研究显示颜色与人的情绪有关联 2011年09月16日 当被问及哪种颜色代表当时的心情时，大部分焦虑抑郁人群选择灰色，而心理健康者多选黄色

欧盟表示愿推动利比亚成立包容性政府 2011年09月16日 非盟利比亚问题高级别特设委员会14日在南非行政首都比勒陀利亚举行会议，仍然拒绝承认利“全国过渡委员会”，表示将力促利比亚早日建立包容性联合政府