- 2012年01月04日2012年，武汉市今年将开工建设保障性安居工程109054套，约占湖北省建设总量的1/3。
- 2012年01月04日坚持推动房地产的实质性调整，并不必然带来房地产市场硬着陆，我国也有条件避免硬着陆发生。
- 2012年01月04日公告称，对现金分红政策进行调整或变更的，应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的公司，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
- 2012年01月04日作为中国金融界最高规格的会议，全国金融工作会议自1997年开始隔5年举行一次，每次都推动国内金融领域重要改革
- 2012年01月04日2011年12月中国非制造业商务活动指数为56.0，比11月上升6.3个百分点，重新回到扩张的区间。
- 2012年01月04日12月PMI的回升受到10月来政策放松及季节性因素叠加影响，而且2012年春节的过早来临也可能导致季节性需求提前。
- 2012年01月04日香港股市首当其冲，必然要承受资金流出带来的估值下沉压力。相比之下，中国内地和香港本地公司业绩增长下滑所带来的影响将属于次要因素。
- 2012年01月04日穆虹在操刀新三十六条的同时，还是2008年底4万亿财政项目刺激经济的直接操盘手。一方面是计划经济直接传承者，另一方面却又是打破国有垄断行业坚冰的刀斧手。
- 2012年01月04日2011年A股整体走势呈现抵抗下跌，且全年跌幅大于2010年。
- 2012年01月04日加大对基层医疗卫生机构的投入力度，反过来就减轻了这些困难县的支出压力
- 2012年01月04日媒体将以上张少春的介绍定性为“财政投入机制的新试验”，尽管目前还不能明确财税政策调节中国经济结构的未来走势，但无疑对于财政部来说，确实是个新挑战
- 2012年01月04日财政部参与的国际大小活动中，都可见朱光耀的身影，而中国财政部门对外的诸多专业意见，也是多从朱光耀口中道出
- 2012年01月04日2011年上半年，市场上普遍弥漫着悲观情绪，其背后很大程度上，就是对中国地方融资平台坏账的担忧。但对于中国地方融资平台的规模到底有多大，各方一直争执不下
- 2012年01月04日受欧债危机影响下的A股市场，在2011年的表现并无太多亮点。反倒是A股市场上发生的各类事件，赚足了投资者的眼球。
- 2012年01月04日在审计署内部，刘家义被公认是李金华最得力的干将之一，但置身“审计风暴”中的他却始终处于幕后，恪守“副职本分”。而他在副审计长行列中位置长期靠后，一眼扫去，极少人会注意到他
- 2012年01月04日袁力出生于1962年9月，曾在人保吉林市分公司和平安保险（美国）有限公司任职，1998年调入保监会。既有保险公司的基层历练，又兼具监管机构的宏观视野，是袁力较为显著的特征
- 2012年01月04日吴焰的超常规手段带来了明显的成效。2011年上半年，中国人保实现保费收入1379亿元，稳居第二，仅次于中国人寿集团的2010亿元
- 2012年01月04日从高校学者到政府官员，再到大型银行一把手，胡怀邦在金融系统的职业生涯走过了从旁观者到裁判再到运动员的多重角色转换
- 2012年01月04日农行的股改上市要比其他大行艰难和复杂得多，用张云自己的话来说，其他行遇到过的困难农行都经历了，其他行没有遇到的，农行也遇到了
- 2012年01月04日“劫富济贫”这四个字虽然有点邪气但基本概括了2011年税改的精髓。但是，回顾这一年来税制改革的轨迹，却也不难发现，每次的义举都会遇到点小插曲，扫了税负减轻本应有的兴致。
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