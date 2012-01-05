- 2012年01月05日伊朗议员纳迪尔·卡齐伯尔4日说，如果外国军舰未经伊朗海军协调和准许而通过霍尔木兹海峡，伊朗军方应当加以拦截。他还说，伊朗议员正在制订相关计划
- 2012年01月05日发生事故的大客车核载53人，实载57人，其中有1名婴儿、3名幼儿。目前6名重伤人员已转往贵阳、都匀抢救，其余受伤人员正在贵定县医院及贵定县中医院接受治疗
- 2012年01月05日
- 2012年01月05日发生囚犯殴斗事件的监狱设计容纳囚犯2000名，但目前却关押着超过3000名囚犯
- 2012年01月05日民政部近日出台《关于促进农民工融入城市社区的意见》，21世纪评论文章称，目前最首当其冲的还是要尽快改革户籍制度与土地制度，并在城市平台上提供均等化的公共服务，赋予他们完整的公民权。
- 2012年01月05日米兰华人街60多年的历史，意大利政府从1998年出台政策允许华人在这里开店、创业、购买不动产、房产等
- 2012年01月05日广大律师要切实担负起维护稳定、促进和谐的社会责任，充分发挥职能作用和专业优势，最大限度地增加和谐因素，最大限度地减少不和谐因素，为维护社会和谐稳定作出新贡献
- 2012年01月05日预计今年楼市调控仍不放松，楼市低迷及地方偿债高峰将倒逼地方政府“割肉”，地价将出现明显下跌，其下跌速度将快于房价。
- 2012年01月05日1-11月全国国资委系统监管企业累计实现营业收入30.8万亿元，同比增长23.9%；净利润1.4万亿元，同比增长10.5%；上缴税金2.2万亿元，同比增长22.6%。
- 2012年01月05日有27.1%的人认为，男性月收入10000元以上才适合谈恋爱。有92%的女性选择对方“有稳定收入”为结婚的必要条件，而近七成女性选择“男性要有房才能结婚”。
- 2012年01月05日2011年10月末，郭树清履新证监会主席后，他和证监系统的诸位负责人多次表态，要推动债市的统一监管。
- 2012年01月05日
- 2012年01月05日摩根资产管理周三称，中国市场的估值低廉，相信在企业盈利预估修订带动下，股市有机会重获升幅，并追回过去数月危机气氛下失去的回报
- 2012年01月05日融智评级报告显示，在受访的近百位私募基金经理中，有64%的基金经理对未来A股市场趋势持乐观态度，有28%的基金经理持中性态度，只有8%的基金经理对1月市场悲观。
- 2012年01月05日500亿欧元这一数字超过了私人银行家的预期，它大约相当于西班牙国内生产总值(GDP)的4%
- 2012年01月05日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，1月5日人民币对美元汇率中间价报6.3115，较前一交易日小幅回落。
- 2012年01月05日新的中央证券借贷交易所将向有意借入股票的中国境内合格基金经理提供股票，并收取费用。它将从中国境内的机构（包括银行、保险公司和基金管理公司）得到相关股票
- 2012年01月05日在2011年12月24日的全国铁路工作会议小组讨论环节，盛光祖到分会场会见代表们时，曾经有过一番简短讲话，盛光祖称，国务院目前正在研究铁路体制改革的问题，希望大家多想办法，多出主意
- 2012年01月05日机构预测，2011年12月CPI涨幅可能不低于4%，2012年1月甚至可能反弹。
- 2012年01月05日民政部4日出台《意见》，首次从国家层面描绘了农民工参与社区生活的“路线图”。今后，就业、医疗、住房等社区服务项目将逐步覆盖农民工，社区在拟订社区发展规划等事项时，也将听取农民工的意见。
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