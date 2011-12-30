受通胀影响 广东居民存款增速连续6个月回落 2011年12月30日 受通胀等国内外经济形势影响，当前越来越多的广东居民放弃将闲钱存银行“吃利息”的做法，全省居民存款增速近6个月以来持续回落。

国际新闻早报 2011年12月30日 吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫29日在比什凯克举行的新闻发布会上说：“吉尔吉斯斯坦不需要在其国土上的一个民用机场上存在一个美国空军基地。”他表示担心吉尔吉斯斯坦的国家安全，因此美国玛纳斯国际过境转运中心“在2014年将不复存在”