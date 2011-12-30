- 2011年12月31日朝鲜媒体12月31日报道说，金正恩被拥戴为朝鲜人民军最高司令官
- 2011年12月31日朝鲜同时向韩国政府和其他敌对国家宣布，不要期盼朝鲜发生任何变化。声明强调，朝鲜将紧密围绕在金正恩周围，继续朝着改善朝韩关系、和平繁荣的道路前进
- 2011年12月31日伊朗海军将在海军演习期间试射短程、远程、地对地、地对空等不同类型的导弹
- 2011年12月31日12月31日至1月2日，两款汽油分别降价2.3港元及1.8港元，新价分别为14.81港元及14.37港元
- 2011年12月31日缅甸各级议会目前共有48个空缺议席，其中联邦议会人民院40席，民族院6席，省邦议会2席
- 2011年12月30日
- 2011年12月30日今年该国预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例预计将接近8%，而此前设定的目标为6%。 这将迫使西班牙政府扩大预算削减规模，在一段时间内上调所得税和其他税种
- 2011年12月30日卫生部已向世卫组织、港澳台地区和部分国家通报该患者有关情况，广东省卫生厅已将该病例通报香港和澳门卫生部门
- 2011年12月30日由于制动主缸的设计问题，会造成汽车制动距离增加，并导致车辆事故
- 2011年12月30日这一法律以293票赞成、4票反对、1票弃权的投票结果获得通过
- 2011年12月30日领导干部要在本地区、本部门干部职工大会上做出拒收拒送“红包”的承诺，各地区党政主要领导要将承诺向社会公布。各级领导干部不得以任何名义收送“红包”，不得默许、授意、纵容父母、配偶、子女及其他特定关系人收送“红包”。
- 2011年12月30日原乌坎村支部、村委会部分官员在出让有关土地过程中也有收受好处费等问题。对于已查实的乌坎村部分财务人员涉嫌公款私存问题，广东省相关纪委部门已对村支部委员、村委会出纳邹钗实行“双规”措施
- 2011年12月30日北京铁路局客运处处长范英书介绍，目前网络购票已经有超过800万用户注册，旅客咨询、投诉问题也主要围绕电话、互联网购票方面，目前铁路部门正在对这些旅客集中反映的问题研究解决办法
- 2011年12月30日由于潜艇的核反应堆在维修之前就已经关闭，所以没有造成核泄漏
- 2011年12月30日12月1日下午5时30分，武汉市洪山区雄楚大街一建设银行网点前发生爆炸，造成2名过路群众死亡，15人受伤
- 2011年12月30日学校撤并后，不住宿的学生上学，要么步行或骑自行车，占到了64％，要么乘坐交通工具，包括校车、公交车、租用车、私家车等，这带来了交通风险。 他说，“必须正视布局调整带来的新情况。”
- 2011年12月30日现在211工程是112所，985所是39所，不再新设这两个工程的学校，开始进入了长期规划、动态管理、分段实施的阶段。
- 2011年12月30日新加坡华侨银行(OCBC Bank)的一份调查显示，56%的受访基金经理认为黄金将是未来12个月最具投资吸引力的大宗商品。
- 2011年12月30日闫宁在辞职报告中陈述，由于自己年龄较轻原因，走上新的岗位后，引起了社会持续不断的关注，心理和精神产生了很大压力，近一段时期以来，本人严重失眠，经常头晕、头疼，无法坚持正常工作。因此，向组织提出辞职
- 2011年12月30日允许部分地方利用农村集体建设用地建公租房目前只是试点，与小产权房不是一个概念。公租房建设用地性质不变，产权仍归农村集体经济组织。
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