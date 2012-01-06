- 2012年01月06日中纪委秘书长崔少鹏6日说，张家盟、宋晨光、刘卓志等大案要案已移送司法机关依法处理；目前正立案调查的有刘志军、田学仁、黄胜等违法违纪案件
- 2012年01月06日南京警方最新公布，被抢男子程某系江苏某建材公司员工(男，42岁，江宁区人)，当日上午，程某从银行取款20万元，从银行出来时，遭到犯罪嫌疑人持枪袭击，头部受伤，被紧急送往医院，经抢救无效死亡
- 2012年01月06日沪指报2163.4点，涨14.95点，涨幅0.7%，成交394亿元，深成指报8634.42点，涨34.16点，涨幅0.4%，成交375亿元。
- 2012年01月06日蹊跷的是，公司在上市之前的改制过程中经历了一系列令人眼花缭乱的股权转让，而一位80后服装店女老板成立的一家空壳投资公司因“突击入股”而身价莫名千万更是耐人寻味
- 2012年01月06日嫌疑人与此前昆明警方悬赏百万缉拿的抢匪疑似。那名嫌疑人在2004年至2010年已连续抢劫杀人5起，致6人死亡，至今仍在逃
- 2012年01月06日卖地换钱最终还是存量透支行为，土地财政模式是不可持续的。地方政府只有彻底摆脱对“土地财政”的依赖，才能真正形成科学持续的财政收入结构。
- 2012年01月06日每年投入大额环保资金的原料药大户、浙江海正药业股份有限公司(600267.SH，下称“海正药业”)仍陷入环境违法。
- 2012年01月06日公告表示，该自保公司由中国石油集团出资人民币25.5亿元（大约为港币31.29亿元），占注册资本的51%，中国石油出资人民币24.5亿元（大约为港币30.06 亿元），占注册资本的49%
- 2012年01月06日另外，全市法院还依法惩治杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪、毒品犯罪，以及盗窃、抢夺等多发性财产犯罪，共审结上述案件17729件，判处罪犯24375人
- 2012年01月06日在单日暴跌近6%后，创业板指数昨日创下665.41点历史低位，较2010年12月创下的1239.6点的高位已经跌去46.32%。仅一年的时间，板块股指便接近腰斩
- 2012年01月06日菲律宾总统阿基诺三世2011年12月14日在出席菲律宾海军军舰的下水仪式时表示，菲律宾海军军舰将在“同许多国家拥有争议的海域实施巡航”
- 2012年01月06日此次公开选拔包括四个职位：中国红十字会援外物资供应站站长、总会办公室副主任、办公室人事处处长、办公室信息网络处处长
- 2012年01月06日白酒、葡萄酒等商品的生产经营者，大型超市等销售场所，不得出现“专(特)供××国家机关”、“××省(市)指定接待专用产品”、“军队特供”、“军需特供”等国家机关的名义及类似内容
- 2012年01月06日截至2011年12月30日，保障房信托全年共发行85款，募集资金238.18亿元。从具体投向看，与商品房、商业地产开发捆绑的棚户区改造和安居工程受到追捧，占比近90%，公租房和廉租房则备受冷落。
- 2012年01月06日2011年下半年以来，销售萎缩加上新盘不断上市，北京、上海、广州、深圳等城市新房库存量均持续保持在历史高位。
- 2012年01月06日卡斯特罗在文章中说，人们应关注人类面临的“众多”危险，其中以核战争和气候变化为最，而现在距离这两个问题的解决越来越遥远了
- 2012年01月06日野田佳彦表示，政府准备向国会提交提高消费税率相关法案，期望在野党与政府、执政党就社会保障与税制一体化改革进行协商
- 2012年01月06日如果全球经济形势恶化，2012年对于经济发展倚重贸易的亚洲国家来说将是面临挑战的一年，但亚洲国家仍有足够的政策空间来加以应对。
- 2012年01月06日2011年绿城权益销售额约为人民币233亿元，同比下降35%。但12月单月销售情况却反行业创下了年内新高。
- 2012年01月06日今日博彦科技、加加食品、利君股份3新股上市，开盘均破发，截止时间10:03分，博彦科技报20.01元，下跌9.05%，利君股份报20.80元，下跌16.8%，加加食品报22.09元，大跌26.4%。上市3新股均遭破发
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