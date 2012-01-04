- 2012年01月05日苏莱曼还指责内政部以及国家安全部门故意不配合检方的调查，拒绝提供相关资料。检方称，他们调查了2000多名目击者，包括示威者家属、医生和警官等。当天庭审中，检察官还展示了警察袭击示威者的一些录像资料
- 2012年01月04日尽管罗姆尼在艾奥瓦州预选中赢得了最多的支持者，但戈德福德认为，他是个很脆弱的领头羊。在戈德福德看来，共和党预选的一大主要议题就是寻找“罗姆尼的替代者”
- 2012年01月04日“保守”，似已成为共和党预选中的一个重要关键词。在艾奥瓦州首府得梅因梅里尔高中选举点，一名桑托勒姆的支持者对记者说，他作出这一选择就是因为桑托勒姆是“不折不扣”的保守派
- 2012年01月04日2012年，我国粮食生产将确保10500亿斤以上的总产，全年农业生产将面对诸多挑战。
- 2012年01月04日具有北京市正式户籍的应届初三年级学生以及年龄在18周岁以下（1994年9月1日及以后出生）的往届生，均可报名参加2012年北京中考，同时允许7种没有北京市正式户籍的考生在京报考普通高中
- 2012年01月04日新加坡总理李显龙及内阁部长的薪水将下调约36%，以回应反对党对他们薪水过高的质疑。即使如此，李显龙仍将是全球薪水最高的领导人，年薪下调后仍高达170万美元。
- 2012年01月04日根据诺亚财富统计，2012年到期的房地产信托规模逐季递增，全年将达到1172.5亿元，远远高于2011年的470.5亿元，整年兑付规模较大
- 2012年01月04日有关案件只是一起因为经济纠纷而引发的个案，中国司法机关正在依法处理。中方希望印方客观、公正对待这一事件，积极教育引导印度来华商贸人员遵守中国的法律法规、诚实守信、合法经营。
- 2012年01月04日对此次债务违约乌龙事件，市场分析可能由三个原因造成：鞍钢财务为提高资金使用效率而违约晚一天划款；鞍钢财务不小心忘了还款；托管银行为年底存贷比，延期打款
- 2012年01月04日因业务冷清，为减少运营成本，现在天津市的部分房产中介已经停前放假，员工陆续返乡。
- 2012年01月04日试点机构在获批的投资额度内，不超过募集规模20%的资金投资于股票及股票类基金，不少于募集规模80%的资金投资于固定收益证券，包括各类债券及固定收益类基金。
- 2012年01月04日中国国家开发银行已聘请9家投资银行，协助其发行最多达人民币60亿元俗称“点心债”的离岸人民币债券，计划于下周开始路演
- 2012年01月04日总体看来，今后大宗商品价格主要受到经济减速与美元贬值两大因素博弈制约，呈现先抑后扬，近弱远强格局
- 2012年01月04日一面是几大股东有条不紊地持续减持，一面是高铁概念下的股价大涨，青海华鼎（600243.SH）现下的处境犹如“东边日出西边雨”。
- 2012年01月04日报告期公司实现营业收入674.97亿元，同比增长35.38%；归属于上市公司股东净利润272.36亿元，同比增长42.02%；每股收益1.46元/股，同比增18.7%
- 2012年01月04日1月4日，蔬菜、食用油、水产品价格以涨为主；牛羊肉价格全部上涨；水果价格以降为主；成品粮、猪肉、禽蛋、奶类价格稳定。
- 2012年01月04日万科楼盘2011年平均售价为12049元/平方米
- 2012年01月04日中国南车称，2011 年，公司主要业务板块发展良好，营业收入较上年有较大幅度增长
- 2012年01月04日恒大地产预计2012年将裁减30%员工，初期先裁10%
- 2012年01月04日在获批的投资额度内，不超过募集规模20%的资金投资于股票及股票类基金，不少于募集规模80%的资金投资于固定收益证券，包括各类债券及固定收益类基金
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