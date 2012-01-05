- 2012年01月05日2009年9月，云南红塔集团将其已经持有十年的云南白药6500多万股权挂牌出让，陈发树通过公开竞拍以22亿元竞得这部分股权。但2年多过去，直到今天这部分股权依然没有交割
- 2012年01月05日日本企业2011年的海外收购案共有455件,其中有198件或相当于43.5%的投资是在亚洲
- 2012年01月05日在南车遭社保基金减持的同时，昨日亦有好消息传出，中国南车集团和中国北车集团已分别收到由财政部划拨的国有资本金预算各20亿元
- 2012年01月05日公告显示，1319.80亿元债务资金未及时安排使用问题，相关地方通过抓紧项目前期准备、合理加快工程进度、理顺资金审批手续、及时归还等措施，整改到位1017.47亿元。
- 2012年01月05日美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示,截至12月28日当周,债券已是连续第12周获得美国共同基金投资者的青睐.报告称,预计债券基金净流入22亿美元,而股票基金净流出52亿美元.
- 2012年01月05日
- 2012年01月05日德意志银行(Deutsche Bank AG)的分析师预计，今年以人民币结算的贸易额将达到人民币3.7万亿元，占中国贸易总额的15%。
- 2012年01月05日美国财长盖特纳将于1月10日至11日访华，与中方高级官员讨论当前全球经济形势、刺激经济持续增长乃至双方共同关心的其它经济议题。
- 2012年01月05日A股首份业绩快报，亦是银行业首份年报业绩快报出炉。上海浦东发展银行股份有限公司（浦发银行，600000)昨晚发布业绩快报称，2011年实现营业收入674.97亿元，同比增长35.38%；归属于上市公司股东净利润272.36亿元，同比增长42.02%
- 2012年01月05日据统计，欧盟国家每天从伊朗购买约45万桶石油，是仅次于中国的第二大伊朗原油进口区域。伊朗每日出口约260万桶石油
- 2012年01月05日工行已于2011年8月在广东地区试点推出了“小额便利贷”业务，受到了当地小微企业的广泛欢迎。截至2011年底，该行已向广东地区的近3200户小微企业发放“小额便利贷”，贷款余额达37.8亿元
- 2012年01月05日周三美股低开，盘中由跌转涨，尾盘窄幅震荡，收盘涨跌不一。欧元区2011年12月通货膨胀率为2.8%；市场期待节假日后零售业表现依然强劲；雅虎任命PayPal总裁为新任首席执行官，消息人士称昔日数码影像行业巨头柯达公司已经准备申请破产
- 2012年01月05日截至1月4日，两市共有851家上市公司发布了2011年度业绩预告，在这部分公司中，有574家公司预计2011年实现的净利润有增长，占比约为67%
- 2012年01月05日一位接近深交所的人士昨天表示，深交所一直推动的创业板小额快速再融资制度已经得到证监会的支持，后者将允许深交所在创业板再融资方面承担一部分前期预审工作
- 2012年01月05日每个机构仅限开设一个单位结算账户，并由一家商业银行开户和协助监管，确因业务需要开设个人账户的，要登记备查，不得进行大额现金往来和可疑交易
- 2012年01月05日波音公司防务、航天和安全部门负责飞机维修、改造和升级事务的副总裁兼总经理马克·巴斯说，计划关闭这家军用飞机厂的原因是，由于美国防预算大幅削减，该军用飞机厂原有的订单基本完工，新订单日益枯竭
- 2012年01月05日前几年，春运买票只要排队就行，来得早就有机会，拼的是体力，所以自己都是凌晨过来排队。今年不一样，弄了个网络购票，对农民工来说太复杂，太不切合实际了
- 2012年01月05日在获批的投资额度内，不超过募集规模20%的资金投资于股票及股票类基金，不少于募集规模80%的资金投资于固定收益证券，包括各类债券及固定收益类基金
- 2012年01月05日也门国家电视台4日报道说，应也门执政党部分高官要求，萨利赫决定推迟前往美国接受治疗
- 2012年01月05日潘基文在声明中说，这是斐济“朝恢复国家宪法秩序迈出的积极一步”。他强调斐济当局及所有利益攸关方参与到建设性对话进程中来以推动兼容并包的大选尽早举行“至关重要”。
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