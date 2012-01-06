江苏正式发布基本实现现代化指标体系 共30项指标 2012年01月06日 由经济发展、人民生活、社会发展、生态环境四大类30项指标组成，其中经济发展指标9项，人民生活7项，社会发展8项，生态环境6项。评价指标都设置了相应的目标值和权重

朱民称欧洲银行去杠杆化对亚洲经济有负面影响 2012年01月06日 面临资金压力的欧洲银行减债会导致资金从亚洲流出，从而给证券市场和外汇市场带来波动。财务上捉襟见肘的欧洲银行也会减少放贷

加拿大金融系统信用评级遭巴克莱资本降级 2012年01月06日 加拿大银行系统的盈利能力在2012年面临下降风险，主要原因是加拿大经济增速放缓预期及欧债危机蔓延风险加剧。同时，该因素还有可能导致加拿大金融系统的整体估值下滑

伊朗建议下一轮核谈判在土耳其举行 2012年01月06日 伊朗永远不会放弃铀浓缩活动，伊朗的核计划完全出于和平目的，开展铀浓缩活动是伊朗的基本权利之一。伊朗随时准备重启核谈判，但相关各方应当坐下来

奥巴马推出新军事战略 将重心转向亚太地区 2012年01月06日 这项新军事战略保留了美军的一些传统使命，包括打击恐怖主义、维持核威慑、确保国土安全、阻止和挫败任何潜在敌人的入侵等，将避免发动类似阿富汗和伊拉克战争这样的持续时间很长的大规模战争。

红十字国际委员会一名职员在巴基斯坦遭绑架 2012年01月06日 被绑架的这名员工是该组织在巴一公共卫生项目的负责人。他是在从工作地点驾车返回住处途中遭到绑架的