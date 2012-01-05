- 2012年01月05日他还透露，农发行倾向于发行短年期的债券，因为其借出的贷款，也以短年期的为主，发债集资所得将用于农业政策性信贷业务
- 2012年01月05日如果把这条天价金枪鱼做成寿司，每个寿司的成本可能会超过1万日元（约合800元人民币）；不过店家表示，还是会按照平常每个300日元左右（约合25元人民币）的价格出售
- 2012年01月05日国美曾与陈晓签订协议，要求不要发表对国美不利言论，并称向其支付一千万封口费，但国美认为陈在签订协议之后依然发表对“不真实或误导”的言论，对国美造成经济损失，因此要求陈晓返还“封口费”
- 2012年01月05日基于对今年房地产调控不放松的预判，浙江省房地产投资在今年年初出现下行拐点。
- 2012年01月05日今年商务部将着力扩大城乡居民消费，完善促进居民消费的政策
- 2012年01月05日有专家分析，新婚姻法的出台，让女性对婚姻缺乏安全感，因而被迫独立，对婚姻的态度更加现实。
- 2012年01月05日北京市环保局相关负责人5日表示，春节前将公布综合观测实验室的PM2.5研究性监测数据，供市民参考。
- 2012年01月05日我们对造成韩国海警死亡表示遗憾。中国渔民到相关海域进行捕鱼活动，主要是出于生计的考虑。中国有关部门和地方政府也一直要求本国渔民合法作业，为此做了大量工作
- 2012年01月05日虽然十年来已有近300家中国企业赴美上市，其中不乏百度、新浪这样的明星公司，但如今，赴美上市对中国企业的吸引力在下降。这其中有几个主要原因
- 2012年01月05日1月5日，北京市红十字血液中心官方网站显著位置滚动着血情提示：Ａ型血和ＡＢ型血需要“紧急献血”；Ｂ型血、Ｏ型血希望“尽快献血”
- 2012年01月05日作为退出投资银行业务计划的一部分，苏格兰皇家银行集团可能裁员10000名
- 2012年01月05日创业板在2011年末，上市企业家数已经超过280家。创业板指数从1000点的基点下挫至目前700点整数关口一线。另外，随着时间的推移，部分先行上市的企业首募资金已经告罄，又面临着新的资金缺口，解决创业板再融资的问题有了现实需求。
- 2012年01月05日证监会一位人士1月5日表示，不存在有关外媒报道的“证券借贷交易所”。
- 2012年01月05日面临着增员难、银保新政、中介手续费高涨等困局，在目前保险传统营销渠道模式增长乏力的情况下，各家保险公司都把目光瞄准了新渠道。电销、网销等新渠道的崛起，已成为一大趋势
- 2012年01月05日据《共和报》（Repubblica）引述目击者的话称，2名年轻的劫匪乘小轮摩托车接近这一家人，然后索要钱财。遭到拒绝后，劫匪向这一家三口开枪射击
- 2012年01月05日外贸企业应当对外币资产配置比例进行合理调配，现在美元进入升值通道，可以适当增加美元持有比例；以欧元进行结算的企业，可拿到欧元后直接换成美元避险
- 2012年01月05日支撑黄金价格的美元贬值、国际大宗商品价格中枢上移、黄金投资热情高涨、全球信用危机以及国际货币体系重建等五大因素依然存在，金价短期波动不会影响黄金价格总体趋势
- 2012年01月05日综合经营已是行业发展到一定阶段的必然要求。在综合经营监管的制度构架上，央行官员曾建议确定央行的监管地位
- 2012年01月05日虽然机构们一致认为2012年中国经济会走出“v"型走势，但如果希腊退出欧元区，难言中国经济不会重复2008年四季度硬着陆的局面
- 2012年01月05日柯达公司正在着手准备，如果出售数码专利的努力以失败告终，该公司将在未来几周依据《破产法》第十一章提出破产保护申请
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