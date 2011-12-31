深圳一人感染高致病性禽流感 120名密切接触者未见异常症状 2011年12月31日 31日该名39岁患者病情持续加重，心、肺、肝功能损害进行性加重，休克加重，肺纤维化改变、渗出增多，下午，患者病情迅速加重，经抢救无效死亡。截至目前，已确定的120名密切接触者均未出现异常症状

中国2012年对49种货物实行出口许可证管理 2011年12月31日 商务部、海关总署日前公告发布《2012年出口许可证管理货物目录》，2012年实行出口许可证管理的49种货物，分别实行出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证管理。

朝鲜声明如果李明博政府不道歉就只能面临决战 2011年12月31日 朝鲜祖国和平统一委员会当天发表声明，在金正日逝世后，李明博政府侮辱朝鲜最高尊严，阻挡韩国各界赴朝吊唁，反朝险恶用心更加暴露无遗。如果李明博政府不对其侮辱朝鲜最高尊严的反民族罪行道歉，就将“只能面临最后决战的道路”。

平潭综合实验区总体发展规划发布 同意全岛放开 2011年12月31日 同意平潭全岛放开，并在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区更加特殊、更加优惠的政策。

美国官方调查称美赞臣奶粉未受污染无需召回 2011年12月31日 美国卫生部门30日发布声明说，目前没有证据表明美赞臣Enfamil婴幼儿配方奶粉受阪崎杆菌污染，因此无需实施召回，家长可按产品标签说明继续给孩子使用这种奶粉