美高官说韩朝关系改善是朝改善与国际社会关系必要条件 2012年01月05日 坎贝尔当天同韩国外交通商部长官金星焕会谈，就朝鲜最高领导人金正日去世后的朝鲜局势、重启朝美对话和朝核问题六方会谈等事宜交换意见

台湾2011年底外汇储备逾3855亿美元 2012年01月05日 截至2011年12月底，台湾外汇存底为3855．47亿美元，较11月减少24．21亿美元。