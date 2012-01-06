- 2012年01月06日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，1月6日人民币对美元汇率中间价报6.3166，在前一交易日基础上继续回落。
- 2012年01月06日信息公开的程度完全应该以公共利益为依归。政府考虑公开官员财产，因为这些据位人(指公职人员)涉及公共利益。某些人认为自己不适合公开财产，他唯一的选择就是不做这个职位了
- 2012年01月06日受企业去库存影响，工业生产进一步放缓，不过，出口和消费仍对工业有一定支撑。
- 2012年01月06日房地产投资增速的明显减缓致固定资产投资（非农户）同比增速继续下行。不过，实际情况可能要好过名义值的表现，一者上游通胀率在下降；二者仍有其他较为强劲的投资增长动力。
- 2012年01月06日中国国家外汇管理局昨日批准了第二批10家国内券商香港子公司人民币境外合格机构投资者(RQFII)额度,共计82亿元人民币.而此前外管局曾首批放行10家机构107亿RQFII额度。
- 2012年01月06日同比增加1352万人，增长6.1%，日均发送旅客588万人。其中，各铁路局发送跨局中长途直通旅客9200万人，同比增加556万人，增长6.4%，日均发送230万人；发送管内旅客13450万人，同比增加738万人，增长5.8%，日均发送336万人
- 2012年01月06日农村家庭经济困难寄宿生的生活费，国家有140亿元补助，加上160亿元免费午餐财政支出，1年总的支出有300亿，其他的还有对于农村学校食堂建设的资金补助。
- 2012年01月06日近期，在11月亚太经合组织（APEC）首脑会议上，有诸多令人瞩目的动向。一是中国面临着巨大的人民币升值的压力。二是，美国力促“下一代贸易协定”的诞生，TPP对地区经济和中国经济会有什么影响？
- 2012年01月06日2011年中国区域经济版图将发生很大变化，即东部沿海地区的经济增速一般都大幅放慢，而中西部欠发达地区则普遍加快。这使得经济总量的位次，发生了重大的变化。
- 2012年01月06日针对国外媒体报导中国将成立中央证券借贷交易所的消息,中国证监会有关人士对此予以否认,并表示中国证券金融公司目前仍在进行相关业务的筹备工作.
- 2012年01月06日在韩国，不断有来自中国或东南亚的20出头的女孩子，经由国际婚介的安排，嫁给50岁左右尚未婚配的韩国男性
- 2012年01月06日2012年的第一个月，A股解禁压力不小。数据显示，2012年1月两市将有85家上市公司限售股解禁流通，解禁总市值约1172.34亿元，为2012年上半年最高水平
- 2012年01月06日基层的矛盾和问题，现在如果不抓，真出了大事要花更大的精力去抓，“现在是发烧，要慢慢退烧”。
- 2012年01月06日该行分析师在报告中称,"根据我们的相对动能指标(RMI),欧元(连同瑞郎)的走势目前正朝着最偏空的方向发展."
- 2012年01月06日昂山素季当天接受媒体采访时拒绝透露她本人是否作为民盟候选人参选
- 2012年01月06日融创中国全资附属公司融创置地与绿城中国全资子公司绿城地产签订股权转让协议，绿城地产向融创置地转让湖滨置业51%的股权，作价5100万元。交易完成后，湖滨置业将分别由融创置地与绿城地产持有51%和49%的股权。
- 2012年01月06日梅赫曼帕拉斯特说，一些恐怖组织试图在叙利亚挑起事端，制造不稳定和不安全的局面。他还对一些国家干涉叙利亚局势的行为表示不满。他批评说，有关方面对叙利亚施加制裁的背后含有政治动机
- 2012年01月06日四大行信贷投放也同步出现月末冲刺现象。2011年12月，四大行单月新增人民币贷款2100亿元，最后五天集中放款达800亿
- 2012年01月06日葛罗斯告诉投资人,他们应该降低对2012年报酬率的预期,股市、债市和大宗商品投资报酬率预估在2%-5%.
- 2012年01月06日知名美国职业投资人杰姆·罗杰斯预测，2012年全球大部分股市会触底转好并迎接一波“大选行情”，同时大宗商品价格也长期看涨，但是更大的世界经济衰退危机也在酝酿中，可能在2013年或2014年爆发
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