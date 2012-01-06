深圳一企业主恶意欠薪被判刑一年半 罚款2万元 2012年01月06日 深圳新年第一宗恶意欠薪案5日一审判决，被告人许时军因拒不支付劳动报酬，被判处有期徒刑一年六个月，罚金2万元。

6日大宗商品盘整运行 石化类商品表现强势 2012年01月06日 6日，大宗商品表现平淡，盘整运行。有色金属、农产品涨跌互现，大部分品种涨跌幅度均不大。但石化类部分商品则表现强势，大幅收涨