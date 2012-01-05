- 2012年01月05日2011年全球发生的自然灾害共造成3800亿美元经济损失，刷新了2005年2200亿美元的历史最高纪录。其中日本大地震和海啸共造成经济损失高达2100亿美元，是2011年经济损失最为严重的自然灾害
- 2012年01月05日1月4日晚间，陈光标却突然在微博上发布声明，称将取消“五省贫困县千人年夜饭”活动。
- 2012年01月05日中国12月服务业采购经理人指数(PMI)继续停留在11月份创下的三个月低点，仍为52.5，显示月内服务业的扩张率相比历史水平仍然偏低。
- 2012年01月05日对于住房保障问题，政府在理念上要认识到，政府的责任就是‘保障人人有房住，而不是人人有房产证’。
- 2012年01月05日中国房价连续第四个月下滑，进一步加大了消费者压力。房价下滑引发了从家具到冰箱等各类消费品销售增速的放缓。
- 2012年01月05日2011年，我国粮食总产量达11424亿斤，实现八连增并首次连续5年过1万亿斤。
- 2012年01月05日监管当局拟通过“规模、关联度、不可替代性(金融基础设施)、复杂性”四个指标衡量国内系统重要性银行，其中每个指标占据25%的权重
- 2012年01月05日事实上，在第四季度核销不良贷款的做法，得到监管部门的首肯
- 2012年01月05日世界经济增长的动力不足，发达国家市场需求继续萎缩，加上贸易保护主义频发，中国进出口形势不容乐观，贸易顺差继续下滑
- 2012年01月05日基药制度的实施，对公司主营业务的量价产生了负面影响，开拓新业务导致费用持续增加，九州通发展的瓶颈显现
- 2012年01月05日昔日摄影业巨头，传统产品销售额持续下降，濒临破产
- 2012年01月05日2011年，北京房屋租赁市场继续保持2010年量价双涨的态势，全市成交规模超过100万套，平均租金3280元，年度涨幅为13%，居全国一线城市之首。
- 2012年01月05日德银预期大行将会下调蒙牛纯利预测，而德银维持“持有”评级，目标价22.6元。
- 2012年01月05日奥巴马当天在俄亥俄州首府克利夫兰演讲时宣布了上述任命。他说，理查德·科德雷完全有能力胜任这个职务，参议院阻挠其提名获得通过的原因在于，参议院共和党人反对设立消费者金融保护局的法案
- 2012年01月05日
- 2012年01月05日《办法》要求支付账户的开立实行实名制。支付机构对客户身份信息的真实性负责。支付机构不得为客户开立匿名、假名支付账户。
- 2012年01月05日截至收盘，沪指报2148.45点，跌20.94点，跌幅0.97%，成交466亿元；深成指报8600.26点，跌95.73点，跌幅1.1%，成交426亿元。
- 2012年01月05日细查东诚生化的业绩情况，其报告期内实现持续飙升，尤其2011年上半年在市场陡变的背景下，销售额与毛利率均逆势大增，与海普瑞、千红制药等已上市公司的惨淡报表形成鲜明反差。
- 2012年01月05日全国有不少城市房价未能实现调控目标。即使达标的城市，也是因为目标定得太低。
- 2012年01月05日同样的全球经济寒流，同样的大盘指数滑坡，2011年的A股市场让人仿佛有种重回2008年股市“严冬”的错觉。像三年前一样，汇金公司增持再度吹响了产业资本看多的号角，曾是“套现”主力的大小非掀起一轮增持潮
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