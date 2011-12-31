- 2011年12月31日美国纽约股市三大股指30日以全线下跌的疲弱表现为2011年的交易画上了句号。当天，具有广泛代表性的标准普尔500种股票指数收于1257.60点，几乎回到了2010年底的水平
- 2011年12月31日进入9月后，随着美国主要农作物收割完成，天气因素逐渐淡出人们的视线，也无法成为基金炒作的话题。丰收后的产量数据明显高于市场预期，美国农业部也在随后几个月的报告中上调作物的期末库存预估，推动市场下跌
- 2011年12月31日和股东数据出入大，营收额成儿戏
- 2011年12月31日今年二季度以来，宏观车市出现结构性调整，加上银行信贷的萎缩，各品牌库存压力增加明显
- 2011年12月31日中国红十字会总会根据调查结论，决定撤销商业系统红十字会
- 2011年12月31日深市公司年报的披露工作将于2012年1月10日拉开序幕，至4月27日结束，已暂停上市的ST金果(000722)将率先公布业绩。
- 2011年12月31日2011年亚太地区(不含日本)的银团贷款总额创下3420亿美元纪录新高
- 2011年12月31日房产数据中心监控阳关家缘数据显示，2011年广州成交量比去年下跌15%，中心六区跌幅超过42%。
- 2011年12月31日原油期货今年收盘累计上涨8.2%，高于一年前的每桶91.38美元
- 2011年12月31日地产调控必然拖累经济增长，但再困难，房地产调控也应该坚持到底。目前的这一轮调控关系到中国经济发展的大局，关系到地方财政改革，只能成功不能失败。
- 2011年12月31日纽约商品交易所Comex分部，交投最活跃的二月黄金期货合约结算价涨1.7%，至每盎司1,566.80美元，受投机买盘推动。该合约较上年同期上涨10%
- 2011年12月31日受房地产调控影响，今年主要城市的二手房交易量出现直线下降，房地产中介也开始调整布局，在北京、上海、广州、深圳等一线城市，中介纷纷关门，但二三线城市的中介数量却现在增长。
- 2011年12月31日12月30日纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月合约每盎司上涨25.9美元，收于1566.8美元，涨幅为1.7%。2011年，黄金价格累计上涨145.4美元，涨幅为10.2%，为连续第11年保持涨势，但涨幅远低于2010年的29.7%
- 2011年12月31日第三季度期间，全球央行的美元外汇储备为3.36万亿美元，较第二季度增加近2%。第三季度美元资产在外汇储备中的比重较上年同期增加7.5%
- 2011年12月31日在同事们眼里，这个曹经理除了和他们在工作发生关系外，很少有其他关于私人问题的交流，对他的家庭生活，他们更是不太清楚，只知道他已婚，老婆也在一家公司工作，是搞销售的，两人已有小孩
- 2011年12月31日年末的清淡交易放大了市场的波动，欧元等非美货币受到空头平仓盘推动小幅反弹，美元小幅走软。与此同时，人民币于本周再度刷新汇改以来新高
- 2011年12月31日政府要消除非户籍人员购买当地商品房的制度性障碍，营造比较好的市场环境。对于保障房骗租骗售等违规行为，相关的处罚法律制度建设正在进行中。
- 2011年12月31日美国国防部30日宣布，美国国防部长帕内塔29日晚与韩国国防部长官金宽镇通电话，讨论了目前朝鲜半岛局势，“一致认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是我们最重要的优先工作，并同意在今后数周和数月时间里保持密切合作与协调”
- 2011年12月31日统计显示，中国选手在15个奥运大项中获得51个奥运会项目的世界冠军，占冠军总数的37%
- 2011年12月31日伊朗的目标是为本地区带来和平与稳定，伊朗希望向所有国家表明，伊朗可以在没有本地区以外国家参与的情况下确保该地区安全
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