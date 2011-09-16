- 2011年09月16日瑞银中国区主席兼总裁、瑞银证券董事长李一认为，国际板准备方面，‘硬件’已经准备完毕，正在等待中国有关政府部门批准；未来中国财富管理业务将会快速发展，但外资投行的优势在市场早期不太明显
- 2011年09月16日目前中国通胀还是相当高了，因为CPI超过5%就不是温和了。所以我们还应该坚持紧缩政策。与此同时，也需定向宽松，即放松对中小企业及高科技企业的贷款。
- 2011年09月16日国家能源局15日数据显示，8月份全国全社会用电量同比增长9.1%，较6月份13%和7月份11.8%的增速进一步放缓
- 2011年09月16日法国总统萨科齐与英国首相卡梅伦15日一同造访了利比亚首都的黎波里和东部城市班加西。这是利比亚“全国过渡委员会”控制利比亚大部分地区之后外国元首首次访问该国，受到国际社会广泛关注
- 2011年09月16日当被问及哪种颜色代表当时的心情时，大部分焦虑抑郁人群选择灰色，而心理健康者多选黄色
- 2011年09月16日在科技创新方面，他建议，中国的科学家只要有想法、有野心，就要敢于面对风险和失败，不断尝试，去实现成功的机会
- 2011年09月16日非盟利比亚问题高级别特设委员会14日在南非行政首都比勒陀利亚举行会议，仍然拒绝承认利“全国过渡委员会”，表示将力促利比亚早日建立包容性联合政府
- 2011年09月16日根据《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，上市公司的控股股东在该公司的年报、半年报公告前30日内不得转让解除限售存量股份
- 2011年09月16日穆坦巴拉说，中国在非洲日益扩大的影响力是好事，这给了非洲更大的对外交空间。世界生产力的中心已经不在欧美，而在中国。
- 2011年09月16日2001年8月至2009年5月，李晓枫在担任重庆电视台台长、重庆广播电视集团(总台)总裁、重庆广播电视产业有限公司董事长期间，利用职务上的便利为他人谋取利益，单独或伙同他人索取、收受周某等17人给予的财物，共计折合4904万余元
- 2011年09月16日今年8月初，网络曝出河南汝阳县人大某主任上演“艳照门”，备受公众关注。随后，洛阳市纪检委成立专案组介入调查。经查，确定网帖中的当事人为汝阳县人大常委会党组成员田汉文
- 2011年09月16日中国人民币兑美元8月升势强劲，带动名义有效汇率环比上涨0.58%，扭转了上个月跌势，然今年以来仍维持贬势
- 2011年09月16日为鼓励大家低碳绿色出行，董事长陈光标当日宣布：本企业员工骑自行车上班，路程在5公里之内的每月补贴300元，10公里之内的每月补贴600元。同时，为当日前来采访的记者每人赠送一辆自行车
- 2011年09月16日山东省计划未来10年内黄三角开发面积将达200万亩，再用10年时间基本完成适宜开发的未利用土地的开发任务。
- 2011年09月16日全球经济形势存在不确定性，这为中国推出外界期待已久的国际板提供了一个有利时机，因为许多海外公司在其本国市场融资可能会面临困难
- 2011年09月16日今年前8个月，汽车保有量增加983万辆，月均增加123万辆，高于去年同期月均113万辆的增量；其中，私人小型载客汽车增加781万辆，月均增加98万辆，占汽车增量的79.45%，是汽车实现快速增长的主要因素
- 2011年09月16日《财富》杂志发布2011年中国最适宜工作公司榜单后，在网上迅速引起热议
- 2011年09月16日
- 2011年09月16日中国要实现有质量的经济增长，应主要关注消费、投资和居民可支配收入三方面。建议中国要致力于居民可支配收入的增长，使得更多的人能享受到产品、服务、医疗和教育。
- 2011年09月16日国际能源机构6月23日决定动用成员国战略储备向市场投放6000万桶石油，以平抑利比亚危机带来的石油市场供需紧张，其中包括3800万桶公共储备，以及2200万桶工业储备
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富