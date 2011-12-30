- 2011年12月30日合格境外机构投资者(QFII)的资格和额度审批正在加快。这有望向A股市场注入一股新鲜血液
- 2011年12月30日目前的问题关键是政策手段过于短期化，都是应付性的，不是真正解决问题的办法。所以虽然采取了很多措施，但是基本问题还是没有得到解决，面临的形势还是很严峻的。有些问题会重复出现，而且还在继续发展。
- 2011年12月30日《规划》要求各地政府引导社会组织参与社会管理，支持社会组织进入群众生产生活性服务领域。制定社会组织人才政策，健全和落实社会组织从业人员职称评定、薪酬待遇、社会保险等政策
- 2011年12月30日要求上市债券发行人在2012年4月30日前完成2011年年度报告披露工作
- 2011年12月30日华夏幸福、ST中源、国海证券的涨幅领衔三甲，重组股依然是牛股温床
- 2011年12月30日是内部人士操作改分敛钱，还是有人谎称能改分在实施网上诈骗？日前，北京市朝阳区人民检察院反渎职侵权局已对此事展开调查
- 2011年12月30日今年以来央行共通过公开市场净投放19070亿元人民币，较2010年6825亿元的投放规模增长了1.8倍。2012年，公开市场央票到期量为7850亿元，较2011年31750亿元的水平下降逾七成。
- 2011年12月30日据专家分析，美白水润面贴膜中添加的美白剂主要为熊果苷。熊果苷的稳定性受环境温度影响明显，在温度达到40°C以上时，分解速度加快，可能会产生微量氢醌
- 2011年12月30日2011年首个交易周，沪深两市共有17只限售股将解禁上市，合计数量32亿股，按照昨天的收盘价计算解禁市值为311亿元，较本周的204亿元增大52.4%
- 2011年12月30日金价近期走软的部分原因在于年底前的头寸调整，因为投资经理们选择锁定利润，或者弥补其他资产上的损失
- 2011年12月30日LG显示公司称，工厂12月28日恢复正常，目前厂区秩序井然
- 2011年12月30日今年全国还有24个省份在年内上调了最低工资标准，平均增幅22%。
- 2011年12月30日2012年就业目标是，确保完成城镇新增就业900万人以上、失业人员再就业500万人、就业困难人员再就业120万人、城镇登记失业率控制在4.6%以内，保持就业局势稳定。
- 2011年12月30日2010年8月，深圳交警夜查醉驾遭围殴折断11根肋骨的报道引发网友争论，不少网友对交警为何没有配枪表示不解。同月，广东省公安厅交管局透露，各地交警部门即日起凡是参加大规模的查车行动，有条件的可配枪
- 2011年12月30日招考单位坚持称刘云报考的安全管理岗位属于特殊岗位，并且声称部分高校在安全工程招录过程中对色盲、色弱有限制要求
- 2011年12月30日下调存准率为银行注入流动性的时间窗口已经打开
- 2011年12月30日今年8月闫宁被提拔为馆陶县委副书记、政府代县长，成为中国最年轻的县长，之后被网友曝出其3年4次升迁，简历被当地列为“机密”
- 2011年12月30日未附具对公众意见采纳与不采纳情况及其理由的说明，或者不采纳公众意见的理由明显不合理的”，审查小组应当建议退回修改
- 2011年12月30日西安音乐学院大三学生药家鑫开车撞伤人后又连刺数刀致对方死亡一案，经最高人民法院核准，故意杀人罪犯药家鑫于2011年6月7日在陕西省西安市被依法执行死刑
- 2011年12月30日业内人士认为，由于临近年底，市场历来是个交易低谷时期，当然这也使得近几个交易日大盘不容易大起大落。因此在今天这个最后交易日，股指很可能平稳收官，延续温和反弹的格局。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富