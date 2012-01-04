- 2012年01月04日中国12月官方制造业采购经理人指数（PMI）为50.3，比上月49.0环比回升1.3个百分点，重新回升至荣枯分界线上方。
- 2012年01月04日参加这场预选的一共有7名主要竞选人。除了基本放弃艾奥瓦州的美国前驻华大使洪博培，其余6人当天全在艾奥瓦州
- 2012年01月04日香港衞生防护中心总监曾浩辉1月2日表示，行政长官及政府总部职员可照常上班，衞护中心和其他相关部门会进行消毒和清洗。
- 2012年01月04日2012年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，外汇储备经营管理面临着较大挑战，今年要加强和改进外汇管理。
- 2012年01月04日两只红嘴鸥尸体分别在去年12月30日在屯门龙门路133号环保园，和今年1月1日在大屿山沙螺湾足球场附近的渠道被捡走
- 2012年01月04日2012年的预算已经基本做完了，需要追加预算，但是各地能够掌握的资金非常有限，现在一套PM2.5的监测设备最贵的是38万块钱一套，最便宜也要8万块钱的一套
- 2012年01月04日2011年房地产行业成规模股权变动达124宗，交易总金额471.76亿元，均创历史新高。房地产股权及资产变动合计涉及金额1500亿元。
- 2012年01月04日中国外交部发言人洪磊1月３日就日本右翼分子登上钓鱼岛一事表明严正立场。他指出，中国政府已就此向日方提出严正交涉和抗议
- 2012年01月04日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2012年首个交易日人民币对美元汇率中间价报6.3001，再创汇改以来新高。
- 2012年01月04日随着近几年价格不断上调，贵州茅台终端销售价格实现了“飞天”。然而与茅台高毛利闹得震天响不同的是，不显山不露水的高速公路上市公司，其毛利率早已不声不响地逼近了茅台。
- 2012年01月04日惠州大亚湾楼盘现“购房返款”，对于此活动，开发商表现得刻意“低调”。
- 2012年01月04日伊朗在军演期间多次表示，如有必要，伊朗将封锁全球石油运输战略咽喉霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是伊朗南部连接波斯湾和阿曼湾的航运要道，世界上近40％的石油和数量可观的天然气由此输往全球各地
- 2012年01月04日从威严神力，再到代表中国的自信，一个刚猛而有力，威严而自信的龙形不失为是一个恰当的选择
- 2012年01月04日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2012年1月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6．3001元，1欧元对人民币8．2204元，100日元对人民币8．2198元，1港元对人民币0．81112元，1英镑对人民币9．8537元
- 2012年01月04日由于欧债危机持续蔓延深化，外国投资者对一向被认为是“安全岛”的丹麦国家债券需求持续攀升，导致丹麦政府最新发行的短期国债历史上首次出现负收益率
- 2012年01月04日长期以来，党和政府对社会事务大包大揽，没有随着市场经济的发展而产生变化。一些鲜活的例子表明，民众确实有自己治理自己的能力
- 2012年01月04日保证转型升级的成功是战略的成功， 而保持总量位次不变只是战术的胜利。如果过分注重总量规模，可能在战术上能够暂时胜利，但贻误了转型升级的时机， 造成战略上的失败就是彻底的失败
- 2012年01月04日元旦假期，上海、北京、广州等地楼市成交量同比剧烈下滑。北京地区2012年1月1日-2日住宅（包括新房和二手房）网签总量为335套，与2011年同期相比大幅下跌67%。
- 2012年01月04日韩国教育部根据问题的严重程度，将这36所大学列为“限制发放签证”（17所）、“限期改正”（7所）和“咨询对象”（12所）。
- 2012年01月04日死鸟身上有创伤痕迹。估计它们是在空中被雷电击中或者受到高空冰雹的打击。但也有人认为它们可能是受新年焰火惊吓而死的
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