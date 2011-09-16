商务部终裁认定欧盟进口马铃薯淀粉存在补贴 2011年09月16日 根据裁定，进口经营者在进口原产于欧盟的马铃薯淀粉时，需依据本案确定的从价补贴率向海关缴纳反补贴税。其中，欧盟应诉公司的从价补贴率为7.5%至12.4%，未应诉公司的从价补贴率为12.4%

法荷航集团宣布将订购110架大型飞机 2011年09月16日 法荷航集团表示，集团计划到2024年更新73架250座至300座飞机，其中包括43架空客A350-900型飞机和30架波音787-9型飞机