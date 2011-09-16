- 2011年09月19日三一重工(6031)及中信证券(6030)两只重磅新股，将于本周先后加入战场，在市场共吸资逾410亿元；三一重工今天正式展开路演，根据市场消息，招股价将介乎16.14至19.38元，每手(200股)入场费为3915.07元
- 2011年09月19日毛泽东嫡孙毛新宇已应邀担任广州大学松田学院法政系行政管理专业2011级新生班兼职班主任。同时，他还是广州大学松田学院客座教授、广州松田职业学院名誉院长
- 2011年09月19日此前，中国农业大学教授李季伦（中国科学院院士）、陶益寿、林培、祖康祺等6人通过互联网发布实名公开举报信《中国学术腐败第一贪——揭露、控告原北京农业大学校长、“三院院士”石元春的学术腐败》
- 2011年09月19日“巴菲特”光环褪色的比亚迪目前正接近股价破发的边缘。在上周盘中创下20.5元新低之后，上周五比亚迪收盘价跌至20.79元，逼近18元的发行价
- 2011年09月19日全国从事“地沟油”行业的从业人员在3万人以上，年纯利在30亿元以上，这样的规模指标，并不亚于一家国资委旗下的央企
- 2011年09月19日9月16日，联合资信评估将山东海龙股份有限公司主体长期信用等级由A+调降至A-，评级展望由稳定调整至负面；并将存续中的短融“11海龙CP01”的信用等级由A-1调降至A-2，这是中国债券市场今年以来首例主体信用评级遭调降事件
- 2011年09月19日由于18日天气不晴朗，无法就地晾晒测量重量，不能在现场获得结果。专家组将采取相关措施测准产量，然后提交数据给农业部
- 2011年09月19日中国水利水电A股计划于本周启动路演，网上发行时间定为9月27日，业内预计，中国水电此次IPO将成为今年以来最大金额的IPO，这或会给证券市场短期资金面带来一些压力
- 2011年09月19日称没有任何一家省、市机关低价定点供应基地，更不存在与权力关联的“特供”现象，愿意接受公众和媒体监督
- 2011年09月19日每一个城市发展的外延和边界在扩张过程中，经济一体化是必然的趋势。但是区域经济一体化是个漫长的过程，而经济一体化不一定是行政区划的一体化，而是产业和公共服务的一体化
- 2011年09月18日同比涨幅在5.0%以内的城市有45个。与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有16个，持平的城市有30个。与7月份相比，8月份环比价格下降和持平的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.4%
- 2011年09月17日9月23日以前，已经注册成为阿里巴巴中国站会员的用户，阿里巴巴要求必须在2011年9月23日前完成实名认证。若逾期未完成，将被禁止继续发布商品信息
- 2011年09月17日9月15日晚7时30分许，海宁市袁花镇红晓村500余名群众聚集在浙江晶科能源公司门前，就环境污染问题讨要说法。9月16日晚，公安部门进行清场。安监、经贸部门已组成安全生产督查组要求企业停产。
- 2011年09月17日剩下的10%是在升级，20%在转型。中小企业面临的最大问题，头号仍是融资难。而且今年可能是中小企业融资最难的一年。对于政府主管部门根据报表说没有出现中小企业大量倒闭现象，辜胜阻认为是可能存在大量“僵尸”企业，要死不活
- 2011年09月17日过去四个月中国已总计增持了286亿美元的美国国债，除7月外，4月份中国增持了76亿美元、5月份增持了73亿美元、6月份也增持了57亿美元
- 2011年09月16日根据裁定，进口经营者在进口原产于欧盟的马铃薯淀粉时，需依据本案确定的从价补贴率向海关缴纳反补贴税。其中，欧盟应诉公司的从价补贴率为7.5%至12.4%，未应诉公司的从价补贴率为12.4%
- 2011年09月16日16日，执政当局武装频频用重型火炮密集轰炸苏尔特东部地区，目前已经控制城内几个路口。执政当局11名武装人员在交火中被打死，对方伤亡情况不详
- 2011年09月16日法荷航集团表示，集团计划到2024年更新73架250座至300座飞机，其中包括43架空客A350-900型飞机和30架波音787-9型飞机
- 2011年09月16日根据新规定，如果澳大利亚公民想申请改变护照上的性别，只需提供一份医生对其情况的描述，就可更改。而按照旧规定，只有做了变性手术的人才能改变护照上的性别
- 2011年09月16日发生爆炸的时重庆市丰都县三合街道“007酒楼”，共造成29人受伤，其中轻伤27人，重伤2人（暂无生命危险），伤者已全部送往医院救治
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