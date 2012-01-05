去年全球自然灾害经济损失3800亿美元创历史纪录 2012年01月05日 2011年全球发生的自然灾害共造成3800亿美元经济损失，刷新了2005年2200亿美元的历史最高纪录。其中日本大地震和海啸共造成经济损失高达2100亿美元，是2011年经济损失最为严重的自然灾害

美国总统绕过国会任命消费者金融保护局局长 2012年01月05日 奥巴马当天在俄亥俄州首府克利夫兰演讲时宣布了上述任命。他说，理查德·科德雷完全有能力胜任这个职务，参议院阻挠其提名获得通过的原因在于，参议院共和党人反对设立消费者金融保护局的法案