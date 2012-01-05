伊朗称永远不会放弃铀浓缩活动 2012年01月05日

波音公司将关闭一军用飞机厂 2012年01月05日 波音公司防务、航天和安全部门负责飞机维修、改造和升级事务的副总裁兼总经理马克·巴斯说，计划关闭这家军用飞机厂的原因是，由于美国防预算大幅削减，该军用飞机厂原有的订单基本完工，新订单日益枯竭

美国称也门总统来美治病签证申请尚未撤销 2012年01月05日 也门国家电视台4日报道说，应也门执政党部分高官要求，萨利赫决定推迟前往美国接受治疗