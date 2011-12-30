证监会将公布IPO在审企业名单 2011年12月30日 证监会有关部门负责人30日说，为增强新股发行审核工作的透明度，拟从2012年2月1日将招股书的预披露时间提前，并同时公布在审企业名单

内蒙古党委原副秘书长白志明一审被判死缓 2011年12月30日 《财经》综合报道 有价值人民币600万元的财产不能说明合法来源

山东发布黄河三角洲和鲁南地区两大城镇发展规划 2011年12月30日 根据规划，黄河三角洲和鲁南地区将分别建成环渤海重要的城镇发展区和鲁苏豫皖边界区域新的经济隆起带，并成为山东经济发展的重要增长极。

厦门综合配套改革试验方案获批 拟建两岸金融中心 2011年12月30日 《总体方案》提出创新两岸产业合作发展的体制机制，创新两岸贸易合作的体制机制，建设两岸区域性金融服务中心，创新两岸文化交流合作的体制机制，创新便利两岸直接往来的体制机制五大主要任务。

乌克兰前总理季莫申科正式入狱服刑 2011年12月30日 由于无法行走，季莫申科当天是坐在轮椅上被抬上车的

德国财长表示欧债危机将在2012年得到抑制 2011年12月30日 朔伊布勒对2012年欧元和欧元区的情况表示乐观。他表示，欧元将欧元区各国的命运紧紧联系在一起，预计明年各欧元区国家都能有效解决各自问题，各国都在尽力维护欧元区的稳定和团结。

公安部公布2012年内地居民申请赴港澳地区定居审批分数线 2011年12月30日 2012年，内地居民申请赴港澳地区定居夫妻团聚类审批分数线为146．1分，即2008年12月31日之前夫妻分居的申请人；子女照顾父母类审批分数线为60分，即申请人年龄为18－59岁，在香港或者澳门父母年龄均为60周岁以上且身边无子女

全国肉类价格以涨为主 牛肉价格涨速仍较快 2011年12月30日 与前一日相比（下同），12月30日，肉类价格以涨为主；成品粮油、蔬菜、水产品价格略有波动；水果价格以降为主；禽蛋、奶类价格稳定。

财政部发改委公布取消253项涉企行政事业性收费 2011年12月30日 决定自2012年2月1日起，取消253项各省、自治区、直辖市设立的涉及企业的行政事业性收费，每年可减轻企业负担约100亿元。

财政部发改委取消253项涉企行政事业性收费 2011年12月30日 财政部称，此次取消253项涉企行政事业性收费，是进一步落实积极财政政策、保持经济平稳较快发展和物价水平基本稳定采取的具体措施，将进一步优化企业生产经营环境、支持企业发展