陆浩被任命为全国人大外事委员会副主任委员 2011年12月31日 全国人大常委会31日经表决决定免去李斌的国家人口和计划生育委员会主任职务，任命王侠为国家人口和计划生育委员会主任

全国电视台已撤销2012年电视剧中广告插播时段 2011年12月31日 全国各级电视台已完成2012年广告和节目的重新编排工作，撤销了2012年电视剧中间的广告插播时段