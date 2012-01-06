2011年我国海上救捞救起3700多个生命 2012年01月06日 中国救捞系统的救助值班船舶、救助值班人员，一年365天，日日夜夜地值守在茫茫大海上，盯着在我国繁忙海域来来往往的船舶，一旦有船遇险，马上冲上去救助

我国行政审批改革十年取消调整六成审批项目 2012年01月06日 十年来，我国全面清理审核行政审批项目。对国务院部门的审批项目先后进行了五轮全面清理，逐项进行审核论证。同时，各省（区、市）本级共取消调整审批项目3.6万余项，占原有审批项目总数的68.2%

主要行业成绩不俗 英国经济浮现曙光 2012年01月06日 英国企业财务总监普遍认为，经济的不确定性是2012年公司业务发展的主要风险之一。56%的受访者认为国际金融和宏观经济的不确定性“高”或“非常高”，而这一比例在2011年夏季的调查中仅为26%