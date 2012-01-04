- 2012年01月04日从业务种类来看，人民银行发放的106张支付牌照中，涉及互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理、POS收单、货币汇兑、固定电话支付等七大业务类型
- 2012年01月04日中国的春节因素将会在短期内令金价趋于上行，不排除再度回至1600美元一线
- 2012年01月04日资本补充和约束机制的建立无外乎在上述两条路径之中辗转腾挪。但除此之外，借鉴国外经验，国内金融业界人士提出了第三条“一劳永逸”的道路，即资产证券化
- 2012年01月04日2011年全国房地产市场销售仍然保持增长态势，上榜企业上涨速度超出平均水平，表现为企业集中度继续提升；但上升幅度已经明显减缓，呈现趋稳态势。
- 2012年01月04日2011年全国130个城市土地出让金总额为18634.4亿元，同比减少13%。土地流拍、流标达到了900宗，比2010年的280宗上涨了2.2倍，其中居住类流标达到了420宗，比2010年的130宗上涨了223%。
- 2012年01月04日截至收盘，沪指报2169.39点，跌30.03点，跌幅1.37%，成交406亿元，深成指报8695.99点，跌222.83点，跌幅2.5%，成交402亿元。
- 2012年01月04日《暂行办法》规定，幼儿园收费统一为保育教育费、住宿费，幼儿园为在园幼儿教育、生活提供方便而代收代管的费用，应遵循“家长自愿，据实收取，及时结算，定期公布”的原则，不得与保育教育费一并统一收取
- 2012年01月04日2011年解决了616个空白乡镇机构覆盖问题。截至2011年底，全国金融机构空白乡镇减至1696个，金融机构空白乡镇网点覆盖取得重大突破
- 2012年01月04日2011年上市新股表现迥异，使得机构（包括基金、券商）打新的结局悲喜两重天
- 2012年01月04日去年1-11月，广东全省商品房销售面积3815.86万平方米，同比增长9.5%，增幅比1-10月回落1.6%；但同期广东房地产开发投资4163.53亿元，增长35.6%，增速比1-10月加快1.3个百分点。广东房地产投入总额已超过同期基础设施投入总额。
- 2012年01月04日从全国来说，一季度可能比较困难。市场偏冷。这是目前问题的核心。
- 2012年01月04日利用进口贸易中银行为贸易商开出的远期信用证，获得3个月及以上延后付款以及货物到港后的仓单质押融资，可实现两笔短期融资的贸易融资。而且，类似合规融资的成本可能还不到地产信托融资成本的50%。
- 2012年01月04日从舆情应对角度分析，无论是在事中的应急处理，还是事后的正面应对，都反映了当地党政部门有错即纠的政治勇气和善于担当的政治智慧，有利于维护和谐、维护稳定
- 2012年01月04日纳入监测的100个城市住宅平均价格为8809元/平米，环比11月下降0.25%。这是百城住宅均价连续第4个月环比下降。
- 2012年01月04日海达股份应收账款占总资产近四成，且近2000万元超过一年依然未收回，其利润真实性让人担忧
- 2012年01月04日2012年，被总量控制的七类节目黄金时间播出量大幅减少，每周总共只有38档，较去年的126档减少了69%，各上星综合频道每周播出上述类型节目最多不超过两档
- 2012年01月04日在行业和股价低迷以及过往募投项目迟迟不能兑现收益的情形下，山河智能此次逆市再融资的前景仍充满不确定性。
- 2012年01月04日债券天王格罗斯2011年兵败麦城，并不在于其投资逻辑或策略错误，而在于低估了市场的悲观情绪，从现在形势看，悲观情绪依然主宰市场和全球经济走势
- 2012年01月04日取消购房户籍障碍重点在于回归公平，而不是要放松楼市调控。
- 2012年01月04日2012年，武汉市将新建廉租住房0.3万套、公共租赁住房2.5万套、经济适用住房2.6万套、限价房3.6万套，改造城市棚户区1.2万套、垦区危房0.5054万套，新增廉租住房租赁补贴2000户。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富