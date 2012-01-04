美联储会议纪要传递积极信号 2012年01月04日 会议纪要指出，尽管存在外部国家经济增长显著放缓和全球金融市场紧缩等不利影响，美国经济仍呈现缓慢扩张势头。而在上一次的会议纪要中，美联储称美国的经济活动只是某种程度上“有所增强”

5家商业银行对违规发放和挪用贷款已整改530亿 2012年01月04日 5家商业银行对审计发现的违规发放和挪用贷款等580亿元问题，通过督促贷款人补充完成项目程序、补足项目资金及完善贷款手续等方式整改530亿元，并将53名责任人员移交司法部门处理

欧洲央行任命比利时人普雷特为新首席经济学家 2012年01月04日 普雷特今年62岁，曾经是国际货币基金组织的一名经济学家，今年6月成为欧洲央行执行委员会成员。而施塔克因反对欧洲央行过多介入欧元区国家主权债务市场于2011年9月份辞职

农发行2011年利润379亿元 增幅逾八成 2012年01月04日 中国农业发展银行4日发布的数据显示，经营利润即毛利达379.5亿元，同比增长81.1%