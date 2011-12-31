土地管理法修改草案正起草 代表建议提高征地标准 2011年12月31日 全国人大代表建议尽快修改土地管理法，提高征地补偿标准，改革征地补偿方式，缩小土地征用范围，规范征地程序，健全土地权利体系，完善耕地保护制度和集体建设用地流转制度等土地管理基本制度，强化法律责任，加大土地执法监察力度。

朝鲜发行金正日当选人民军最高司令官20周年纪念币 2011年12月31日 金币正面中央为身穿元帅服的金正日肖像，上外环有“拥戴伟大的金正日同志为朝鲜人民军最高司令官20周年”字样，下外环有“1991—2011”字样和20个五角星