- 2011年12月30日股指期货的全年总成交额达到435.7万亿(单边计算)，当日持仓量为5.3万手
- 2011年12月30日“叶卡捷琳堡”号属海豚级核潜艇，是俄海基战略核力量的主力舰艇。该级别核潜艇长167米，宽12米，排水量约1.2万吨，可容纳140名官兵，其最大下潜深度为400米，水下巡航速度达24节
- 2011年12月30日整个产品系统实现了“五防四站”的技术目标。“五防”是防毒、防水、防爆、防火、防震；“四站”是“井下被困人员的生存站”“井下救援指挥站”“救援人员补给站”“通讯联络中继站”
- 2011年12月30日此次入选的2011年国内十大科技新闻，既有体现我国航空工业创新成果的歼20试飞成功，也有我国首次撤销国家科技奖这样的科技事件，还有屠呦呦这样默默无闻赢得世界同行尊重的科学家
- 2011年12月30日作为中国最大的汽车上市公司的上海汽车今年全年销量突破400万辆大关,同比增长11.9%
- 2011年12月30日为了尽量提高业绩和满足监管要求，各家银行不得不采用裁员等方式削减成本。格雷认为，未来一段时间内，削减成本将是英国银行业的主题之一
- 2011年12月30日12月30日，在绿城中国公布与上海证大向SOHO中国出售上海外滩地块50%权益的第二天，被出卖地块的另外50%所有者—复星国际在港交所发布公告称，对这一交易感到惊讶，称该项交易或侵犯复星权益。
- 2011年12月30日今年6月，国务院颁布关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见，要求建立个人缴费与政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度。养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金构成，支付终身
- 2011年12月30日法院审理认为，被告人钟新明身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物共计港币3590万元、人民币519.8763万元，为他人谋取利益，情节特别严重，其行为已构成受贿罪
- 2011年12月30日年三十是农历年的最后一天，为“月穷岁尽之日”，故又叫“除夕”。对于人们来说，这天是“除旧迎新”的重要日子，有着诸多习俗，如祭祖、吃团圆饭、守岁等
- 2011年12月30日第四季度以来，铁道部共筹集资金支付了南北车约500亿元应收账款，两家公司各占一半，这在一定程度上缓解了两家公司的现金压力
- 2011年12月30日8月19日，苏宁环球与荔湾区政府和开发银行举行了白鹅潭地区土地开发战略合作签约仪式，签署了《备忘录》。负责人称，这只是一个意向性的协议，而且当时还有很多家企业正在与政府洽谈，考虑到还存在不少变数，就没有公告。
- 2011年12月30日彭博社的统计数据显示，今年年初以来，全球已宣布的并购交易总额为2.26万亿美元，仅比去年上升3.2%。美国电话电报公司（ＡＴ＆Ｔ）日前宣布放弃以390亿美元收购Ｔ-Ｍｏｂｉｌｅ，而这原本是今年规模最大的一笔收购交易
- 2011年12月30日在垄断问题上，我认为央企背了黑锅。中国企业的垄断，是自然垄断多，不是企业自己用垄断去控制价格、控制市场
- 2011年12月30日国际金价29日遭遇“六连阴”，纽约黄金期货价格收报1540.9美元，跌幅为1.5%
- 2011年12月30日据德国《南德意志报》报道，联邦就业局的统计数据显示，截至今年11月底，德国失业人数为271万人，其中申领失业救济的人数为73.7万人，比2008年的人数明显增加，其中大部分属于低技能人员
- 2011年12月30日国际货币基金组织日前批准向马里提供4630万美元贷款的计划，以支持马里经济增长和减少贫困的战略
- 2011年12月30日他说，随着上海经济社会发展，为进一步服务落实惠民措施，切实降低交通运输和公众出行成本，经市政府研究，决定于2012年1月1日起取消征收贷款道路建设车辆通行费
- 2011年12月30日国铁路客户服务中心表示，会尽快解决问题，多扣票款会在15个工作日内退回
- 2011年12月30日2011年共有14家中国概念股赴美IPO，相比2010年创下的40家中国公司赴美上市的最高记录明显缩水
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