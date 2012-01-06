- 2012年01月06日中国央行公开市场暂停春节前央票发行，并逾10年来首次宣布将就逆回购操作进行公开招标，令节前调降存款准备金率的可能性大幅降低
- 2012年01月06日2010年10月，就任奥林巴斯总裁仅半年的伍德福德因准备追查隐瞒亏损事宜，被菊川刚主导的公司董事会迅速解除了总裁职务。伍德福德随后向美、英、日等国证券交易监管部门和新闻媒体曝光此事，致使奥林巴斯“隐瞒门”东窗事发
- 2012年01月06日今年人民币汇率可能会维持弹性增强、小幅升值的趋势，预计人民币兑美元全年升值3%左右
- 2012年01月06日苏格兰皇家银行正因财务状况欠佳出售其投行资产。两位熟悉情况的消息人士周五透露，有意参与竞购的公司名单中，包括中国银行以及日本瑞穗金融集团
- 2012年01月06日日本三井住友金融集团拟收购中国中型基金公司--中邮基金管理公司20%股权，不过这项收购尚需等待监管部门的批准
- 2012年01月06日泰君安国际周五称，其首只RQFII(人民币合格境外机构投资者)产品--巨龙中国固定收益基金将会侧重于投资收益率较高的债券，预计该基金的总体平均收益水平在4.5-6.5%之间
- 2012年01月06日1月6日，甘肃省庆阳五中操场举行校车发车仪式，为当地幼儿园配备的40辆“大鼻子”校车开始正式投入使用。
- 2012年01月06日依据该建议，百胜集团透过全资附属公司向小肥羊计划股东提出现金收购价每计划股港币6.50元，以及向小肥羊购股权持有人提出以每购股权港币4.39元注销有关购股权，计划股份占小肥羊已发行股本约66.05%。
- 2012年01月06日由赵宝明等控制的向某某等14个涉案账户交易了其中14个股票。其特点也是推荐前集中买入，荐股当日集中卖出，累计成交金额1.3亿元，获利近460万元
- 2012年01月06日证监会已经从即日起，就修订后的创业板公司年度报告的披露内容与准则向社会公开征求意见。修订后的准则将体现创业板特色，突出投资者关心的内容。
- 2012年01月06日经国务院批准，财政部决定从2011年11月1日起，将石油特别收益金起征点从40美元／桶提高至55美元／桶。
- 2012年01月06日截至2011年末，工商银行对文化产业的贷款余额已达到630多亿元，比年初新增超过120亿元，为3300多户文化企业提供了贷款支持，贷款余额和增量均在国内商业银行中位居前列
- 2012年01月06日与前一日相比（下同），1月6日，蔬菜、牛羊肉价格以涨为主；猪肉、成品粮价格稳中有降；水果、水产品、食用油价格微幅波动；鸡蛋、奶类价格基本稳定。
- 2012年01月06日因不会网购火车票，电话订票不成功，4次到售票窗口都被告知“无票可售”，无奈下写信给铁道部诉苦的黄庆红连日来成为媒体和网民关注的对象。
- 2012年01月06日450－470MHz频段具有频段窄，传播特性良好等特点，适宜广覆盖、容量不大的应用层场景。但由于现有系统较多，情况较为复杂，此前已有不少业内专家建议对该频段逐步进行清频
- 2012年01月06日2011年监察部直接参与调查处理13起特别重大生产安全责任事故案件，目前结案9起
- 2012年01月06日IMF正在考虑将2012年全球经济增长预期调至4.0%以下，IMF2011年9月份对2012年全球经济增速的预期为4.0%。
- 2012年01月06日伊朗当局称，该内网将会使民众免受西方意识形态和非伊斯兰教文化的影响，并最终取代国际互联网。
- 2012年01月06日
- 2012年01月06日2011年纪检监察机关突出查办案件工作重点，严肃查办发生在领导机关和领导干部中的违纪案件。中央纪委监察部查处的张家盟、宋晨光、刘卓志等大案要案，已移送司法机关依法处理
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