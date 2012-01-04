美联储称美国今明两年经济活动步伐将加快 2012年01月04日 美联储认为，欧洲的财政和金融困境所带来的风险成为当前市场关注的焦点，这加剧了市场波动

保障房乱象 2012年01月04日 王金 如何保持调控成果，避免房价出现类似于2009年的报复性上涨，以及防止崩盘式下滑，将考验调控政策退出智慧。

中国宏观经济三大主义 2012年01月04日 郑超愚 人口红利消失的担心对中国经济增长过于悲观，货币主义论调扩大了中国的通胀问题，而窥视中国经济结构问题的菲利普斯曲线似乎也不能给出解决问题的良方。