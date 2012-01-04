- 2012年01月04日中国向美国移民的数量已经从2006年的87703人下降到2010年的70863人
- 2012年01月04日会议纪要指出，尽管存在外部国家经济增长显著放缓和全球金融市场紧缩等不利影响，美国经济仍呈现缓慢扩张势头。而在上一次的会议纪要中，美联储称美国的经济活动只是某种程度上“有所增强”
- 2012年01月04日李克强强调，中国正处于工业化中后期和城镇化加速发展的阶段，发达国家一两百年间逐步出现的环境问题集中显现，呈现明显的结构型、压缩型、复合型特点，环境总体恶化的趋势尚未根本改变，压力还在加大
- 2012年01月04日美国2012年总统选举首场预选将于3日在艾奥瓦州举行。民主党方面，鉴于现任总统奥巴马谋求连任且党内尚无有力竞争者出现，因此不出意外奥巴马将获得民主党总统候选人提名
- 2012年01月04日42.6%的受访者计划2012年增加在美国的房地产投资，低于2011年64.7%的比例
- 2012年01月04日
- 2012年01月04日近日，农民工输入大省广东和农民工输出大省河南的省委书记，都提出将适时取消“农民工”称谓。
- 2012年01月04日政府投资保障性住房审计中发现的违规租售或另作他用以及分给不符合条件家庭的8654套廉租住房，已采取清退收回等方式整改8353套。
- 2012年01月04日
- 2012年01月04日搜索引擎优化网站ＳＥＯＢｏｏｋ最先报道说，从去年12月底起，网上冒出了数百条标有“此文由谷歌Ｃｈｒｏｍｅ赞助”字样的博客文章，大多题为“谷歌Ｃｈｒｏｍｅ帮助小企业主获得网络成功”
- 2012年01月04日5家商业银行对审计发现的违规发放和挪用贷款等580亿元问题，通过督促贷款人补充完成项目程序、补足项目资金及完善贷款手续等方式整改530亿元，并将53名责任人员移交司法部门处理
- 2012年01月04日普雷特今年62岁，曾经是国际货币基金组织的一名经济学家，今年6月成为欧洲央行执行委员会成员。而施塔克因反对欧洲央行过多介入欧元区国家主权债务市场于2011年9月份辞职
- 2012年01月04日中国农业发展银行4日发布的数据显示，经营利润即毛利达379.5亿元，同比增长81.1%
- 2012年01月04日截至2011年10月底，审计查出的违反财经制度规定问题，有55.31亿元已经整改到位，其余问题正在整改落实；还有26个部门及部分所属单位结合整改工作
- 2012年01月04日2011年宾利汽车的全球销售量为7003辆，其中在中国市场上的销售量为1839辆，不仅再次刷新了2010年创下的销售纪录，且销量“几乎翻番”，这使得中国市场成为该品牌仅次于美国的全球第二大市场
- 2012年01月04日近日《人民日报》刊登体制内研究人员的文章，暗示房地产调控不会再严厉，而房价上涨空间也已见顶，2012年的中国房地产行业或是换挡前行的态势。
- 2012年01月04日国内市场总体规模逐步位居世界前列，社会消费品零售总额年均增长15%左右，2015年达到32万亿元。
- 2012年01月04日由于今年春运比去年提前11天，节前学生流、务工流、探亲流高度重叠，预计节前1月15日至20日间将呈现长时间高峰平台，日均客流高达98万人
- 2012年01月04日中国还计划2012年收购600万吨稻谷，以充实国家库存，同时还将支持一些企业建立猪肉商业储备。
- 2012年01月04日由于流动人口多、生活压力大、移民城市等特点，深圳正面临严峻的心理卫生形势。据2005年深圳居民精神疾病流行病学调查结果，全市18岁以上居民中精神疾病患病率高达21.19%，重型精神疾病患病率为1.41%
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