- 2012年01月04日在18个制造行业中，当月有9个行业实现扩张，包括服装、机械设备、食品、计算机和电子产品等；有9个行业呈现萎缩状态，包括化工产品、交通设备、金属制品等
- 2012年01月04日温家宝称，第一季度可能比较困难，企业面临外需减少和综合成本上升并存的问题。
- 2012年01月04日利特尔说，美军舰在霍尔木兹海峡的通行符合国际法规定。美国有义务确保航海自由，因为这不仅是实现全球繁荣的基础，也是美军队在该地区活动的主要理由之一
- 2012年01月04日造成里亚尔大幅波动的原因众多，但里亚尔贬值的主因是伊朗经济本身存在顽疾
- 2012年01月03日现在农村夫妻两口出来打工，不少还带着孩子，家里就只剩下老人，有的是把孩子留给老人照看，一老一小，成了留守老人和留守儿童。这是当前农村存在的大问题，是城镇化和工业化带来的新情况新问题，要引起各地重视，并很好加以解决。
- 2012年01月03日这次事故教训了我们，使我们更加懂得要付出艰苦的努力，树立更加坚定的信心和更强的责任感，才能使中国的高铁事业获得安全健康持续的发展。产品如人品，什么样的人品就有什么样的产品，而人品中最关键的是高度负责
- 2012年01月03日结构调整、企业重组、技术升级是钢铁业面临的三大任务
- 2012年01月03日资金供给有一个结构性问题，不能一般的谈贷款多还是少、货币流动性大还是小，必须深入行业和企业分析，逐一解决问题
- 2012年01月03日中央已经明确实行稳健的货币政策，并因时因势进行预调微调，要有紧有松，有保有压。资金供给有一个结构性问题，不能一般的谈贷款多还是少、货币流动性大还是小，必须深入行业和企业分析，逐一解决问题
- 2012年01月02日更为引人注目的是，“达芬奇家居”在回应中首次指出李文学企图趁人之危侵吞达芬奇杭州店，并欲把“达芬奇”更名为“芬达奇”。
- 2012年01月01日“潘庄秀华接受相关媒体采访时妄称给本人100万元，完全是诬陷和诽谤，本人正在收集相关证据材料，将通过法律手段维护合法权益。”
- 2012年01月01日他居住地附近的公园里候鸟较多，而且他平时有晨练的习惯，疾控专家高度怀疑他因接触候鸟的粪便而染病，但这个尚不能确定。
- 2012年01月01日自2012年1月1日起，火车票实名制将在全国范围内开始实施，包括在此前就已实行实名制的高铁(G字头)和动车(D字头)列车的所有铁路列车都将加入实名制购票的行列，至此，覆盖全国所有车次的实名制全面“落实”。
- 2011年12月31日曾荫权表示，香港方面已经通知所有公立医院及私人诊所，对有发烧等类似禽流感症状的患者进行严密监察。目前卫生署及医管局会特别关注此类事件的发展
- 2011年12月31日预计此次雾霾天气会一直持续至元月3日，在元旦假期期间有出行或游玩计划的朋友请注意出行交通安全。同时，雾霾天气会降低空气质量，朋友们外出时可以采取佩戴口罩等措施，防止雾霾对身体健康造成伤害
- 2011年12月31日此项计划中最具野心的部分是修建加尔各答至新德里的高速铁路，该线路有望将以往两城市间36小时的行程缩短至8小时
- 2011年12月31日十一届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了关于召开第十一届全国人大五次会议的决定。根据这一决定，十一届全国人大五次会议于2012年3月5日在北京召开。
- 2011年12月31日我们从今年6月份后，就开始关停并转，战略性收缩一些小的无关紧要的企业，降低成本。但是，我们该扩张的还会继续扩张，在这个大的经济全球变局中，抓住属于我们的机会。
- 2011年12月31日组建“金融国资委”的草案已经获得国务院的批准。在获批的组建草案中，财政部副部长李勇成为牵头这一国务院直属正部级机构的推荐人选
- 2011年12月31日呼和浩特铁路局原局长林奋强，因涉嫌严重违纪，内蒙古自治区人大常委会决定罢免其第十一届全国人民代表大会代表职务
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