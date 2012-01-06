- 2012年01月06日由经济发展、人民生活、社会发展、生态环境四大类30项指标组成，其中经济发展指标9项，人民生活7项，社会发展8项，生态环境6项。评价指标都设置了相应的目标值和权重
- 2012年01月06日商务部正与相关部委研究制定家电下乡和以旧换新的接续政策，新的刺激政策将与节能环保和新消费模式相结合。与此同时，今年商务部将更加着力于促消费长效机制的建设，即完善流通体系、扩大服务消费、促进网络购物发展等。
- 2012年01月06日北京市环保部门正在开展PM2．5和臭氧监测的前期准备工作，并抓紧研究制定细颗粒物污染防治方案，确保按期顺利实施空气质量新标准，推动首都空气质量明显改善
- 2012年01月06日国际评级机构和经济学家们此前均认为，法国对欧洲主权债务危机的风险敞口最大，受危机升级冲击的可能性最大，法国3A主权信用评级很可能在不久的将来被下调。
- 2012年01月06日面临资金压力的欧洲银行减债会导致资金从亚洲流出，从而给证券市场和外汇市场带来波动。财务上捉襟见肘的欧洲银行也会减少放贷
- 2012年01月06日消息人士透露，张传斌是在帮助翔鹭石化股份有限公司借壳ST黑化完成上市的过程中，由于建老鼠仓非法获利而被捕；据称张传斌等人获得浮盈在2000万元左右。
- 2012年01月06日确定3元钱这一标准，是基于农村居民年人均食品消费支出水平分析，根据国家统计局抽样调查显示，2010年中国农村居民年人均食品消费支出1081元，试点地区应该比这个数还要低，因为那是全国平均数，试点地区都是非常困难的
- 2012年01月06日重庆啤酒昨天的三份公告仅对NCTS网站相关情况作出说明，并否认二股东重庆啤酒(集团)有限责任公司(以下简称“重啤集团”)。此外，一则公告披露了该公司董事违规交易股票事项。上述三个公告均未提重庆啤酒复牌时间
- 2012年01月06日加拿大银行系统的盈利能力在2012年面临下降风险，主要原因是加拿大经济增速放缓预期及欧债危机蔓延风险加剧。同时，该因素还有可能导致加拿大金融系统的整体估值下滑
- 2012年01月06日伊朗永远不会放弃铀浓缩活动，伊朗的核计划完全出于和平目的，开展铀浓缩活动是伊朗的基本权利之一。伊朗随时准备重启核谈判，但相关各方应当坐下来
- 2012年01月06日这项新军事战略保留了美军的一些传统使命，包括打击恐怖主义、维持核威慑、确保国土安全、阻止和挫败任何潜在敌人的入侵等，将避免发动类似阿富汗和伊拉克战争这样的持续时间很长的大规模战争。
- 2012年01月06日中国人口红利的“拐点”就在这一两年，中国会逐渐丧失劳动密集型产业的比较优势，经济增长减速的可能性很大。我们可以创造条件延长人口红利期。需要进行一系列政策调整和制度改革。
- 2012年01月06日被绑架的这名员工是该组织在巴一公共卫生项目的负责人。他是在从工作地点驾车返回住处途中遭到绑架的
- 2012年01月06日曼恩说：“这不是事实，我们仍在就进一步制裁伊朗的可能性进行讨论。我们希望在将于本月底召开的欧盟外长会上就此达成一致。”
- 2012年01月06日汇金继去年10月10日首次增持1458.4万股后，随后两个多月再买入工商银行3847万股；同时平安人寿去年四季度也增持工行5亿股
- 2012年01月06日政策范围内住院费用报销比例达到75%左右，最高支付限额不低于农民人均年收入8倍，且不低于6万元
- 2012年01月06日卫生资源配置结构发生较明显变化，重城市轻农村、重医疗轻预防、重高端轻基本、重西医轻中医的问题正在扭转，基层卫生人才队伍的数量、学历、知识结构也出现向好趋势
- 2012年01月06日政府办基层医疗卫生机构实现基本药物制度全面覆盖。各地以实施基本药物制度为突破口，统筹推进基层医疗卫生机构综合改革。安徽、山东、河北、四川、湖北等16个省完成新一轮采购，价格平均下降30%
- 2012年01月06日当前，卫生行政部门、医疗卫生机构要根据医患关系新特点，建立健全专门机构接受和处理患者投诉，要充分发挥社团组织维护医患和谐的作用，要创造条件普遍建立第三方调解、建立医疗责任保险等处理医患关系新机制
- 2012年01月06日“十二五”期间，要在总结过去药品集中招标采购经验的基础上，完善制度、全面推进。要统一药品采购平台、统一采购办法，实行质量优先、招采合一、量价挂钩
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