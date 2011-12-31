重庆22人砂霸案宣判 黑老大李智被判死缓并被限制减刑 2011年12月31日 经法院审理查明，2004年以来，李智纠集吴刚、王峰等刑满释放人员及社会闲散人员，多次共同实施聚众斗殴、故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、打击报复证人、非法持有枪支、弹药等暴力性违法犯罪活动，壮大声势，结成了较为固定的犯罪组织

欧元流通十年 命运仍旧悬疑 2011年12月31日 在欧元国际化方面，欧元已成为仅次于美元的全球第二大储备货币。据国际货币基金组织统计，2000年欧元占全球外汇储备总额的比重为12.7%，美元为68.2%；到2011年第一季度，欧元所占比重为26.5%，而美元比重降至60.7%

西班牙政府宣布调整方案削减89亿欧元开支 2011年12月31日 萨恩斯承认西班牙2011年度财政赤字高达8%左右，高于此前萨帕特罗政府预计的6%。这迫使新政府必须采取一些“不在预期范围之内的非常措施”来达到削减赤字的目的。据透露，西政府将通过限制各部门预算来实现对开支的控制

白宫暂缓向国会提出调高公共债务上限要求 2011年12月31日 美财政部27日表示，到2011年年底，美国联邦政府举债总额距现有的15.2万亿美元上限仅剩约1000亿美元，白宫可能将在2011年底向国会提出要求，将联邦政府公共债务上限调高1.2万亿美元

克鲁格曼称发达国家不应放弃财政刺激政策 2011年12月31日 克鲁格曼当天在《纽约时报》的专栏文章中指出，在经济增长缺乏足够动能的背景下，如果进一步缩减政府开支，将会使得经济增长动能进一步下降，应当等到经济更强劲复苏之后再实施紧缩的财政政策

福特2011年美国本土销量4年来首超200万辆 2011年12月31日 福特表示，由于2011年汽油价格较2010年出现上涨，消费者对于小型节能型汽车的需求持续增长

中国三峡集团巴基斯坦第一风电项目开工 2011年12月31日 据三峡巴基斯坦第一风电公司董事兼总经理王燊良介绍，第一期风电项目位于巴基斯坦信德省的钦比尔地区，总装机容量达49.5兆瓦，预计将在2013年第二季度开始投产运营

国际财经简讯 2011年12月31日 受欧元主权债务危机和世界经济低迷的影响，南非货币兰特对美元的汇率在过去7个月内遭到重创，由年初的6.5比1骤降至8.6比1。分析人士预计，随着全球市场回稳，兰特对美元的汇率有望在2012年年中以前恢复到7.2比1的水平

英国零售业艰难辞旧迎新 2011年12月31日 在岁末辞旧迎新之际，英国零售业已感觉到阵阵冷风吹来。由于受欧元区主权债务危机影响，加上经济不景气和通胀率上涨的多重打击，英国零售业正步履艰难地走向来年