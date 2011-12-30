上交所公布2011年报披露安排 两公司拔头筹 2011年12月30日 上海证券交易所周五公布上市公司2011年年报预约披露时间表。沪市公司年报的披露工作将于2012年1月18日拉开序幕，至4月28日结束，两家公司将率先公布业绩

广东居民存款增速连续6个月回落 2011年12月30日 广东金融机构本外币存款增幅自今年6月以来持续回落，11月末累计增长9.8%，增幅比10月末回落0.3个百分点