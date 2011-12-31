美国制造业连续第29个月扩张 速度较上月加快 2012年01月04日 在18个制造行业中，当月有9个行业实现扩张，包括服装、机械设备、食品、计算机和电子产品等；有9个行业呈现萎缩状态，包括化工产品、交通设备、金属制品等

美国拒绝伊朗发出的美航母不要重返波斯湾的警告 2012年01月04日 利特尔说，美军舰在霍尔木兹海峡的通行符合国际法规定。美国有义务确保航海自由，因为这不仅是实现全球繁荣的基础，也是美军队在该地区活动的主要理由之一

伊朗称其货币贬值与美国制裁无关 2012年01月04日 造成里亚尔大幅波动的原因众多，但里亚尔贬值的主因是伊朗经济本身存在顽疾