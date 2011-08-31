- 2011年09月01日圳住房公积金提取业务将于9月1日起分步试运行，该规定进一步降低了提取门槛。
- 2011年09月01日财政部财科所所长贾康表示，从总量上看，地方政府债务处于一个相对安全区域，局部风险过高，应重点监控。
- 2011年09月01日物流与采购联合会最新数据显示，8月PMI为50.9%，环比上涨0.2个百分点，在连续4个月下跌后止跌回升。
- 2011年09月01日9月1日起，《上海市实施〈中华人民共和国食品安全法〉办法》将正式实施。
- 2011年09月01日8月31日人民币对美元汇率中间价为638.67。八月全部23个交易日中，人民币汇率共11次创下汇改以来新高。专家称，人民币对美元汇率正加速逼近“5时代”。
- 2011年09月01日北京将于9月起开售社保欠费滞纳金，滞纳金额按欠缴社会保险费的万分之五计算。
- 2011年09月01日《河北省政府制定价格听证办法实施细则》将于2011年9月1日正式实施。
- 2011年09月01日《海口市城乡规划条例》将于9月1日起正式实施。
- 2011年09月01日浙江省将于9月1日起实施《浙江省实施＜中华人民共和国节约能源法＞办法》，并将节能目标完成情况纳入政府及其负责人考核评价内容。
- 2011年09月01日贵州省将于9月1日起上调最低工资标准。
- 2011年09月01日澳门特区政府统计暨普查局8月31日公布的数据显示，今年前7个月澳门货物贸易逆差为293.9亿元（澳门元，下同），同比扩大47.8%。
- 2011年09月01日美国《福布斯》杂志榜单显示，中国内地的“税负痛苦指数”居全球第二，2009年该榜单上，中国的排名也在全球第二。和09年一样，《福布斯》今年评选的结果再次遭到了国内专家的炮轰。
- 2011年09月01日对于把月饼纳入单位福利从而躲避缴税的作法，北京地税表示，一些单位在实际操作中通过将月饼纳入福利费范畴，不算作员工工资的一部分，以免缴个税的做法严格说是违法行为，单位要承担补税风险。
- 2011年09月01日2011年9月1日起，包括个人所得税、外资并购安全审查、台州楼市限购等一批经济领域的新规定将正式实施。
- 2011年09月01日中央企业要进一步深化改革，加快转变发展方式，加大科技创新力度，强化企业管理和风险管控，加强依法监管和制度建设。
- 2011年09月01日国务院总理温家宝称，宏观调控的取向不能变，保持物价总水平基本稳定，坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处、确保见到实效。
- 2011年08月31日从中国的薪资水平来看，预计2011年下半年，工业领域的薪资增幅要求将达到20%到30%。金融服务领域要求薪资提升的幅度在20%到45%之间不等。
- 2011年08月31日所有省区市纯大豆油价格均上涨，重庆、上海、广西的涨幅居前，分别为8．2％、5．6％、4．5％
- 2011年08月31日对于有观点认为猪肉价格涨幅过大确实是引致通胀的元凶，王勇表示，引致通胀的真正元凶是流动性过剩。猪肉价格的上涨，只是通胀中的一个突出的现象，而不能成为产生通胀的标志
- 2011年08月31日我国银行代客结汇为1361亿美元，银行代客售汇为929亿美元，银行代客结售汇顺差为432亿美元，顺差额与6月份的430亿美元相差无几
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