亚停留数日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富