- 2012年01月04日从知青、秘书、前线战士、审计员到银行家，项俊波每一次转折都是一段涅式的跨越。这一回，他进入的是一个近乎完全陌生的领域——问题缠身的中国保险业
- 2012年01月04日郭树清曾如此评述：“监管很重要，但仅仅强调监管是不够的，好的金融体系不是监管出来的，机构内部的机制、市场结构体系才是最重要的。”
- 2012年01月04日尚福林至少还面临着两大攻坚战，一是亟待改革推进的利率市场化进程，二是加强银行体制的竞争性和去同质化。由于经历了复杂的股权分置改革，尚福林更擅长处理类似地方融资平台这样存在多方力量对决的经济问题，处理复杂问题是尚福林的
- 2012年01月04日至10月初浙江老板228人跑路，9人自杀，其中不完全统计，温州市跑路的企业老板占据半数以上。温州曾创下9月22日一天有9个老板跑路的记录。
- 2012年01月04日受美中强劲经济数据以及对中东地区紧张局势担忧升级的提振.油价飙升,美国原油期货结算价触及5月以来的高位。
- 2012年01月04日来自券商投行、创投机构甚至交易所的各方人士普遍认为，预计今年IPO发行节奏仍将继续，不会出现暂停新股的“空白期”。如果二级市场继续萎靡不振，新股融资额或将继续缩水
- 2012年01月04日人力资源和社会保障部副部长胡晓义3日表示：“最近有一些关于养老保险基金是不是应该投入股市的讨论，我认为这不是问题的重点。”
- 2012年01月04日ST海龙在被“戴帽”后，似乎并未吸取违规对外担保的教训，如今又曝光两笔涉及金额3200万元的违规担保
- 2012年01月04日从投资货币发展为重要储备货币则需要更长的时间，过程中得接受在中短期内成本可能会大于利益这个现实
- 2012年01月04日在国家环保部门检查之时，永安药业股价曾出现异动：2011年10月31日至11月3日4个交易日内，该股股价从12.89元/股上涨至17.59元/股，涨幅高达36.46%。从减持的价格来看，上述10位董监高的减持价格大多在16元/股左右
- 2012年01月04日GDP增长8.5%左右的基准情景概率50%；GDP增长9%的高增长情景概率25%；第GDP增长8.0%左右的低增长情景概率25%。
- 2012年01月04日中国是淡马锡第二大投资地，仅次于新加坡。中国市场在淡马锡总投资中所占比重为32%，亚洲在该公司投资中所占比重为77%。
- 2012年01月04日按照叙利亚2011年11月初接受的阿盟危机化解倡议，除停止所有暴力行为和释放所有政治犯外，叙利亚还应准许阿盟派遣观察团入境，同时从居民区撤出部队和武器
- 2012年01月04日美股周二迎来2012年首个交易日，周一因节假日休市。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨179.82点，收于12,397.38点，涨幅为1.47%；纳斯达克综合指数上涨43.57点，收于2,648.72点，涨幅为1.67%；标准普尔500指数上涨19.46点
- 2012年01月04日以色列住房和建设部当天在网站上宣布，将在东耶路撒冷两处犹太人定居点修建300套住宅，建设项目即刻开始招标。这300套住宅是以色列去年12月19日宣布的6000套定居点住宅修建计划的一部分
- 2012年01月04日潘基文在声明中说，他坚决支持伊拉克各方“在合作与国家团结的前提下，通过政治对话解决尚未解决的问题，敦促所有各方通过有意义的对话与妥协和平解决分歧”。
- 2012年01月04日美国国防部则警告说，任何企图干扰霍尔木兹海峡交通运输的做法都不能容忍
- 2012年01月04日纽约商品交易所Comex分部，交投最活跃的二月黄金期货合约结算价涨33.70美元，至每盎司1,600.50美元，涨幅2.2%，为去年12月23日以来的最高结算价。
- 2012年01月04日联合国工作人员日益成为袭击目标，而针对工作人员的保护力度却相对不足
- 2012年01月04日纽兰重申了美国坚持恢复六方会谈的两个标准，一是朝鲜与韩国持续改善关系，二是朝鲜展示遵从其国际义务和2005年以来所作承诺的意愿，美国的立场迄今没有发生变化
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