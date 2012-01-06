- 2012年01月06日为缓解银行间节前紧张资金气氛，央行通过公开市场为银行间注入流动性
- 2012年01月06日中国救捞系统的救助值班船舶、救助值班人员，一年365天，日日夜夜地值守在茫茫大海上，盯着在我国繁忙海域来来往往的船舶，一旦有船遇险，马上冲上去救助
- 2012年01月06日十年来，我国全面清理审核行政审批项目。对国务院部门的审批项目先后进行了五轮全面清理，逐项进行审核论证。同时，各省（区、市）本级共取消调整审批项目3.6万余项，占原有审批项目总数的68.2%
- 2012年01月06日裴军副局长称，今日上午南京市持枪抢劫案与发生在重庆、长沙两地的多起持枪抢劫杀人案均系一人所为。该嫌疑人8年作案6起，曾造成6人死亡、2人重伤。南京警方已与两地警方展开警务合作，全力缉拿嫌疑人
- 2012年01月06日德法两国发行国债被认为是欧元区国家今年融资的“试金石”。虽然新国债收益率并未大幅上升，但投资者认购不积极反映出市场担忧情绪依然占主导，欧元汇率5日也因此一度跌至15个月来新低
- 2012年01月06日英国企业财务总监普遍认为，经济的不确定性是2012年公司业务发展的主要风险之一。56%的受访者认为国际金融和宏观经济的不确定性“高”或“非常高”，而这一比例在2011年夏季的调查中仅为26%
- 2012年01月06日担忧欧债危机，港股周五午后继续低位徘徊，跌幅略收窄。截至收盘，恒指报18593.34点，跌220.07点，跌幅为1.17%，再失60日均线；国企指数报9984.44点，跌156.48点；红筹指数报3706.63点，跌21.44点，跌幅为0.58%。大市成交437.83亿港
- 2012年01月06日蒙牛于12月28日假日开市后，即遭洗仓，股价连挫3日，跌幅达3成，市值蒸发过百亿。
- 2012年01月06日去年12月份CPI及PPI将于1月12日发布，第四季度国内生产总值(GDP)数据、2011年全年固定资产投资报告、2011年房地产投资和销售情况报告以及12月份的规模以上工业生产报告将于1月17日发布。
- 2012年01月06日国内部分基金公司拟从2011年年终考核开始，强制要求基金经理使用年终奖购买其管理的基金份额，持有期限不得低于六个月
- 2012年01月06日中国人民银行发布的《银团贷款暂行办法》(银发〔1997〕415号文印发)等2件规章(附件1)和《金融信托投资公司委托贷款业务规定》(银发〔1993〕49号)等22件规范性文件(附件2)自本公告发布之日起废止
- 2012年01月06日位于顺义区仁和镇的汽车生产基地为多功能用地，规划建筑面积99236平方米，仅以一次报价19651万元，楼面价1980元/平方米，被北京新丰泰奥商贸有限责任公司斩获。
- 2012年01月06日由于日本国内运转了30年以上的核电站不断增多，日本政府希望对存在老化问题的核电站加强管理。这也是去年日本大地震引发核泄漏事故后，日本政府修改原子能安全标准的一部分
- 2012年01月06日新年伊始，上市公司高管延续去年的辞职潮，继续扎堆请辞，且多数为总经理、董事长等公司重量级人物
- 2012年01月06日会议内容为系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、加强对金融机构综合经营和金融机构的监管、明确商业银行资本金补充和约束机制等十大议题
- 2012年01月06日在丁志钢任职第一创业董事期间（2008年10月-2011年1月），除环球印务外，其间接控制的晶创合屡随保荐机构第一创业“脚步”，在IPO前夜突击入股了另外3家拟上市公司。而这或涉及PE腐败
- 2012年01月06日通过银行业金融机构自查自纠共发现风险隐患近万个，处理违规违纪责任人逾3000人次，修订完善各类制度4000余项
- 2012年01月06日据悉，上述隧道由“印度边境道路组织”负责承建，隧道全长约89公里。目前印控克什米尔地区的2条隧道正在建设之中，长度分为为12公里和6.5公里。此外
- 2012年01月06日继续加快个人住房信息系统建设，保证在2012年6月末前实现40个主要城市的联网，加快推进包括个人住房信息系统等6个信息系统的建设，并作为重要基础性工作抓实抓好。
- 2012年01月06日2012年1月5日收盘，4日公告确认借壳失败的ST黑化（600179.SH，原名*ST黑化）再次躺在3.94元的跌停板上。当天下午，建行新闻发言人就媒体有关建银国际的相关报道做出说明：近日，我行子公司建银国际前员工张传斌因个人原因涉嫌违规
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