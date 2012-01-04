温州信贷危局引发转型之痛 2012年01月04日 王汉华 至10月初浙江老板228人跑路，9人自杀，其中不完全统计，温州市跑路的企业老板占据半数以上。温州曾创下9月22日一天有9个老板跑路的记录。

美国称叙利亚政府未能完全履行对阿盟承诺 2012年01月04日 按照叙利亚2011年11月初接受的阿盟危机化解倡议，除停止所有暴力行为和释放所有政治犯外，叙利亚还应准许阿盟派遣观察团入境，同时从居民区撤出部队和武器

以色列宣布东耶路撒冷定居点扩建计划 2012年01月04日 以色列住房和建设部当天在网站上宣布，将在东耶路撒冷两处犹太人定居点修建300套住宅，建设项目即刻开始招标。这300套住宅是以色列去年12月19日宣布的6000套定居点住宅修建计划的一部分

潘基文敦促伊拉克各方通过对话解决分歧 2012年01月04日 潘基文在声明中说，他坚决支持伊拉克各方“在合作与国家团结的前提下，通过政治对话解决尚未解决的问题，敦促所有各方通过有意义的对话与妥协和平解决分歧”。

美国表示不寻求与伊朗对抗 2012年01月04日 美国国防部则警告说，任何企图干扰霍尔木兹海峡交通运输的做法都不能容忍

2011年35名联合国工作人员殉职 2012年01月04日 联合国工作人员日益成为袭击目标，而针对工作人员的保护力度却相对不足