卡斯特罗撰文以此否认其去世谣传 2012年01月06日 卡斯特罗在文章中说，人们应关注人类面临的“众多”危险，其中以核战争和气候变化为最，而现在距离这两个问题的解决越来越遥远了

日本政府确定社会保障与税制一体化改革草案 2012年01月06日 野田佳彦表示，政府准备向国会提交提高消费税率相关法案，期望在野党与政府、执政党就社会保障与税制一体化改革进行协商