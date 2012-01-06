奥林巴斯前外籍总裁猛批日本企业治理 2012年01月06日 2010年10月，就任奥林巴斯总裁仅半年的伍德福德因准备追查隐瞒亏损事宜，被菊川刚主导的公司董事会迅速解除了总裁职务。伍德福德随后向美、英、日等国证券交易监管部门和新闻媒体曝光此事，致使奥林巴斯“隐瞒门”东窗事发

2011年11月下旬以来果菜类蔬菜价格涨幅较大 2012年01月06日 与前一日相比（下同），1月6日，蔬菜、牛羊肉价格以涨为主；猪肉、成品粮价格稳中有降；水果、水产品、食用油价格微幅波动；鸡蛋、奶类价格基本稳定。

全国有269人因生产安全责任事故受党纪政纪处分 2012年01月06日 2011年监察部直接参与调查处理13起特别重大生产安全责任事故案件，目前结案9起

2011年11月下旬以来果菜类蔬菜价格涨幅较大 2012年01月06日