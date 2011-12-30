2011年国内国际十大科技新闻评选揭晓 2011年12月30日 此次入选的2011年国内十大科技新闻，既有体现我国航空工业创新成果的歼20试飞成功，也有我国首次撤销国家科技奖这样的科技事件，还有屠呦呦这样默默无闻赢得世界同行尊重的科学家

欧债危机和经济不景气令英国银行业承压 2011年12月30日 为了尽量提高业绩和满足监管要求，各家银行不得不采用裁员等方式削减成本。格雷认为，未来一段时间内，削减成本将是英国银行业的主题之一

2012年我国将基本实现城镇居民养老保险制度全覆盖 2011年12月30日 今年6月，国务院颁布关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见，要求建立个人缴费与政府补贴相结合的城镇居民养老保险制度。养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金构成，支付终身

深圳市龙岗原副区长钟新明因受贿一审被判死缓 2011年12月30日 法院审理认为，被告人钟新明身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物共计港币3590万元、人民币519.8763万元，为他人谋取利益，情节特别严重，其行为已构成受贿罪

2012年春节缘何没有年三十 2011年12月30日 年三十是农历年的最后一天，为“月穷岁尽之日”，故又叫“除夕”。对于人们来说，这天是“除旧迎新”的重要日子，有着诸多习俗，如祭祖、吃团圆饭、守岁等

今年第四季度全球并购交易额降至4640亿美元 2011年12月30日 彭博社的统计数据显示，今年年初以来，全球已宣布的并购交易总额为2.26万亿美元，仅比去年上升3.2%。美国电话电报公司（ＡＴ＆Ｔ）日前宣布放弃以390亿美元收购Ｔ-Ｍｏｂｉｌｅ，而这原本是今年规模最大的一笔收购交易

国际财经快报 2011年12月30日 国际金价29日遭遇“六连阴”，纽约黄金期货价格收报1540.9美元，跌幅为1.5%

德国申领失业救济人员比例上升 2011年12月30日 据德国《南德意志报》报道，联邦就业局的统计数据显示，截至今年11月底，德国失业人数为271万人，其中申领失业救济的人数为73.7万人，比2008年的人数明显增加，其中大部分属于低技能人员

国际财经简讯 2011年12月30日 国际货币基金组织日前批准向马里提供4630万美元贷款的计划，以支持马里经济增长和减少贫困的战略