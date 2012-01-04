美国共和党开始总统选举首场党内预选 2012年01月04日 参加这场预选的一共有7名主要竞选人。除了基本放弃艾奥瓦州的美国前驻华大使洪博培，其余6人当天全在艾奥瓦州

伊朗海军称将扩大下次军演规模 2012年01月04日 伊朗在军演期间多次表示，如有必要，伊朗将封锁全球石油运输战略咽喉霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道，世界上近40％的石油和数量可观的天然气由此输往全球各地