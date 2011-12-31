- 2011年12月31日根据研究报告，圣保罗股市今年市值下跌最大的五个板块分别是石油天然气、采矿、银行、钢铁和建筑行业，升幅最大的五个板块分别是食品饮料、电力、通信、软件和化工行业
- 2011年12月31日由于误判市场和持股结构上偏重中小盘股，基金在今年交出惨淡答卷，首次在熊市中跑输上证指数
- 2011年12月31日其中短期基本稳中有降，21天和1月型下降较为明显；中期2-6月型均有明显上行，上行幅度在10BP至15BP；长期1年型下行达到14bp左右
- 2011年12月31日全国人大常委会31日经表决决定免去李斌的国家人口和计划生育委员会主任职务，任命王侠为国家人口和计划生育委员会主任
- 2011年12月31日一般公务用车排气量1.8升(含)以下、价格18万元以内
- 2011年12月31日进入2012年，由于全球宏观经济不振，资本市场大幅回暖几率不大，在“全民PE”热潮中成立的大量PE基金正陆续进入退出期，整个PE行业将面临巨大的退出及回报压力
- 2011年12月31日全国各级电视台已完成2012年广告和节目的重新编排工作，撤销了2012年电视剧中间的广告插播时段
- 2011年12月31日该新闻发言人还表示，胡纯玉同志当选后，认真履职尽责。2011年8月，在洪湖市领导班子换届考察中，民主测评共188人参加，胡纯玉同志得优秀票112票，称职票67票，基本称职票1票，弃权8票
- 2011年12月31日融通基金获得国家外汇管理局批准境外证券投资额度5亿美元
- 2011年12月31日策略报告认为，明年A股市场将呈震荡筑底格局，看好周期股的估值修复行情和经济转型受益行业等
- 2011年12月31日浙江省经济工作会议透露，预计在“十二五”开局之年，浙江省生产总值31800亿元人民币，增长9％以上。
- 2011年12月31日财政部会同国家发改委发出通知，决定明年2月1日起，取消各省、自治区、直辖市设立的涉及企业的行政事业性收费253项，每年可减轻企业负担上百亿元。
- 2011年12月31日“增”是指年报全文内容更丰富、结构更合理、措辞更严谨；“减”是指对指定报刊披露的年报摘要进行重大调整，极大简化
- 2011年12月31日深圳市人社局宣布深圳市2012年全日制就业劳动者最低工资将上调至1500元/月，非全日制就业劳动者小时最低工资标准：13.3元/小时。新标准自2012年2月1日起实施。
- 2011年12月31日统计显示，香港恒生指数全年下跌近两成，恒生国企指数下挫21%，在全球主要股指中仅好于熊冠全球的上证指数；同期，美国两大指数不跌反升，与菲律宾、印度尼西亚股市一起成为2011年为数不多上涨的四大股市
- 2011年12月31日余琳和被害人李立平在2006年经人介绍认识并闪婚。当时，李立平主要从事建筑工程承包，事业尚处于起步阶段。婚后，余琳对扶助丈夫李立平的事业发展起了很大作用，但经济富裕后，两人的感情却有了裂缝
- 2011年12月31日券商投资策略报告普遍认为，2012年较为确定的宏观环境是通货膨胀下降与经济减速。
- 2011年12月31日制造业农民工2012年春节后“想换工作”的比例在东部地区为14．6％，在珠三角地区达18％。预计春节后在东部尤其是珠三角地区，制造业企业将面临较大的招工压力。
- 2011年12月31日价格方面，“出租男友”多是根据不同的服务内容，按小时计费。比如陪吃饭是每小时10元，陪逛街1小时需要20元。而按天收费的“出租男友”，每天的价格大多在100元以上
- 2011年12月31日中国银行业协会30日发布澄清声明，称多家银行用户数据泄露信息严重失实，纯属谣言
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