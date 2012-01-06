- 2012年01月06日【《财经》综合报道】 据广州日报消息，1月5日，东莞市政协委员刘蕾在她的政协委员预交提案中指出，目前东莞的学校对性教育的态度暧昧，老师担心落得“咸湿”罪名，不敢大方谈性。为此她建议，大中小学生必须修习性教育。
- 2012年01月06日近日，有网友反映江苏省邳州市2012年“天鸿杯”元旦万人健身长跑活动变相发福利，公务员方阵穿着统一配发的新羽绒服和冲锋衣，而旁边的学生方阵穿的却是夏天军训的单薄外套。
- 2012年01月06日公告称，公司在2012年1月6日内尚不能完成相关信息披露工作。因此重庆啤酒股票将于2012年1月9日继续停牌一天。
- 2012年01月06日据不完全统计，2011年12月份以来，保监会正式批复了包括阳光人寿、平安人寿、长城人寿、中意人寿、安联产险等共计11家保险公司的增资，增资总额近150亿元
- 2012年01月06日在2011年纠风工作中，全国共查处违法违规强制征地拆迁问题1480个，责任追究509人。
- 2012年01月06日谢风华犯内幕交易罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币800万元
- 2012年01月06日外来工政协委员提案写作技艺还需要提高，外来工委员的表达太直率，有些表述要客气一点，要对事不对人，对一些敏感的事情尽量少写一点。
- 2012年01月06日汇丰发言人未有就消息作出评论，只重申去年9月宣布，3年内裁减3000个职位的计划仍在进行，未有任何改变
- 2012年01月06日2009年10月7日，当时的铁道部发言人王勇平在接受央视专访时表示，到2012年，铁路运输能力紧张状况也初步缓解，一票难求问题将较大改观。
- 2012年01月06日深圳新年第一宗恶意欠薪案5日一审判决，被告人许时军因拒不支付劳动报酬，被判处有期徒刑一年六个月，罚金2万元。
- 2012年01月06日人民银行决定春节前暂停中央银行票据发行，并根据实际需求开展短期逆回购操作
- 2012年01月06日在2011年11月10日的国际金融论坛上，全国社会保障基金理事会理事长戴相龙曾表示，全国社保基金理事会正在申请扩大投资范围，包括股权投资和私募股权投资基金。
- 2012年01月06日今天上午9点40分，一名身着深色夹克的中年男子从和燕路农业银行走出来，手里提着一个沉重的袋子。正当他走近自己的轿车时，突然被子弹击倒，手中袋子被不翼而飞。
- 2012年01月06日中石油股份与母公司中石油集团合资成立自保公司，主要经营集团内的财产损失保险、责任保险等。不过，独立非执行董事陈志武对此投出反对票
- 2012年01月06日李鹏在与同达铁选签订《股权转让协议》后，实际控制和使用“辽宁森能”等9个账户，动用资金1.04亿元，累计买入方大特钢股票1300余万股，获利700余万元
- 2012年01月06日哈蒙德警告伊朗称，任何试图封锁霍尔木兹海峡的行为都将被还以来自英国皇家海军的军事行动。
- 2012年01月06日1月6日，京华时报时事部、深度报道组记者孙雪梅在其个人微博上称，崔斌已被免去京华时报总经理一职。
- 2012年01月06日80.4%的人对当下的食品没有“安全感”，绝大多数(91.3%)的受访者非常关注食品安全事件。
- 2012年01月06日6日，大宗商品表现平淡，盘整运行。有色金属、农产品涨跌互现，大部分品种涨跌幅度均不大。但石化类部分商品则表现强势，大幅收涨
- 2012年01月06日管理基金资产净值排名前10位的基金公司依次为华夏基金、嘉实基金、易方达基金、南方基金、博时基金、广发基金、华安基金、大成基金、工银瑞信基金、银华基金
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富