马尔代夫取消水疗中心和按摩院营业禁令 2012年01月05日 《财经》综合报道 马尔代夫主要反对党指责马尔代夫的水疗中心和按摩院成了卖淫窝点

法国外长说欧洲国家将讨论制裁伊朗事宜 2012年01月05日 本月底欧盟将举行外长会议，他希望会议能就对伊朗石油出口采取禁运达成一致。朱佩同时承认，目前部分欧洲国家的燃油供应尚未得到保障，仍需购买伊朗石油