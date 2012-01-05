美国说霍尔木兹海峡是国际水域 2012年01月05日 伊朗议员纳迪尔·卡齐伯尔4日说，如果外国军舰未经伊朗海军协调和准许而通过霍尔木兹海峡，伊朗军方应当加以拦截。他还说，伊朗议员正在制订相关计划

菲律宾一矿区发生滑坡至少25人死亡 2012年01月05日