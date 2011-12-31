- 2011年12月31日12月1日，该县一农民的孩子被绑架，接到消息后赶紧报警。次日，警察说绑匪要12万元赎金。第四天，他拿着四处借的2万元交给警察，警察说不能打收条。当日22时，小孩子被赎出，警察说是花6万元赎的，但绑匪没捉到
- 2011年12月31日2010年的一天，小梅又一次在网上与小刘视频裸聊。当时小梅七岁的儿子正在家写作业，身为母亲的小梅不但不避讳，还故意让儿子来到裸聊房间参与这场激情裸聊
- 2011年12月31日聊城市委、市政府非常重视，纪检部门在网络上发现后，第一时间采取了措施，马上立案调查。因涉嫌严重违反社会主义道德，根据有关条例规定，纪检部门于11月24日对周某实行双规
- 2011年12月31日2011年我国新增公路通车里程7.14万公里，其中高速公路1.10万公里，新改建农村公路19万公里。截至2011年底我国高速公路总里程达8.5万公里
- 2011年12月31日在最受关注的股票型基金排名中，博时价值以-9.632%的收益率排名第一
- 2011年12月31日2011年，我国实际吸收外资金额预计超过1100亿美元，再创历史新高，同时，吸收外资的质量和水平进一步提高。
- 2011年12月31日迪士尼主题乐园正在开展设计招标工作，计划于2012年4月场地移交后开展主题乐园基础设施建设
- 2011年12月31日外汇局表示，将继续及时受理获得资格的RQFII机构提交的投资额度申请，并按照统一的规则和程序审批
- 2011年12月31日《2011年标准股票型基金平均亏损24.95%》等9则
- 2011年12月31日2011年，人民币对美元汇率中间价较去年年末升值5.1%，较2010年明显加速，2010年人民币汇率的全年升幅为3%。
- 2011年12月31日项小组目前已查实在乌坎村土地转让过程中存在受贿等违纪情况，其中乌坎村支部委员、村委会出纳邹钗已被“双规”
- 2011年12月31日根据历史经验，每到大盘阶段性反弹行情开启之时，超跌股的上涨行情比强势股更值得期待，故此可关注2011年跌幅超50%的个股。
- 2011年12月31日2011年，A股将无可避免地惨淡收场。截至12月29日收盘，上证指数收报于2173.56点，全年累计跌幅达到了22.60%；深证成指则报收于8781.32点，全年累计跌幅达到了29.52%。
- 2011年12月31日“纽瑞滋”奶粉由新西兰两家公司代理生产，目前只针对中国市场，是国产奶粉信任危机中冒出的又一款“中国特供奶”
- 2011年12月31日12月31日下午两点，北京地铁家族正式迎来三位新成员。8号线二期北段、9号线南段、15号线一期东段三条地铁新线，开始载客试运营
- 2011年12月31日道琼斯工业平均指数下跌69.48点，收于12,217.56点，跌幅为0.57%；纳斯达克综合指数下跌8.59点，收于2,605.15点，跌幅为0.33%；标准普尔500指数下跌5.42点，收于1,257.60点，跌幅为0.43%
- 2011年12月31日由于该案件涉及当事人人数众多、证据材料也比较多，比一般案件的情况复杂。审核当事人的身份、审查当事人起诉所必要的初步证据材料需要耗费较多的时间，法院因此适当延长了立案审查的期限
- 2011年12月31日住建部住房保障司官员在接受在线访谈时表示，政府购买或长期租赁商品房、二手房再租赁给低收入家庭，是筹集公租房房源的一种渠道，不是为了托市。
- 2011年12月31日截至12月26日，2011年度个人和单位小客车指标配置工作“收官”，全年共无偿摇号配置小客车指标245610个，其中包含过期未使用后又重新配置的指标
- 2011年12月31日6月份，国家体操队在天津蓟县国家体操队训练基地组织封闭训练，恰逢端午节，蓟县基地邀请黄玉斌、叶振南、部分教练员及家属到基地过节。他们4日到基地，5日离开。黄玉斌等人未去过天津市区
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