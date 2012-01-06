- 2012年01月06日今日博彦科技、加加食品、利君股份3新股上市，开盘均破发，截止时间10:03分，博彦科技报20.01元，下跌9.05%，利君股份报20.80元，下跌16.8%，加加食品报22.09元，大跌26.4%。上市3新股均遭破发
- 2012年01月06日截止午间收盘，沪指报2141.51点，跌6.94点，跌幅0.32%。成交量195.7亿元；深成指报8555.67点，跌44.59点，跌幅0.52%，成交量179.8亿元。
- 2012年01月06日只要叠加调控政策不解除，2012年的成交均价依然会继续下行，呈现下跌抵抗型走势，房价总体下跌20%左右概率越来越大。
- 2012年01月06日歹徒为2人，已坐上开往南京长江二桥方向的大巴逃走。被打死的储户为一30多岁的男子
- 2012年01月06日1月1日起，广东开始实施积分制入户新政策。新政策将积分制入户农村户籍人口扩大到所有在粤务工的城乡劳动者。
- 2012年01月06日广州五羊天象馆预测，今年1月14日前后将会出现一次咸潮的低谷期，部分水厂可以适时抽取淡水，而到1月19日前后下一轮的咸潮又将来袭
- 2012年01月06日现代牧业总裁高丽娜很后悔让他接受媒体采访，“现在不想再和记者说什么了，集中精力把自己的事情做好就好。”
- 2012年01月06日在GDP高速增长的同时，苏州市城乡居民收入以高于GDP增幅的速度增长。2011年，预计苏州市区居民人均可支配收入达33070元，比去年增加3800多元，增幅为13%;农民人均纯收入17040元，比去年增加2300多元，增幅为15.6%。
- 2012年01月06日非欧盟的外国学生每年须付2.6万英镑的学费。因此，英国各大学正争先恐后地吸引他们入学，以增加学校的收入
- 2012年01月06日穆巴拉克及其前内政部长阿德利等人面临下令武力镇压示威者的指控。穆巴拉克及其两个儿子还被指控收受商人萨利姆5栋总价值近670万美元的别墅、同意以低于市场价的价格与以色列签署天然气合同，导致国家蒙受1.2亿美元损失
- 2012年01月06日符合先予执行法定条件的，应当及时裁定先予执行。要充分发挥简易程序和小额速裁机制及时、简便、快捷解决纠纷的功能，切实降低诉讼成本、提高诉讼效率，及时保护农民工合法权益
- 2012年01月06日基数效应是12月进口同比增速回落的原因之一，春节将近，居民对海外商品的需求是略有提升的。出口的维稳则得益于去年同期基数较低及节日因素。
- 2012年01月06日
- 2012年01月06日周小川称，资本项目可兑换的定义是可讨论的，可兑换如设标准也应是有一定灵活度的。他还表示，当前中国没有打算发展那些有争议的金融衍生产品。
- 2012年01月06日消费的12月预测值低于11月统计局公布的实际值，主要是因为物价下行，但其实际值未必下降。尽管消费在单月之间可能有所波动，但趋势仍是逐渐向上。
- 2012年01月06日他投毒所用的断肠草是去年5月以去湿为由，叫八甲镇黄某提供给他的，黄某又找林某帮忙在八甲镇黄那村一山头挖取一棵断肠草。黄光取得断肠草后切制成片状，放在其小车车尾厢
- 2012年01月06日据私募排排网数据中心调查，45.65%私募对2012年全年行情持乐观态度，50%私募看淡2012年行情，4.35%私募对A股行情感到悲观
- 2012年01月06日朝鲜“祖平统”当天发表“书记局报道”，谴责韩国总统李明博本月2日发表新年演说要求朝鲜中断核活动是“不自量力的妄言”，并强调，朝鲜是全世界公认的拥核国家，核遏制力是拿什么都不能换的革命遗产
- 2012年01月06日欧元崩溃可能带来大萧条重来的灾难性后果。在中国方面，汇丰认为经济之前增长过热的风险转为去通胀的新趋势，增长动力放缓，并出现资本净流出的格局。
- 2012年01月06日鸡贩估计最快下周五(13日)“开市”，首日将有近3万只活鸡。由于本地农场活鸡囤积，预期首批零售价每斤约38元(港币，下同)，至农历新年也可买“平价鸡”。
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