- 2012年01月05日民政部4日出台《意见》，首次从国家层面描绘了农民工参与社区生活的“路线图”。今后，就业、医疗、住房等社区服务项目将逐步覆盖农民工，社区在拟订社区发展规划等事项时，也将听取农民工的意见。
- 2012年01月05日截止2012年1月4日，长航凤凰的股价已是开盘以来第三次跌停了，一连三日的跌停令公司股价从停牌前的最高价4.03元/股直降到2.94元/股，降幅接近30%。从10月31日的成交情况来推算，重组的失败消息则将让8000多万元的游资被套
- 2012年01月05日不能因为难，就把改革束之高阁。要坚定信心，敢闯敢试，认真研究，分步实施，推动改革取得突破
- 2012年01月05日今年春运，铁路在加开临客中，给农民工的票额增加至60%，固定列车中，给农民工的票额增加至40%，动车(含高铁)100%票额给农民工
- 2012年01月05日在2011年实质本地生产总值的4.9%增长中，有4.8个百分点由本地需求的增加所带动，而只有0.1个百分点由外部需求牵动。由于外部环境不太有利，预计本季的实质经济增长放缓至2.2%。
- 2012年01月05日在对地方政府性债务进行审计过程中，发现有1319.80亿元债务资金未及时安排使用问题，351亿元债务资金被投向资本市场、房地产和“两高一剩”(高能耗、高污染、产能过剩)等项目。
- 2012年01月05日征税对象包括煤炭、原油、天然气等温室气体排放大户。碳税税源留在中央。
- 2012年01月05日昨日上午9时开始，信宜紫金矿业溃坝事件引发的民事赔偿系列案中第二批共15宗损害纠纷案在信宜法院公开审理。据悉，该批系列案索赔金额超过860万元
- 2012年01月05日经核实，该车核载53人，实载56人（含3名儿童），事故造成15人当场死亡，1人经送医院抢救无效死亡，40人受伤，其中5人重伤。
- 2012年01月05日2011年6月，口岸街道办为方便村民出行，结合街道后街背巷的村庄环境整治，确定在原砂石路面的基础上铺设水泥，并未因此改变路道性质，考虑到此路属便道性质，所以在浇筑该便道时未用钢筋
- 2012年01月05日2011年12月底，知情人士透露，华辉小额贷款公司正在协助连云港东方农村合作银行（简称东方银行）揽存，利息最高可达每日1%——12月31日划款进入东方银行，1月4日划款出来，计息4天。换言之，1000万的资金，四天最高可以拿到40万利息
- 2012年01月05日一直在筹备A股IPO的中国汽车工程研究院股份有限公司（下称“中汽院股份”），成为了今年首批接受发审委首发审核并拟在主板上市的公司之一
- 2012年01月05日美国奉劝那些从伊朗进口大量石油的国家，避免制裁的最佳方式，就是削减伊朗原油进口量并物色其他供应源
- 2012年01月05日从已披露数据来看，截止到2011年12月31日，打新基金的整体浮动亏损达到5.6亿元。而工银瑞信打新亏7032万元，位居榜首。
- 2012年01月05日商务部确定“十二五”期间商务发展主要任务和重点工作，预计“十二五”期间我国社会消费品零售总额年均增长15%左右，2015年达到32万亿元。
- 2012年01月05日苹果首席执行官Tim Cook表示，在中国面市后，销售iPhone 4S的国家将超过90个，这是iPhone系列产品在全球推广最快的一次
- 2012年01月05日存款准备金率应该继续下调，放大货币供应，让渡更多资金空间给民营企业。同时，利率应该继续提高，提高一部分资金使用成本。因为，民企一般通过高利贷获得贷款，在目前市场利率被人为压低的情况下，民营企业无法享受到低利率。
- 2012年01月05日这一过程，美国用了50年时间，是证券投资基金赢得市场公众信任的过程，同时也是证券投资基金真正代表中小投资者的利益、在社会资源配置方面发挥巨大作用的过程
- 2012年01月05日在监管部门“窗口指导”下，中小板公司大股东增持首度设置“底线”。基于监管部门要求，自2011年12月28日以来，至少有6家中小板公司的大股东增持公告均明示了保底增持量。市场人士认为，监管部门此举是为增加大股东增持的透明度
- 2012年01月05日元旦三天假期，银联卡境内跨行交易金额超过1300亿元，创近年元旦假期刷卡消费新高，同比增长35％，境外交易金额同比增长29%。
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