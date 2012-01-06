伊朗官员说处理叙利亚危机应当避免外部干涉 2012年01月06日 梅赫曼帕拉斯特说，一些恐怖组织试图在叙利亚挑起事端，制造不稳定和不安全的局面。他还对一些国家干涉叙利亚局势的行为表示不满。他批评说，有关方面对叙利亚施加制裁的背后含有政治动机