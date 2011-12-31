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2011年12月31日
近日，广州市首次刑拘恶意欠薪逃匿老板。目前，该老板家属已经拿出现金发放工人工资。
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2011年12月31日
亚太地区主要股市30日涨跌互现，为跌宕起伏的2011年画上句号。在即将过去的一年里，虽然在全球经济低迷的大背景下，亚洲新兴经济体的增长形势相对乐观，但受累于外部市场因素影响，亚太地区主要股市仍普遍震荡下行
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2011年12月31日
经法院审理查明，2004年以来，李智纠集吴刚、王峰等刑满释放人员及社会闲散人员，多次共同实施聚众斗殴、故意杀人、故意伤害、寻衅滋事、打击报复证人、非法持有枪支、弹药等暴力性违法犯罪活动，壮大声势，结成了较为固定的犯罪组织
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2011年12月31日
负有编制部门预算职责的各部门应加强政府采购计划编制，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门面向中小企业采购的项目
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2011年12月31日
作为地区组织的阿盟，其宗旨是：密切成员国间的合作关系，协调彼此间的政治活动，捍卫阿拉伯国家的独立和主权，全面考虑阿拉伯国家的事务和利益等
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2011年12月31日
欧元1999年1月1日诞生，2002年1月1日正式投入流通，至今已存世10年有余。在此之前，欧洲统一货币从最初构想到“降生”经历了30年的漫长努力
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2011年12月31日
春运需求与能力之间有200多万的缺口，车票销售不存在票额按比例分配的问题
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2011年12月31日
欧债危机的阴霾之下，欧元即将迎来正式流通10周年。10年前，欧盟举行了一系列庆祝仪式，宣告这一“新生儿”的到来；10年后的今天，由于主权债务危机阴霾不散，欧洲人无心为欧元隆重庆生，仅以发行一枚2欧元纪念币的方式聊以自慰
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2011年12月31日
在欧元国际化方面，欧元已成为仅次于美元的全球第二大储备货币。据国际货币基金组织统计，2000年欧元占全球外汇储备总额的比重为12.7%，美元为68.2%；到2011年第一季度，欧元所占比重为26.5%，而美元比重降至60.7%
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2011年12月31日
萨恩斯承认西班牙2011年度财政赤字高达8%左右，高于此前萨帕特罗政府预计的6%。这迫使新政府必须采取一些“不在预期范围之内的非常措施”来达到削减赤字的目的。据透露，西政府将通过限制各部门预算来实现对开支的控制
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2011年12月31日
美财政部27日表示，到2011年年底，美国联邦政府举债总额距现有的15.2万亿美元上限仅剩约1000亿美元，白宫可能将在2011年底向国会提出要求，将联邦政府公共债务上限调高1.2万亿美元
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2011年12月31日
对规范黄金市场运行，维护投资者利益，起到了积极有效的推动作用，表明了监管当局治理“山寨”黄金交易所已开始进入实质性阶段
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2011年12月31日
克鲁格曼当天在《纽约时报》的专栏文章中指出，在经济增长缺乏足够动能的背景下，如果进一步缩减政府开支，将会使得经济增长动能进一步下降，应当等到经济更强劲复苏之后再实施紧缩的财政政策
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2011年12月31日
福特表示，由于2011年汽油价格较2010年出现上涨，消费者对于小型节能型汽车的需求持续增长
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2011年12月31日
据三峡巴基斯坦第一风电公司董事兼总经理王燊良介绍，第一期风电项目位于巴基斯坦信德省的钦比尔地区，总装机容量达49.5兆瓦，预计将在2013年第二季度开始投产运营
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2011年12月31日
受欧元主权债务危机和世界经济低迷的影响，南非货币兰特对美元的汇率在过去7个月内遭到重创，由年初的6.5比1骤降至8.6比1。分析人士预计，随着全球市场回稳，兰特对美元的汇率有望在2012年年中以前恢复到7.2比1的水平
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2011年12月31日
在岁末辞旧迎新之际，英国零售业已感觉到阵阵冷风吹来。由于受欧元区主权债务危机影响，加上经济不景气和通胀率上涨的多重打击，英国零售业正步履艰难地走向来年
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2011年12月31日
如果目前相关风险控制指标已经超过规定，通知中明确了半年的缓冲期，在2012年6月30日前逐步满足相关风险控制指标
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2011年12月31日
新华社财经专线评出2011年国际财经十大新闻（按事件发生时间先后为序）
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2011年12月31日
据港媒报道，有管理层涉内幕交易的超大现代(00682)，股份停牌至今逾3个月，该公司昨举行股东周年大会，股东对管理层表达不信任。