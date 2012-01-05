- 2012年01月05日虽然中国的货币政策有松动的迹象，但针对房地产行业的措施将继续压抑需求，今年房地产市场的情况仍然充满挑战。预期今年一线城市的房价将下跌20%。
- 2012年01月05日全年进出口总额将达到3.6万亿美元，增长20%以上；贸易顺差继续收窄，预计在1600亿美元左右。
- 2012年01月05日一边加速减持子公司套现，一边增资扩大自身注册资本，澳洋集团"增减之间"尽显饥渴的资金需求。
- 2012年01月05日全年进出口总额将达到3.6万亿美元，增长20%以上；贸易顺差继续收窄，预计在1600亿美元左右。
- 2012年01月05日华为是否向伊朗政府控制的电信公司提供了“用于限制伊朗民众言论以及伊朗国内公正信息自由流动”的技术，并因而违反了美国国会于2010年通过的制裁法。
- 2012年01月05日普华永道统计显示，2011年，沪深股市IPO共计282宗，融资总额2861亿元，与前一年相比分别下降19%和41%。
- 2012年01月05日全国100个城市住宅均价已经连续4个月环比下降，而10大城市的住宅均价不但集体下挫，且降幅继续扩大。
- 2012年01月05日公租房的租金比周边普通商品房租金还高。上海有关部门对公租房租金价格评估时所采纳的“略低于市场租金水平”原则受到质疑。
- 2012年01月05日从5日起至除夕，公开市场到期量仅750亿元，大大低于往年，在央行未通过公开市场投放流动性的条件下，预计本周末和下周将是央行下调存准的时间窗口。 从5日起至除夕，公开市场到期量仅750亿元，大大低于往年，在央行未通过公开市场
- 2012年01月05日因为农历新年的销售高峰的来临，目前产品销售已经开始改善。有信心生意可在2至3个月后完全复元。截至目前蒙牛销量只较出事前跌10％至20％，并没有任何产品遭超市或零售商下架。
- 2012年01月05日由世界500强企业投资建设的在建项目共4个。其中，中石化曹妃甸原油商业储备基地项目总投资约26.2亿元，占地1000亩。
- 2012年01月05日香港医疗资源，应以本地孕妇优先，他早就建议，在供不应求情况下，可利用现行的配额制度，禁止内地孕妇到公营医院产子
- 2012年01月05日机动车通过人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行，违反上述规定的分别处罚200元、500元罚款
- 2012年01月05日截止午间收盘，沪指涨6.98点报2176.37点，涨幅0.32%，成交237.9亿元；深成指涨7.68点报8703.67点，涨幅0.09%，成交219.7亿元
- 2012年01月05日广东省将总结推广深圳、顺德大部制改革试点的经验，在每个市选择一个县（市、区）试点的基础上，逐步扩大试点到全省各县（市、区）。另外，2012年广东还将总结推广深圳公务员分类管理和聘任制成功经验，制订在全省逐步推开的方案。
- 2012年01月05日“九二共识”是两岸协商基础，若将来“九二共识”不被延续，可能会造成两岸不确定、不稳定的状态
- 2012年01月05日现代牧业董事长邓九强表示：“最近压力蛮大的，我真的不想做了。我已经起草好了辞职报告，我想彻底退下来，”“社会没问题，媒体也没问题，只是公众对企业的要求太高，我这样的素质不具备企业家的条件。我要退下来，回家拉二胡
- 2012年01月05日预计2012年人民币升值趋势难以根本改变，但贸易顺差收窄、资本流入减缓甚至流出和鼓励国内企业对外投资等因素会减轻人民币的升值压力，物价涨幅逐步回落使升值作为抑制通胀工具的必要性降低，预计人民币兑美元全年升幅在3%左右。
- 2012年01月05日马尔代夫主要反对党指责马尔代夫的水疗中心和按摩院成了卖淫窝点
- 2012年01月05日本月底欧盟将举行外长会议，他希望会议能就对伊朗石油出口采取禁运达成一致。朱佩同时承认，目前部分欧洲国家的燃油供应尚未得到保障，仍需购买伊朗石油
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