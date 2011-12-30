- 2011年12月30日纵观2011年，两市在4月中旬之前出现过小幅度上涨，在其余的八个多月的时间里，沪指基本呈现单边下跌走势。沪指全年累计下跌608.66点，跌幅21.68%，仅次于2008年，是A股历史上第二大年度跌幅。
- 2011年12月30日受通胀等国内外经济形势影响，当前越来越多的广东居民放弃将闲钱存银行“吃利息”的做法，全省居民存款增速近6个月以来持续回落。
- 2011年12月30日截至收盘，沪指报2199.42点，涨25.86点，涨幅为1.19%，成交427亿元，深成指报8918.82点，涨137.50点，涨幅为1.57%，成交411亿元
- 2011年12月30日对于“大连市政府已收回搬迁福佳大化PX项目”的传闻，有官员表示：“没有这回事，PX项目的搬迁方案并没有取消，由于涉及的方面太多，有一个实施的过程，此事也需要国家相关部门的审批。”
- 2011年12月30日海管有两个破损点，破损点管材向内凹陷，经分析确认两个泄漏点由机械外力损伤造成。
- 2011年12月30日中国校车制度不能照搬别国做法，地方政府应因地制宜，从实际出发，不能搞一刀切，以免出现短期内学生无校车可坐的情况。
- 2011年12月30日中国将建立一套符合国情的校车制度，这套制度的主要原则是：政府主导，社会参与，因地制宜。
- 2011年12月30日天津海事法院已于30日受理“蓬莱19-3油田”溢油事故引发的养殖户损害赔偿纠纷案件
- 2011年12月30日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月30日人民币对美元汇率中间价报6.3009，较前一交易日走升百余基点，再度创出汇改以来新高。
- 2011年12月30日现在就以政府投资来稳增长的可能性不大；当务之急仍是下调准备金率，稳定货币供给
- 2011年12月30日沪指报2198.46点，涨0.82%，上涨17.9点，成交213亿元；深成指报8879.68点，涨1.12%，上涨98.36点，成交214亿元。
- 2011年12月30日四川眉山市质监局29日透露，该局对被检出黄曲霉毒素M1超标的蒙牛乳业眉山分公司的调查还处于收集证据阶段，问题牛奶的源头大概范围已确定，但目前还无法准确定点是哪一家
- 2011年12月30日截至上周末，今年以来的43周，已有200只新基金向证监会递交了申请材料，平均每周申新4.65只
- 2011年12月30日计划明年申请发行约300亿元小微企业金融债，将发行金融债所筹集的资金全部用于发放小微企业贷款
- 2011年12月30日吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫29日在比什凯克举行的新闻发布会上说：“吉尔吉斯斯坦不需要在其国土上的一个民用机场上存在一个美国空军基地。”他表示担心吉尔吉斯斯坦的国家安全，因此美国玛纳斯国际过境转运中心“在2014年将不复存在”
- 2011年12月30日从基金公司的角度看，在可比的60家公司中，仅有7家公司旗下的偏股基金平均回报率跑赢大盘，且这些基金的资产管理规模多处于中下游水平
- 2011年12月30日收购甘肃礼县黄金项目的股权交割已完成
- 2011年12月30日金正日曾于1975年和1982年两次被授予“共和国英雄”称号。在朝鲜，只有金日成主席和金正日委员长两个人共3次荣获“共和国英雄”称号
- 2011年12月30日今年以来央行共通过公开市场净投放19070亿元人民币，较2010年6825亿元的投放规模增长了1.8倍
- 2011年12月30日伊朗新闻电视台当天援引萨拉米的话说，伊朗实施自身国防战略时无需获得任何国家的许可，美国没有资格向伊朗“发放许可”，伊美之间的对抗史已证明这一点
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