- 2011年09月16日遂昌县农业部门的一位不愿透露姓名的干部说，一些部门和有钱的大单位为了保障食品安全，会派人到一些山清水秀少污染的欠发达地区实地考察，与当地农产品基地对接，要求直接为机关提供高标准的安全农产品
- 2011年09月16日对于德国的经济，默克尔表示，2011年德国经济增长将更接近3%，而不是2.5%。她说，相信欧洲可以从中受惠
- 2011年09月16日2010年6月，北京九歌国际拍卖有限公司在春拍中，以7280万元人民币的价格，拍出了名为《人体蒋碧薇女士》的“徐悲鸿油画”，同时配发的还有“徐悲鸿长子徐伯阳与这幅画的合影”
- 2011年09月16日奢侈品牌古奇前首席设计师汤姆·福特今年重磅回归，巴宝莉高端子品牌珀松等近百个国际时装品牌将亮相本季时装周。未来6天中，超过60场T台秀和逾40场设计演示会将在伦敦大大小小的时尚秀场上演
- 2011年09月16日欧盟统计局的数据同时显示，欧盟27国7月份的外贸逆差有所缩减，由6月份的128亿欧元（约合176亿美元）缩小到80亿欧元（约合110亿美元），但高于去年同期的75亿欧元（103亿美元）
- 2011年09月16日当天，东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上涨195.30点，收于8864.16点，涨幅为2.25%。韩国首尔股市综合指数上涨66.02点，收于1840.10点，涨幅为3.72%
- 2011年09月16日正在紧张建设的武汉四环线上，共设有武湖长江大桥及黄家湖长江大桥两座大桥
- 2011年09月16日今年上半年以来，浙江省商品房销售面积同比逐月下降，1－6月全省商品房销售面积同比下降8．4％。1－7月降幅为8．6％，1－8月降幅为10．6％，商品房销售面积下降幅度逐步加大
- 2011年09月16日发展经济的最终目的是满足群众生活需要，提高群众的生活水平。食品是须臾不可缺少的，解决食品的供应和价格问题，既要发挥市场机制的作用，又要进行宏观调控，包括对农户和企业的扶持政策
- 2011年09月16日11海龙CP01成为银行间债市首个A-2评级的短期融资券
- 2011年09月16日冷战期间，德国国防军士兵人数曾达到50多万。过去几年，这一数字已下降了一半
- 2011年09月16日书中表示奥巴马在2009年3月下令，考虑重整银行界巨人花旗集团(Citigroup)，同时继续对满手不良贷款资产的各银行进行压力测试。这是奥巴马上任头几个月里最重要的决定之一，但盖特纳和财政部却当耳边风
- 2011年09月16日日本希望通过构筑独自的情报搜集卫星网络，能够24小时监控地球的任何一个角落
- 2011年09月16日部分小开发商可能会面临降价销售的压力。而且房地产市场当前的下行趋势可能会促使压力较大的开发商卖地
- 2011年09月16日整座雕塑高9英尺(约2.74米)，宽8英尺(约2.4米)，名为“穿越海湾”。35年前，维沃尔用牙签制作了旧金山的金门大桥，这也是他做整件雕塑的开始。他慢慢在金门大桥四周制作了其他旧金山景点，最后越做越大，成了今天这个样子
- 2011年09月16日中金公司表示，受欧元走势及欧债问题影响，避险情绪升温，年内美元或短暂升值，但预计未来12个月美元将走弱
- 2011年09月16日国开行5年期金融债利率4.68%，创2008年8月来新高
- 2011年09月16日截至2011年末，所有商业银行将一共上缴保证金额在5431亿元左右。而根据对银行之前所发行央票截至年底到期资金核算，一共将有5260亿元央票到期
- 2011年09月16日影响物价上涨的因素是多方面的，既有国内经济发展的规律性影响，也有国际经济大环境的干扰。围绕影响物价走势的国内、国际经济热点，出席夏季达沃斯论坛的官员、学者们作出了自己的分析判断
- 2011年09月16日利率调整后，商业银行向印度央行拆借的回购利率从此前的8%上调为8.25%，央行从商业银行吸收流动性的反向回购利率从7%上调至7.25%。目前，回购利率仍低于2008年国际金融危机爆发前9%的水平
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