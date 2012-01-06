- 2012年01月06日对于投机、骗购经济适用房的违法行为，申卫星建议，一是明确其违法行为，加强对申请人的审查和责任追究；二是，采取共有产权机制，压缩经济适用房上市后的获利空间
- 2012年01月06日关于金融合作，两地将鼓励和支持金融机构互设。推进人民币合格境外投资者（RQFII）投资上海资本市场。合作推进港股组合交易所交易基金（ETF）在上海证券交易所的上市准备及测试工作并探讨推出更多ETF产品
- 2012年01月06日政策性银行要在风险可控的原则下，积极支持国家科技重大专项、重大科技产业化项目，加大对科技成果转化项目以及高新技术企业引进核心技术和关键设备的支持力度，在自身业务范围内，尽量为科技型企业提供更多的金融服务
- 2012年01月06日土地出让制度不解决，调控就是表面。我们不能忽视地根、银根绑定的问题，必须形成长效的税收机制。以房产税取代土地出让金这一步迟早要走，越早越好。
- 2012年01月06日2012年A股“开门绿”之后，5日继续下跌。沪综指收盘点位创33个月收盘新低，深成指收盘点位及盘中低点也创33个月以来的新低。创业板及中小板股票再现下跌潮，纷纷加入“新低”行列
- 2012年01月06日房产税方面应该给社会大众一颗定心丸，那就是房产税的实施不会涉及中低阶层的购房群体，只会针对中高阶层的群体
- 2012年01月06日1月5日，创业板指数跌破700点关口，再创历史新低。2011年以来，创业板指数跌幅已超过四成，逾半数新股破发。但是，这似乎并未影响股东和高管们的减持热情。同花顺数据显示，2011年全年，创业板公司股东和高管累计套现96.27亿元
- 2012年01月06日证金公司目前正在积极筹备中。该人士表示，证金公司去年10月底成立后，11月底开始对外招聘34名专业人才，12月18日对初选入围人员进行笔试，目前整个筹备工作仍在有序进行之中。而转融通业务也处于稳步推进过程中，但是否能像报道中所
- 2012年01月06日夏斌认为，解决中国的事，不要动不动靠“设庙摆神”，靠新设机构来解决，关键要靠制度。
- 2012年01月06日房地产基金2011年逆势迎来飞速发展，开发商对于房地产私募股权基金这一新融资渠道日渐倚重，中外资各类房地产基金正积极布局。
- 2012年01月06日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌2.72点，收于12,415.70点，跌幅为0.02%；纳斯达克综合指数上涨21.50点，收于2,669.86点，涨幅为0.81%；标准普尔500指数上涨3.76点，收于1,281.06点，涨幅为0.29%
- 2012年01月06日非法武装向船只发射了可能为M79的火箭弹，第一枚落入水中，第二枚在巡逻船周围爆炸。由于事发深夜、目标不清，缅甸巡逻船没有进行有力还击
- 2012年01月06日英大证券研究所所长李大霄1月5日称，现阶段出手救市非常迫切，如果市场等到崩盘时再出手救比较晚了，应该采取有力而且行之有效的措施稳定市场
- 2012年01月06日浙江省房地产信息系统包含“一库三系统”的浙江省房地产监管分析平台近日开通，杭州、宁波、温州、绍兴、金华五市已有数据与该平台实现联网传输。
- 2012年01月06日无论什么时候，都不能偏离为民众谋幸福的根本目的，更不能把发展经济的手段代替改善民众生活的目的。坚持不以牺牲民众利益为代价是广东谋划推动发展应该坚守的准则和底线
- 2012年01月06日知情人士透露，目前建行的私人银行牌照正在申请中。建行副行长朱小黄亦透露，私人银行必须是全球框架，建行希望“未来能够在欧洲或美国购买一家拥有跨国能力的私人银行牌照。”
- 2012年01月06日岳远斌，2006年8月至2008年2月在国泰君安证券公司企业融资总部从事项目开发运作工作，为企业融资总部董事总经理，2008年7月到华鑫证券工作，因内幕交易“三爱富”遭证监会处罚
- 2012年01月06日为了进一步加强国有资产监管，国资委还要进一步完善所监管企业负责人薪酬管理制度，合理调控薪酬水平；另一方面，要继续强化出资人监督和财务监督，强化国有产权交易监管并规范上市公司国有股东行为。
- 2012年01月06日新华都集团董事长陈发树已于2011年11月向云南省高院提起诉讼，要求云南红塔集团继续履行2年前的股权转让协议，据证券日报称，目前有媒体认为是由于涉嫌国有资产流失，而事实可能与云南白药保密配方属于“机密”有关
- 2012年01月06日最终，本周央行实现净投放510亿元，为连续第二周净投放资金。
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