- 2012年01月06日各级卫生行政部门要推动医疗机构改进服务，形成良性竞争，贯彻落实鼓励社会资本办医的各项政策，新增医疗服务资源优先考虑社会资本并在政策和管理上一视同仁，鼓励社会资本举办非营利医疗机构
- 2012年01月06日陈竺表示，以药补医机制推动了医药费用不合理上涨，造成了药品滥用，扭曲了医务人员行为，腐蚀了我们的队伍，必须彻底根除。今年在300个试点县先行推开，力争2013年在县级医院普遍推行，2015年在所有公立医院全面推开。
- 2012年01月05日用人单位克扣工伤保险基金支付给工伤职工或者其供养亲属工伤保险待遇的，由社会保险行政部门责令限期改正。逾期不改的，处以3000元以上3万元以下罚款
- 2012年01月05日江阴海达橡塑股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、宁波戴维医疗器械股份有限公司四家公司首发上会均获通过。
- 2012年01月05日2012年春运将从1月8日起，至2月16日结束。期间全国交通运输、铁路、民航、公安及解放军、武警将有约3000多万干部职工在春运一线
- 2012年01月05日在当前形势下，此次会议上“风险”和“改革”两个主题可能并重。他指出，第四次会议不仅应关注外部风险，还应关注内部风险
- 2012年01月05日中粮集团持股数由27.96%增至28.09%，共涉资约4,112万港元
- 2012年01月05日经2009年第二次临时股东大会审议通过，公司运用5000万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限从2009年8月22日起到2010年2月22日止，但公司迟至4月7日才将上述资金归还募集资金专户。
- 2012年01月05日重庆啤酒2011年12月31日收到重啤集团书面回复，称没有减持公司股票意愿，也没有减持情况出现。
- 2012年01月05日龚治荣解释该买卖操作为其妻子在事先未告知情况下，擅自打开其账户进行买入操作
- 2012年01月05日2011年我国网络零售快速发展，前三季度网络零售额达到5190亿元，全年可达7186亿元，比2010年增长37．3％。预计2012年我国社会消费品零售总额增长14％以上。
- 2012年01月05日今年，质检总局将整合质量信用信息包括进出口企业质量信用信息，重点推进食品、建材、农资以及中小企业质量诚信体系建设，建立质量失信“黑名单”并向社会公布，加大质量失信惩戒力度
- 2012年01月05日前任董事长何强因涉嫌犯罪被中国证监会移送公安机关
- 2012年01月05日1月5日下午，仙桃市委组织部新闻发言人就网上热议的"女副镇长提副市长"舆情进行回应，称曾伟昕历次提拔任职符合程序规定。
- 2012年01月05日坎贝尔当天同韩国外交通商部长官金星焕会谈，就朝鲜最高领导人金正日去世后的朝鲜局势、重启朝美对话和朝核问题六方会谈等事宜交换意见
- 2012年01月05日长期以来，医疗卫生机构的确依赖以药补医维持运行发展，目前药品收入仍然是补偿的重要渠道。改革以药补医，必然触及到医疗卫生单位的现实利益
- 2012年01月05日中国民生银行宣布，已获香港金融管理局颁发的银行牌照，成为香港持牌银行
- 2012年01月05日近期信用债风险事件频发，将令低评级债未来一二级市场双双承压。但随着参与主体风险意识的加强，风险观念的深入人心后，或有助于促进具有高风险特点的高收益债市场发展
- 2012年01月05日截至2011年12月底，台湾外汇存底为3855．47亿美元，较11月减少24．21亿美元。
- 2012年01月05日上周（2011年12月26日至2012年1月1日）商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨，生产资料价格连续六周回落，肉类价格继续整体走高。
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