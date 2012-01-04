埃及检方称对穆巴拉克的指控有证据确凿 2012年01月05日 苏莱曼还指责内政部以及国家安全部门故意不配合检方的调查，拒绝提供相关资料。检方称，他们调查了2000多名目击者，包括示威者家属、医生和警官等。当天庭审中，检察官还展示了警察袭击示威者的一些录像资料

7类非京籍考生可在京参加中考 2012年01月04日 具有北京市正式户籍的应届初三年级学生以及年龄在18周岁以下（1994年9月1日及以后出生）的往届生，均可报名参加2012年北京中考，同时允许7种没有北京市正式户籍的考生在京报考普通高中