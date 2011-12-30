- 2011年12月30日海外市场表现相对平稳,人民币走势却"一枝独秀",彰显央行主动升值意图.
- 2011年12月30日大规模建设保障性住房，筹集资金确实有压力。但不能简单把资金压力和质量不高当成一种因果关系。政府部门也非常重视质量问题。
- 2011年12月30日张学勤表示，截至今年10月底，1000万套保障性住房建设要求，已经保质保量完成了任务。新开工的标准并非停留于围墙或者挖土阶段，建成需待明后年。
- 2011年12月30日购买现成的房子有一个好处，就是建设上至少缩短了周期，如果建设房子就需要两三年。所以这是地方解决低收入家庭住房困难很积极的一个做法
- 2011年12月30日证监会有关部门负责人30日说，为增强新股发行审核工作的透明度，拟从2012年2月1日将招股书的预披露时间提前，并同时公布在审企业名单
- 2011年12月30日有价值人民币600万元的财产不能说明合法来源
- 2011年12月30日根据规划，黄河三角洲和鲁南地区将分别建成环渤海重要的城镇发展区和鲁苏豫皖边界区域新的经济隆起带，并成为山东经济发展的重要增长极。
- 2011年12月30日《总体方案》提出创新两岸产业合作发展的体制机制，创新两岸贸易合作的体制机制，建设两岸区域性金融服务中心，创新两岸文化交流合作的体制机制，创新便利两岸直接往来的体制机制五大主要任务。
- 2011年12月30日由于无法行走，季莫申科当天是坐在轮椅上被抬上车的
- 2011年12月30日朔伊布勒对2012年欧元和欧元区的情况表示乐观。他表示，欧元将欧元区各国的命运紧紧联系在一起，预计明年各欧元区国家都能有效解决各自问题，各国都在尽力维护欧元区的稳定和团结。
- 2011年12月30日2012年，内地居民申请赴港澳地区定居夫妻团聚类审批分数线为146．1分，即2008年12月31日之前夫妻分居的申请人；子女照顾父母类审批分数线为60分，即申请人年龄为18－59岁，在香港或者澳门父母年龄均为60周岁以上且身边无子女
- 2011年12月30日上会后的环旭电子仍受到质疑，其主营业务收入和毛利率均在报告期内出现下降，市场不景气之下，仍然募资投建两个大项目。同时，其账目上显示出充沛的现金流也让人对其上市的动机产生怀疑
- 2011年12月30日与前一日相比（下同），12月30日，肉类价格以涨为主；成品粮油、蔬菜、水产品价格略有波动；水果价格以降为主；禽蛋、奶类价格稳定。
- 2011年12月30日湖南省委常委、市委书记陈润儿表示，干部的手机号码应该公开，政府支付了行政成本，是为人民群众服务的工具，既为我们私人通信，更重要的是要跟人民群众通话
- 2011年12月30日决定自2012年2月1日起，取消253项各省、自治区、直辖市设立的涉及企业的行政事业性收费，每年可减轻企业负担约100亿元。
- 2011年12月30日12月30日，一位参加了茅台经销商大会的业内人士告诉记者，由于茅台当前所面临的舆论压力，以及2012年经济走向和社会形势，至少在2012年“两会”召开前，53度茅台酒及其系列酒的出厂价格不会有任何变动
- 2011年12月30日财政部称，此次取消253项涉企行政事业性收费，是进一步落实积极财政政策、保持经济平稳较快发展和物价水平基本稳定采取的具体措施，将进一步优化企业生产经营环境、支持企业发展
- 2011年12月30日中国石油、中国石化、中国大唐集团、中交股份、中国兵装集团等五家大型央企与浙江省政府签署了战略合作框架协议。签订合作项目52个，协议投资规模超过2700亿元。这标志着央企巨头正同浙江这个“中小企业王国”密集建立伙伴关系。
- 2011年12月30日证监会有关部门负责人称，预披露时间提前将增强社会对发行人的监督。同时还将一并公布在审企业名单，此外今后新受理的企业名单也将尽快公布
- 2011年12月30日中国证监会新任主席郭树清表示，规模上中国GDP已经世界第二，股市也是世界第二，债市世界第五，更重要的是有一批实体经济企业，没有这些企业中国经济不会有这么强大的实力。“这些企业相当一部分已经上市，还会有继续上市的
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