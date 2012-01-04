- 2012年01月04日对于2011年公募基金资产净值下降而份额规模上升的现象，银河证券基金研究中心总经理胡立峰认为，净值缩水的主要原因是2011年股市下跌，份额规模上升则是基金公司在持续营销方面做得较好
- 2012年01月04日美联储认为，欧洲的财政和金融困境所带来的风险成为当前市场关注的焦点，这加剧了市场波动
- 2012年01月04日宁波戴维医疗器械股份有限公司（下称“戴维医疗”）即将于1月5日在创业板发审委上会过堂，作为陈云勤与陈再宏、陈再慰父子控股96%的家族企业，戴维医疗确实存在诸多家族企业的通病，比如关联交易、资金占用等
- 2012年01月04日对蛊惑人心、寻衅闹事的不法分子做到早监控、早约谈，坚决打击煽动闹事等违法犯罪行为。要规范参与非法集资党员干部的行为，要求他们做到不信谣、不传谣、不闹事，一旦发现参与违法乱纪行为，将依法依纪严肃处理。
- 2012年01月04日并购重组委委员接受中国证监会聘任后，应当如实申报登记证券账户及持有上市公司证券的情况；持有上市公司证券的，应当在聘任之日起一个月内清理卖出；因故不能卖出的，应当在聘任之日起一个月内提出聘任期间暂停证券交易并锁定账户的
- 2012年01月04日原德隆系企业新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称“天山畜牧”）将于1月5日接受证监会创业板发审委的审核。不过其成长性却遭到质疑
- 2012年01月04日负责离岸人民币业务的公司董事总经理王进称,公司将推出的RQFII产品将是一只债券基金.因为中国内地的利率高于香港,相信该产品将受到香港投资者的欢迎.
- 2012年01月04日未来若银联卡可在网路商店刷卡消费,不但这些网路商家可因消费族群的扩大而增加营业收入,办理该项收单业务的金融机构也可望扩大收单业务范围,增加交易服务费收入.
- 2012年01月04日如何保持调控成果，避免房价出现类似于2009年的报复性上涨，以及防止崩盘式下滑，将考验调控政策退出智慧。
- 2012年01月04日30家券商预测2012年上证指数运行区间，最低2100点，最高3567点；绝大多数券商将明年行情定义为反弹，并对反弹高度及力度做出各自的理解；过半券商认为反弹时点出现在下半年伴随实体经济拐点同时出现
- 2012年01月04日收购Devon在美5区块部分资产权益，中石化借此进一步开拓在美油气业务及其页岩油气业务
- 2012年01月04日欧美经济仍将低迷，中国出口将进入负贡献时代，出口转型势在必行。预计2012年中国出口增速将回落至13.4%，悲观情形下可能跌至8.9%。
- 2012年01月04日韩刚、许春茂因老鼠仓被判刑，博时基金总经理肖风、招商基金总经理成保良的引退，印证公募基金正陷入寒冬中
- 2012年01月04日人口红利消失的担心对中国经济增长过于悲观，货币主义论调扩大了中国的通胀问题，而窥视中国经济结构问题的菲利普斯曲线似乎也不能给出解决问题的良方。
- 2012年01月04日繁荣的宏观经济，萎缩的证券行业。8年时间，证券业利润由1400亿元下滑到现在的400多亿元
- 2012年01月04日2012年的全球经济在欧债危机的笼罩下面临巨大不确定性，国内经济将主动能下降，宏观政策上面临多重纠结，2012年的经济和政策复杂性可能要大于2009年。
- 2012年01月04日工商银行董事长姜建清表示，“我们正在向外界传递这样一个信息：工商银行在非洲的合作关系正在不断深化；我们深切地体会到非洲与中国之间的经贸合作日趋增强。”
- 2012年01月04日肖钢认为，国有商业银行不能片面强调股东利益，而是要把股东利益与客户利益、银行利益、员工利益有机统一起来考虑，要找到一个平衡点
- 2012年01月04日自金融监管“三会”主席罕见地集体换帅之后，沸沸扬扬的坊间版本迅速聚焦“一行”主帅周小川。接班人选，热议最多的，便是姜建清
- 2012年01月04日证监会对内幕交易持“零容忍”的决绝态度，能否给陷入僵局的中国股市注入一针能发生质变的清新剂呢？
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