- 2012年01月04日蒋超良最为外界熟知的是其在交行创立的“财务重组-引进外资-公开上市”三部曲改革路径
- 2012年01月04日2004年5月，张建国出任交行行长，几年间，他稳步推动了交行一系列脱胎换骨的改革，并成功带领交行实现香港上市
- 2012年01月04日按照惯例，银行党委书记与董事长均为一人兼任，如无意外，在走完内部公司治理程序后，王洪章有望成为建行董事长
- 2012年01月04日目前金融机构对中小企业的融资服务做得还不够，难以适应实际需要。中小企业特别是小微企业在贷款过程中面临“吃不到、吃不饱、吃不起、吃不好”的状况，即贷款难度大、额度少、成本高、服务弱等现象仍然存在
- 2012年01月04日一个省内出现两个金融中心，深圳和广州在金融中心的建设中定位并没有完全明晰，前者全国金融中心的地位面临着其他金融中心的动摇。要改变这种状况，唯有加大改革创新力度、采取更加强有力措施认真加以解决
- 2012年01月04日天津是要做北方经济中心，而不是金融中心。相比于沪深的先行者，先行先试的权利让天津在许多方面实现了突破，其中吸引股权基金方面成绩斐然
- 2012年01月04日自2010年底以来，上海各级不少官员均表示，推出国际板的时机已经成熟，法律上也基本没有障碍。不过，市场却不是这么认为
- 2012年01月04日作为“60后”的官员，吉林是省部级高官中少数会把私人空间曝光的官员，比如，在汽车限行时，吉林也与工薪阶层一样挤地铁，女儿参加高考时，他亲自接受并声称会感到紧张
- 2012年01月04日相对大中型银行，农合机构在政府平台融资金额、房产贷款总量并不大，但是风险系数高
- 2012年01月04日作为分管新闻媒体宣传事务的证监会副主席，刘新华的出现和讲话，往往让市场与证监会最新的监管动向紧密联系
- 2012年01月04日姚刚是“60后”，名校毕业，海外留学背景，拥有国内外券商工作经验，使得他成为证监会里为数不多的“多栖改革派”，被业内称为“既懂证券、又懂期货”的全能型监管者
- 2012年01月04日庄心一强调， 今后出现有股价异常交易涉嫌内幕交易的，或交易出现严重异常的，证监会都要进行调查。在调查过程中，上市公司的重组申请尚未受理的不再受理，已经受理的暂停受理，调查结束后再继续受理。
- 2012年01月04日从时任中国证监会主席助理分管基金业务开始，到升任证监会副主席，桂敏杰打开了基金行业从小到大、从国内市场通向国际市场的两扇门。他推进并见证了基金行业发展的黄金十年
- 2012年01月04日截止午间收盘，沪指跌4.15点报2195.27点，跌幅0.19%，成交224.7亿元；深成指跌76.67点报8842.15点，跌幅0.87%，成交224.4亿元
- 2012年01月04日自2012年10月1日起，对未按规定张贴标识码并录入相关信息的产品，烟花爆竹生产企业不得对外销售；公安机关将按照相关要求，不再开具烟花爆竹道路运输许可证
- 2012年01月04日国开行自成立之初就将水电行业作为融资支持重点，在贷款审批中开通“快速通道”，优先保证水电项目用款需求，在贷款期限和利率上予以优惠。
- 2012年01月04日事故直接原因是客车超速行驶，在躲避一辆对面驶来的人力三轮车时采取措施不当。此外，客车驾驶人还存在驾驶证与准驾车型不符的违法行为
- 2012年01月04日大地传媒（000719.SZ）在2011年12月2日重组复牌后第一天的换手率为55.3%，随后的21个交易日换手率更是达到600%。这样的换手率甚至在去年的36家ST重组股中也排名居前
- 2012年01月04日中国12月官方制造业采购经理人指数（PMI）为50.3，比上月49.0环比回升1.3个百分点，重新回升至荣枯分界线上方。
- 2012年01月04日参加这场预选的一共有7名主要竞选人。除了基本放弃艾奥瓦州的美国前驻华大使洪博培，其余6人当天全在艾奥瓦州
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