- 2011年12月31日胡锦涛在贺电中表示，中朝两国人民和军队之间，有着深厚的传统友谊，相信在新的历史条件下，中朝传统友好合作关系一定会不断得到巩固和加强
- 2011年12月31日31日该名39岁患者病情持续加重，心、肺、肝功能损害进行性加重，休克加重，肺纤维化改变、渗出增多，下午，患者病情迅速加重，经抢救无效死亡。截至目前，已确定的120名密切接触者均未出现异常症状
- 2011年12月31日继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力保障和改善民生，努力巩固经济社会发展良好势头
- 2011年12月31日商务部、海关总署日前公告发布《2012年出口许可证管理货物目录》，2012年实行出口许可证管理的49种货物，分别实行出口配额许可证、出口配额招标和出口许可证管理。
- 2011年12月31日无数市场神话在这一年破灭，这一年，1.25亿股民的财富平均每天蒸发286亿元左右，全年市值缩水7万亿元，超14省市GDP总量；也是这一年，A股包括IPO、增发、发债在内的融资规模接近2万亿元
- 2011年12月31日新《目录》在内容上主要变化包括，取消了部分领域对外资的股比限制；将高端制造业、作为鼓励外商投资的重点领域；鼓励外商投资节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。
- 2011年12月31日共42个城市入选。国务院办公厅要求有关部门认真组织好试点工作。
- 2011年12月31日朝鲜祖国和平统一委员会当天发表声明，在金正日逝世后，李明博政府侮辱朝鲜最高尊严，阻挡韩国各界赴朝吊唁，反朝险恶用心更加暴露无遗。如果李明博政府不对其侮辱朝鲜最高尊严的反民族罪行道歉，就将“只能面临最后决战的道路”。
- 2011年12月31日日前召开的央行货币政策委员会2011年第四季度例会提出，要继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。
- 2011年12月31日同意平潭全岛放开，并在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区更加特殊、更加优惠的政策。
- 2011年12月31日从2011迈向2012，我们有“中国信心”的实力和底气。今年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，为继续推动经济社会发展，中央确定了稳中求进的工作总基调。
- 2011年12月31日“我们非常感谢国家在初春三月公布的‘十二五’规划纲要中，以专章形式，强调中央政府支持香港巩固和提升我们的国际金融中心地位，尤其是支持香港发展成为离岸人民币业务中心，这对我们来说无疑是一支强心剂”。
- 2011年12月31日美国卫生部门30日发布声明说，目前没有证据表明美赞臣Enfamil婴幼儿配方奶粉受阪崎杆菌污染，因此无需实施召回，家长可按产品标签说明继续给孩子使用这种奶粉
- 2011年12月31日根据清科数据库统计，2012年12月，共有31家中国企业在境内外市场完成32 起IPO，合计融资76.72亿美元。从IPO个数来看，为2011年下半年的高点，环比上升33.3%，但同比下降44.8%
- 2011年12月31日据悉，国内首批RQFII基金产品花落汇添富，汇添富基金香港子公司汇添富资产管理（香港）有限公司旗下首只RQFII产品——汇添富人民币债券基金于12月30日正式获得香港证监会批准
- 2011年12月31日负有编制部门预算职责的各部门，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。办法自2012年1月1日起施行。
- 2011年12月31日
- 2011年12月31日2011年全国130个城市土地出让金总额为18634.4亿元，同比减少13%。其中上海土地出让金1260亿元，位居全国第一，但与去年相比减少16.7%；北京位列第二，同比减少37.9%，降幅非常明显。
- 2011年12月31日现已查明：赵波、吉新瑞、韩玉梅等人在2011年长治市行政机关公务员考录体检过程中，篡改考生体检结果，致使本该录用的考生宋江明未被录用；在调查期间，订立攻守同盟，隐瞒事实真相，毁灭证据，干扰办案
- 2011年12月31日结束了海外投行中国经济学家前所未有的人士更迭潮，2012年也将形成海外投行经济学家的新一代 接班格局。
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