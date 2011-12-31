- 2011年12月31日欧洲股市周五温和收高，但全年表现为2008年金融危机爆发至今最差，欧债危机难辞其咎
- 2011年12月31日12月30日，北京市房协秘书长陈志建议，明年的房价调控政策若要微调，应将在京购房门槛从5年降至3年。
- 2011年12月31日郭树清称,不存在"救市"这个概念,证券市场有它自己的运行规律.
- 2011年12月31日随着各省区市年度预计数据的陆续发布，中国呈现出地区生产总值5万亿元、4万亿元、2万亿元和万亿元的多个梯队。
- 2011年12月31日全国人大代表建议尽快修改土地管理法，提高征地补偿标准，改革征地补偿方式，缩小土地征用范围，规范征地程序，健全土地权利体系，完善耕地保护制度和集体建设用地流转制度等土地管理基本制度，强化法律责任，加大土地执法监察力度。
- 2011年12月31日地方政府最不应该做的事，便是直接组织融资和操办项目。
- 2011年12月31日2011年四大期货交易所全年累计成交量为10.54亿手，累计成交额为137.51万亿元，同比分别下降32.72%和11.03%
- 2011年12月31日中国红十字会总会和商红会在“博爱服务站”项目中没有任何资金投入，项目运作资金全部由中红博爱公司投入
- 2011年12月31日商红会与北京王鼎市场营销咨询有限公司（简称王鼎公司）存在利益关联，该公司相关负责人先后被商红会聘任为副会长和副秘书长。王鼎公司相关负责人的双重身份和所开展的项目存在利益关联
- 2011年12月31日待增资后，中国财险将成为财险业内注册资金规模第二大的险企，仅次于中国平安旗下财险子公司的注册资金170亿
- 2011年12月31日针对日前被曝油条铝残留量超标五倍多，永和豆浆声明称，被检出的两家店是山寨店。公司使用的都是无铝泡打粉，主要成份是磷酸盐和小苏打，用无铝泡打粉做油条，绝不会产生铝超标问题
- 2011年12月31日商红会合作的中红博爱资产管理有限公司（以下简称中红博爱公司）的银行对账单及财务支出明细均显示，该公司从未向郭美美支付任何费用
- 2011年12月31日商红会自成立后没有按照《中国红十字会章程》的要求，召开会员代表大会，没有理事会、常务理事会等领导机构，不符合行业红十字会的基本组织要求
- 2011年12月31日商红会中不存在“红十字商会”这一机构，没有设立“红十字会商业总经理”这一职务；郭美美与中国红十字会总会及商红会没有任何关系，其炫耀的财富与红十字会、公众捐款及项目资金没有任何关系
- 2011年12月31日2011年，绿城最该反省之处是管理层对宏观调控的复杂性和调控“烈”度缺乏预判，导致公司在面对房地产业严厉调控时十分被动
- 2011年12月31日金币正面中央为身穿元帅服的金正日肖像，上外环有“拥戴伟大的金正日同志为朝鲜人民军最高司令官20周年”字样，下外环有“1991—2011”字样和20个五角星
- 2011年12月31日调查结果证实，商红会中不存在“红十字商会”这一机构，没有设立“红十字会商业总经理”这一职务；郭美美与中国红十字会总会及商红会没有任何关系，其炫耀的财富与红十字会、公众捐款及项目资金没有任何关系。
- 2011年12月31日报告称，经调查，商红会中不存在“红十字商会”这一机构，也没有设立“红十字会商业总经理”这一职务。郭美美没有在商红会中担任任何职务，也没有发现在与商红会开展合作的公司中任职
- 2011年12月31日据朝中社31日报道，当天发布的口号有200多条，涉及接受领袖领导、加强军队建设、提高人民生活水平、加快产业革命步伐、加强文化建设以及祖国统一和对外关系几大部分
- 2011年12月31日8月过后，欧债危机呈进一步蔓延深化趋势，投资者对欧元的信心急剧下降，这推高了美元。8月中旬，欧元对美元汇率一度下探至1比1.302的盘中最低点，创自2011年1月以来的最低水平
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