2012伦敦春夏时装周开幕 2011年09月16日 奢侈品牌古奇前首席设计师汤姆·福特今年重磅回归，巴宝莉高端子品牌珀松等近百个国际时装品牌将亮相本季时装周。未来6天中，超过60场T台秀和逾40场设计演示会将在伦敦大大小小的时尚秀场上演

欧元区7月份实现外贸顺差43亿欧元 2011年09月16日 欧盟统计局的数据同时显示，欧盟27国7月份的外贸逆差有所缩减，由6月份的128亿欧元（约合176亿美元）缩小到80亿欧元（约合110亿美元），但高于去年同期的75亿欧元（103亿美元）

亚太股市16日普遍上涨 2011年09月16日 当天，东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上涨195.30点，收于8864.16点，涨幅为2.25%。韩国首尔股市综合指数上涨66.02点，收于1840.10点，涨幅为3.72%

武汉今明两年将新建四座长江大桥 2011年09月16日 正在紧张建设的武汉四环线上，共设有武湖长江大桥及黄家湖长江大桥两座大桥