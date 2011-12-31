国际新闻早报 2011年12月31日 美国国防部30日宣布，美国国防部长帕内塔29日晚与韩国国防部长官金宽镇通电话，讨论了目前朝鲜半岛局势，“一致认为维护朝鲜半岛的和平与稳定是我们最重要的优先工作，并同意在今后数周和数月时间里保持密切合作与协调”

2011年中国体育获138个世界冠军 创8项世界纪录 2011年12月31日 统计显示，中国选手在15个奥运大项中获得51个奥运会项目的世界冠军，占冠军总数的37%