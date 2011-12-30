缅甸宣布明年4月1日议会补选 2011年12月31日 缅甸各级议会目前共有48个空缺议席，其中联邦议会人民院40席，民族院6席，省邦议会2席

巴基斯坦发生严重爆炸事件 11人死23人受伤 2011年12月30日

匈牙利国会通过新的中央银行法 2011年12月30日 这一法律以293票赞成、4票反对、1票弃权的投票结果获得通过