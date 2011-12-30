- 2011年12月30日除公共支出尽量向教育倾斜外，还要统一内外资企业和个人的教育费附加制度，全面开征地方教育附加以及从土地出让收益中按比例中来计提教育资金，这样来多方筹措教育经费。
- 2011年12月30日12月27日，中国证监会发审委审核通过了汉鼎信息科技股份有限公司创业板首发申请。然而，部分业内人士对闯关后的汉鼎信息并不认可，公司仍深陷媒体的质疑漩涡之中
- 2011年12月30日审计工作具有一定的连续性，频繁更换审计机构的上市公司并不多见，这些公司虽不能一概而论，但多数存在各种各样的问题。
- 2011年12月30日补贴来自合肥市政府的贷款贴息和来自北京市经济和信息化委员会的贴息
- 2011年12月30日截至2011年12月20日，今年以来共发行成立了698只阳光私募产品，已经超过了2010年全年发行的数量
- 2011年12月30日此举意味着，拟上市公司招股说明书预披露的时间将较现行做法提前1个月，拟首发企业被举报或者被舆论质疑的概率将更大，预计财经公关公司未来的生意将会越来越好
- 2011年12月30日证监会通报，殷保华一案件在2010年10月由湖北证监局移交公安部门。其活动时间则从2008年8月到2011年1月止。
- 2011年12月30日盛世神州房地产投资基金管理(北京)有限公司旗下的北京盛世神州房地产投资基金(有限合伙)成功备案，成为第一只在国家发改委备案的私募房地产投资基金
- 2011年12月30日12月30日人民币对美元汇率中间价报6.3009元。较前一交易日波动148个基点，再创汇改新高。
- 2011年12月30日与国际成熟市场相比，梁定邦称，中国上市公司发行在财务审计方面做得还是比较薄弱。
- 2011年12月30日要求对在建和已建的机场建设项目进行检查，对存在环境违法情况的机场建设项目进行排查；对环境违法行为情节恶劣、拒不整改的，要实施“区域限批”措施。
- 2011年12月30日截至11月末，上海银行业资产总额近8万亿元，同比增长14%
- 2011年12月30日SOHO中国董事长潘石屹12月29日表示，公司目前拥有现金170亿元人民币，以40亿元收购上海外滩地王半数股权后，仍有大概130亿元现金，另外还有销售回款107亿。
- 2011年12月30日一方面显示出，今年以来债券市场在直接融资中的战略地位正进一步得到提升。而另一方面，债券市场对于实体经济的支持力度也在显著增强
- 2011年12月30日土地收入锐减、市场交易僵持等因素也将对长三角楼市乃至整个区域经济带来压力。长三角能否率先告别“房地产依赖症”，备受关注。
- 2011年12月30日工信部有关负责人称，上述建议，是在针对北京、宁夏基本药物招标采购中，出现十余个品种供应短缺的问题开展调研后起草的
- 2011年12月30日这个团伙是图谋潜往国外参加“圣战”时迷了路，遭当地牧民举报而暴露
- 2011年12月30日未来蔬菜发展应走总量保障、高质高价之路，既要建好“菜园子”让农民增收，又要保卫“菜篮子”让市民吃上平价菜。
- 2011年12月30日国家文物局局长单霁翔说，第三次全国文物普查是新中国成立后规模最大一次全国文物普查。而位于北总布胡同24号院的梁思成、林徽因故居此次列为新发现文物项目
- 2011年12月30日北京市发改委副主任、新闻发言人赵磊说，对北京而言，2011年是非常特殊的一年，在国家实施宏观调控的背景下，北京采取了主动调控政策，“运行一年来，经济社会发展都较平稳，这也坚定明年继续实施主动调控的决心”
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