- 2011年12月30日此案近日已经移送厦门市人民检察院公诉部门审查起诉，厦门市人民检察院已经依法受理此案
- 2011年12月30日环保部与地方政府和8个主要耗能国有企业签订“十二五”期间主要污染物总量减排目标责任书，也将强化政策落实
- 2011年12月30日具体调整政策应包括：将现行1.1倍利率的首套住房贷款政策适度调整为基准、将外地常住人口的购房标准从现行的五年以上连续社保或完税证明调整为“三年以上连续社保、完税证明”或“累计五年以上社保、完税证明。
- 2011年12月30日上海证券交易所周五公布上市公司2011年年报预约披露时间表。沪市公司年报的披露工作将于2012年1月18日拉开序幕，至4月28日结束，两家公司将率先公布业绩
- 2011年12月30日12月经季节性调整的PMI数值为48.7，高于11月47.7，显示中国制造业运行小幅放缓。此外，本季指数平均值为2009年第一季以来最低。
- 2011年12月30日证监会有关部门负责人表示，办法修订有利于鼓励大股东增持行为
- 2011年12月30日12月30日，证监会就修改《上市公司收购管理办法》有关条款公开征求意见，对一些行为的行政许可予以取消
- 2011年12月30日中宣部、中央外宣办、国家广电总局、新闻出版总署、中华全国新闻工作者协会等五部委联合印发了《关于进一步规范新闻采编工作的意见》，湖北各新闻单位结合自身工作制定了一系列规范采编行为的措施，取得明显效果
- 2011年12月30日近日，中信证券年终发87个月工资的小道消息又成热点。28日，中信证券方面作出回应，否认网传消息，称中信证券投行部今年降薪25%-30%，年终奖在8-10个月
- 2011年12月30日蒙牛四川眉山工厂黄曲霉素超标事件仍在继续发酵，受此影响，自12月28日恢复交易后的蒙牛乳业(02319.HK)连续两日大幅下挫，市值蒸发约137亿港元
- 2011年12月30日广东金融机构本外币存款增幅自今年6月以来持续回落，11月末累计增长9.8%，增幅比10月末回落0.3个百分点
- 2011年12月30日2011年共有62家中国企业登陆港交所主板，合计融资约1117.2亿元（1365.3亿港元），占中国企业全球IPO总融资额的27.3%，使得港交所主板成为今年中国企业融资规模最大的市场
- 2011年12月30日此次改革更侧重于从制度层面解决影响服务业发展的税收瓶颈问题，有利于减少营业税重复征税，有利于在一定程度上完善和延伸二、三产业增值税抵扣链条，有利于服务业出口
- 2011年12月30日据经济之声《天下财经》报道，4月，沪指创下3067.46点全年最高点后一落千丈。据《深圳商报》统计，截至上周，A股总市值较年初锐减50837.79亿元，流通市值锐减28866.94亿元，如果流通市值损失平摊，则股民人均亏损4.2万元
- 2011年12月30日平安证券现任总经理薛荣年因个人原因提出辞职，公司拟聘任平安证券现任副总经理何善文担任总经理
- 2011年12月30日我们收购的泔水油价格大概在5000元一吨左右，看泔水油的质量而定。我们经过加工后卖的价格是8100元至8300元一吨，而正常的大豆油每吨要1万元左右。
- 2011年12月30日农村中小学布局调整，是最近一段时间来社会关注的一个热点。特别是最近几起校车安全事故发生后，更加引起人们的重视。要解决好这个问题，前提是要了解这个问题出现的起因和过程
- 2011年12月30日住房公积金还有力地支持了重庆的公共租赁住房建设。今年，重庆市住房公积金贷款共支持了4个公共租赁住房项目建设，贷款额度30亿元。
- 2011年12月30日美国国务院发言人维多利亚·纽兰对此表示，美国认为查韦斯的言论骇人听闻，应该受到谴责。
- 2011年12月30日首批已将中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等5家国有银行和中国银联以及“中国电子银行网”等官方网站主页链接在搜索结果中突出显示
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